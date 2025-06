Tweakers Podcast #339 - AI-podcasts, ruimtewandelingen en regeerprogramma's

Deze week praten Gewoon Wout Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Tijs Hofmans over de commerciële ruimtewandeling, plaatsen raden op het WK Geoguesrr, de comeback van Flappy Bird, AI-podcasts van Google en de cyberplannen van het kabinet.

0:00 Intro

0:21 Opening

2:42 .post

8:44 In de ruimte wandelen is eng

20:07 Wereldkampioen plaatsen raden

25:29 Flappy Bird is terug, toch?

31:28 Google maakt AI-podcasts van je documenten

42:39 De cyberplannen van het kabinet

1:00:32 Sneakpeek