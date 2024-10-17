Tweakers Podcast #343 - Tesla-robots, Ziggo-reclames en glasvezelconcurrenten

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Hayte Hugo over de hack bij Pokémon-maker Game Freak, de presentatie van Tesla, gepersonaliseerde reclame bij Ziggo-tv, het x86-samenwerkingsverband en 5G-thuisinternet van Odido.
0:00 Intro
0:21 Opening
1:30 .post
10:35 Een duister verhaal over Pokémon
15:55 Tesla's bevreemdende presentatie
27:39 Gepersonaliseerde ads op tv
37:22 Makers van x86-cpu's slaan handen ineen
45:47 De concurrentie van 5G voor markt thuisinternet
1:03:27 Sneakpeek