Google Search toont 'Play'-knoppen van gamestreamingdiensten

Google laat in zijn zoekmachine zien als een videogame op een gamestreamingdienst speelbaar is. Dat geldt uiteraard voor Google Stadia, maar ook Amazon Luna, GeForce NOW en Xbox Cloud Gaming worden in de resultaten meegenomen.

Hoewel de platformen van concurrenten ook bediend worden, gaat Google bij Stadia iets verder: als een gratis probeerversie van de game beschikbaar is, wordt dit ook vermeld. Dat schrijft 9to5Google op basis van zijn eigen uitzoekwerk. Een korte test hier in Nederland laat dergelijke 'Play Now'-knoppen nog niet zien, dus waarschijnlijk gaat het hier om een functionaliteit die stapsgewijs geïntroduceerd wordt.

9to5Google meldt ook dat de resultaten nog kunnen verschillen per platform. De redactie van die site zocht naar Destiny 2 op een desktop en een mobiel apparaat en op de desktop kwam GeForce NOW langs als optie, maar op mobiel niet.

Wie op de knoppen klikt, wordt in ieder geval als het om Stadia gaat, direct naar de betreffende productpagina binnen Stadia gebracht. Dat werkt niet voor bijvoorbeeld Xbox Cloud Gaming, schrijft de website.

Beelden via 9to5Google