Modder maakt Xbox-handheld met 480p-scherm, 100W-snelladen en WiFi 6

Een modder heeft een handheldapparaat ontwikkeld op basis van de originele Microsoft Xbox. Het toestel komt met een aangepast moederbord, een 9”-scherm met een resolutie van 480p en een USB-C-poort die 100W-snelladen ondersteunt. Het project wordt op termijn opensource gemaakt.

Modder Redherring32 heeft via X details over het maakproces gedeeld. Uit een reeks posts blijkt dat de modder het moederbord van de originele Xbox-console heeft moeten aanpassen zodat het in de behuizing van de handheld zou passen. Dit proces zou ongeveer vier maanden in beslag hebben genomen. Redherring32 heeft voor dit deel van het project twaalf custom pcb’s gemaakt. Deze pcb’s nemen samen alle functies van het originele Xbox-moederbord over. Het aanpassen van het moederbord wordt in een aparte gids uit de doeken gedaan.

De modder stelt dat het apparaat in staat is om alle games uit de Xbox-catalogus te spelen. Er zou ook ondersteuning voor Xbox Live komen. Dat zal gebeuren door een WiFi 6-chip aan het apparaat toe te voegen. Redherring32 zegt dat er aan een gameplayvideo wordt gewerkt. Er komt ook een gids met alle nodige documentatie. Deze gids zal via een opensourcelicentie op GitHub worden gepubliceerd.