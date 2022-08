Wall Street Journal: YouTube heeft plannen voor 'streamingdienstenwinkel'

YouTube is van plan om abonnementen op streamingdiensten van derden te verkopen binnen zijn eigen platform. Intern wordt de winkel een channel store genoemd. YouTube zou een deel van de inkomsten van die streamingabonnementen willen behouden.

Voor de betrokken streamingdiensten betekent het concept dat ze mogelijk nieuwe klanten kunnen aanspreken en voor de klanten betekent het dat ze minder hoeven te wisselen tussen platformen om te bepalen wat ze willen streamen en uit te zoeken waar dat dan te vinden is.

YouTube zou goede marketing voor streamingdiensten kunnen bieden doordat trailers van vrijwel alle films en series op de website staan. Het is dan een kleine stap om zichtbaar te maken op welk streamingplatform de film of serie in kwestie staat en de mogelijkheid te bieden om binnen YouTube daarop een abonnement af te sluiten. Indien klanten op het aanbod van YouTube ingaan, worden ze waarschijnlijk doorgelinkt naar de app of website van het hostende streamingplatform wanneer ze aangeven dat ze een film of serie daadwerkelijk willen kijken.

YouTube zou inmiddels achttien maanden aan het concept werken en het mogelijk introduceren in de herfst. Of dat dan ook voor Nederland geldt, valt te betwijfelen. Hoewel YouTube de techniek ervoor heeft, moet met iedere aanbieder afspraken gemaakt worden over inclusie in de channel store. Dat moet in bepaalde gevallen ook weer per land gaan, waardoor het veel werk oplevert. Het ligt voor de hand dat de channel store als eerste van start gaat in de VS en, indien hij succesvol is, Nederland en België ergens in de toekomst volgen.

YouTube is hierin niet geheel de eerste. The Wall Street Journal noemt Roku en Apple ook als bedrijven die hubs hebben waarop streamingdiensten verkocht worden. Ook een dienst als Plex heeft dergelijke stappen gemaakt: eerder dit jaar ging dat bedrijf een partnerschap aan met JustWatch en introduceerde het zijn Discover-tabblad. Daar kunnen gebruikers aangeven welke streamingabonnementen ze hebben en vervolgens zien ze het geaggregeerde aanbod op één plek, met mogelijkheid om doorgelinkt te worden naar de hostende platformen.