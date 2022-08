Modder krijgt scherm van Pixel 6A deels werkend op 90Hz

Een modder heeft het voor elkaar gekregen om het scherm van Googles Pixel 6a-telefoon, dat normaal een verversingsfrequentie heeft van 60Hz, op 90Hz te laten draaien. De mod vereist het flashen van een aangepaste vendor_boot-partitie en is op dit moment zeker niet zonder problemen.

De modder, die de nickname TheLunarixus gebruikt, deed zijn bevindingen op zijn Twitter-account uit de doeken. Hem was opgevallen dat de Pixel 6A dezelfde displaycontroller gebruikt als de reguliere Google Pixel 6: Samsungs s6e3fc3-controller. Hiervan is bekend dat deze schermen met een verversingsfrequentie van 90Hz ondersteunt. In de configuratie voor de Pixel 6A was deze modus echter niet aanwezig. TheLunarixus kopieerde vervolgens de timings voor de 90Hz-modus uit de driver voor de Pixel 6 en voegde deze toe aan de driver voor de Pixel 6A, samen met wat aanpassingen voor de waarden voor de hoogte en breedte, omdat het scherm van de Pixel 6A wat kleiner is.

Hoewel TheLunarixus het hierna voor elkaar kreeg zijn telefoon in 90Hz-modus te gebruiken, en twee andere gebruikers op Twitter bevestigen dat het bij hen ook werkt, werkt de mod zeker niet perfect. Zo zijn er problemen met v-sync en ook heeft het scherm in de 90Hz-modus een duidelijke groene kleurwaas, omdat er geen kalibratieprofiel aanwezig is. Ook kan niet gegarandeerd worden dat de mod geen schade doet aan het scherm, al schrijft TheLunarixus dat de spanning richting het scherm niet is aangepast en het hardwarematig dus niet anders wordt aangestuurd.

TheLunarixus werkt momenteel aan een custom rom waarin alle wijzigingen zijn ingebakken en hoopt deze stabiel genoeg te krijgen voor een brede release, zo vertelt hij aan The Verge. Google heeft nog niet gereageerd op de bevindingen. Tweakers werkt op dit moment aan een review van de Pixel 6A.

Pixel 6A op 90Hz. Bron: @TheLunarixus op Twitter