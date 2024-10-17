Tweakers Podcast #343 - Tesla-robots, Ziggo-reclames en glasvezelconcurrenten

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Hayte Hugo over de hack bij Pokémon-maker Game Freak, de presentatie van Tesla, gepersonaliseerde reclame bij Ziggo-tv, het x86-samenwerkingsverband en 5G-thuisinternet van Odido.

0:00 Intro
0:21 Opening
1:30 .post
10:35 Een duister verhaal over Pokémon
15:55 Tesla's bevreemdende presentatie
27:39 Gepersonaliseerde ads op tv
37:22 Makers van x86-cpu's slaan handen ineen
45:47 De concurrentie van 5G voor markt thuisinternet
1:03:27 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 06:00 21

17-10-2024 • 06:00

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Reacties (21)

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sfinx 17 oktober 2024 11:03
Stellen jullie de YouTube video ook in als 'podcast', zoals beschreven in https://support.google.com/youtube/answer/12751636?hl=en ? Dan is ie ook in YouTube Music als podcast zichtbaar. Dan kan ik 's ochtends stuk van video kijken en verder luisteren via Music in de auto :)
Jasphur 19 oktober 2024 17:45
@Tweakjur je omschrijft precies hoe ik aan mijn rijbewijs ben begonnen in 2004 (ofzo). Eerst in een simulator rijden (was dus nog geen VR/AR) om zo de auto leren kennen. De simulator was een fysieke auto omringt met schermen. En op die schermen reed ik door een stad waar ik mij netjes aan alle regels moest houden. Ik had absoluut niet de fysieke feedback maar ik wist al wel waar ik moest letten op straat maar wist ook al blindelings te schakelen. Was erg tof om te doen. Leuke reminder naar vroeger ook al haha. #feelingold
Verwijderd 17 oktober 2024 07:41
... als ik dan een sudoku klaar heb, dan krijg ik reclame ...
De mobiele software markt is echt stuk...
Accretion @Verwijderd17 oktober 2024 07:52
Bij een aantal van die games werkt het om internet toegang uit te zetten.

Maar inderdaad, bijna alle apps proberen zo veel mogelijk geld uit jou te trekken.
En als je niet betaald, moet je betalen met je tijd/geduld in de vorm van timers of waardeloze advertenties.
CriticalHit_NL @Accretion17 oktober 2024 08:19
Volgens mij moet het met een pi-hole o.i.d. wel te doen zijn om dat te filteren op je eigen netwerk maar geen ervaring mee. Zag ook mensen in het verleden zeggen dat Adguard ads kon blokkeren in apps.
Accretion @CriticalHit_NL17 oktober 2024 09:00
Ja, dat is een optie.
Vanuit buiten je netwerk kun je ook weer via VPN verbinden naar je thuisnetwerk, zodat je ook dan gebruik kunt maken van Pi-Hole.

Of je internet uitzetten :)
Wmm @CriticalHit_NL17 oktober 2024 10:55
dns.adguard.com op je telefoon instellen als dns server. Dat filtert al een hele hoop, helaas niet in youtube maar ik gebruik het verder al jaren naar tevredenheid.
seez 17 oktober 2024 08:33
Wat als reclame dat hyper gepersonaliseerd is inspeelt op je psyche. Reclame dat jou juist meer pushed richting nog meer onbewuste consumptie. Of op je FOMO knopjes drukt. Of iemand die veel voetbal kijkt reclame krijgt over Toto en je onbewust klaar maakt om lekker te gaan gokken. Ik roep maar wat hoor want ik zou reclame over maandverband missen als kiespijn maar ik wil ook geen slaaf worden van het (over)consumeren omdat ze exact weten "wat mij doet tikken"

[Reactie gewijzigd door seez op 17 oktober 2024 10:18]

Cambionn
17 oktober 2024 10:09
Jullie halen wel weer lekker VR en AR door elkaar. Of iig, het topic vorige week ging over AR, en er wordt nu compleet opgevolgd met VR toepassingen. Hoewel ik de link begrijp, zijn zeker de toepassingen wel erg anders tussen die 2. Ik heb zelf een tijdje in de serious gaming in VR gezetten voor een revalidatiecentrum, maar dat is wel weer heel ander werk dan het AR spul dat mijn partner doet. Iemand begeleiden (zoals de monteur) is niet zo handig in VR maar wel in AR, anders ziet die persoon niet wat er gebeurd. Maar een simulatie, en je hersenen iets aanleren of voor de gek houden is over het algemeen weer meer aan VR besteed dan AR. Wanneer je het over toepassingen hebt is het wel handig om dat onderscheid te houden.
John Duh 17 oktober 2024 10:59
Na afloop van mijn huidige jaar contract (DSL Alles-in-1 via KPN) overweeg ik ook Wi-Fi via 5G, gezien de prijsstelling. Al zal het op jaarbasis in mijn geval weinig financieel voordeel opleveren, rekening houdend met het televisie- en telefoonabonnement wat ook onderdeel is van het Alles-in-1 pakket. Nog los van de jaarlijkse kortingen en/of cadeautjes die overstappers krijgen.
Cosimo 17 oktober 2024 11:08
Ik kreeg al veel langer de indruk dat ik gepersonifieerde advertenties op de TV kreeg. Ik heb het er al een tijd geleden met mijn vrouw over gehad.
Je ziet nooit reclames van autodealer A op TV, maar nu ineens wel op mijn TV.
Tenminste, ik heb nog nooit een tv reclame van een landelijke autodealer op TV gezien. Wel van automerken natuurlijk.
dirkdejager73 17 oktober 2024 11:27
Eindelijk glas @WoutF . Ik ga in januari wel even een kaarsje voor je branden.
Mochten jullie je vervelen O-) mogelijk een idee: Zet op één adres eens alle mogelijkheden voor thuisinternet op (DSL, Glasvezel-Kabel Coax, Glas, Starlink, Klik&Klaar) en doe een vergelijkingstest. Wat is de WAF bijvoorbeeld, kan "Oma Funnekotter" dit zonder cardiolaire schade operationeel krijgen, hoeveel bits up en down krijg je per euro etc, etc, etc.
R0dsk0ll 17 oktober 2024 11:37
Even over de VR-discussie, ik ben zelf trainer/trainingsacteur in het veiligheidsdomein en dagelijks bezig met het geven van diverse trainingen rondom agressie, zowel verbaal als fysiek.

Ik kan me voor nu nog niet voorstellen dat VR de trainingsacteur gaat vervangen. Als trainingsacteur ben je bezig met de deelnemer, reageer je direct op wat je ziet of hoort, en voel je de spanning aan. Daarna geef je een duidelijke reflectie van wat het met je deed, wat de ander deed. Los daarvan geeft een trainingsacteur over het algemeen meer spanning dan VR, en dit kan ook wenselijk zijn in sommige oefeningen rondom spanningscontrole.

Wel zie ik het voordeel, zoals @Tweakjur
omschrijft, in het oefenen met handelingen, processen, etc. in bijvoorbeeld BHV-trainingen.

Als er iemand is die zegt, "Ik bewijs je het tegendeel," stuur me vooral een bericht.

[Reactie gewijzigd door R0dsk0ll op 17 oktober 2024 12:15]

Hans1990 17 oktober 2024 11:38
Over TV adverteren: elke adverteerder met een kaal "profiel" doet ook al lokaliseren bvb op IP adres locatie. Het heeft weinig zin om reclames uit Spanje in NL te vertonen. Dan valt er iets voor te zeggen dat men dat ook regionaal gaat doen met TV. Vraag mij altijd wel af hoe zinvol het is... want als het bezienswaardigheden laat zien dat ik allemaal al ken, of ik wil liever verder weg, dan kan het ook beetje overbodig zijn..

Met mobiel internet: zeker interessant, al is het maar om de marktwerking beetje te bevorderen. Ik vraag mij wel af of providers op den duur restricties gaan opleggen in bijvoorbeeld op dezelfde locaties moet blijven gebruiken? Of blijven de beperkingen (op QoS na) nog steeds een stunt?
Andere nadeel is dat deze router mij redelijk lomp formaat lijkt. Iik zie niet in waarom zoiets niet in een NUC form factor moet kunnen passen. Bovendien zou een beetje Tweaker zoiets met een 5G router + losse sim en een paar Python scripts kunnen fixen die de data verlenging SMSjes sturen..

Ik weet wel dat er aardig wat mensen in tinyhouses of vergelijkbaar vaak mobiel internet gebruiken, ook voor gamen. 30ms is meer dan <10ms op glasvezel, maar nog steeds bruikbaar. Nadeel is wel dat op een server verderweg wel net op de grens kan gaan zitten. Sommige spellen zit je al met glas op 50ms, en dan nog 20ms er bij wordt niet heel mooi. Maar voor beetje netflixen en internetten waarschijnlijk meer dan prima. Ik hoop dat meer providers er ook mee komen.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 17 oktober 2024 11:39]


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