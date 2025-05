Tweakers Podcast #335 - Civ-details, AI-livedemo's en Defcon-badges

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Jelle Stuip en Tijs Hofmans over inzien van chatgeschiedenis na zelfdoding, de aankondiging van Civilization VII, de samenvoeging van Teams-apps, een livedemo van Gemini Live en bevindingen op hackersconferentie Defcon.

7:34 Chatgeschiedenis na zelfdoding

18:06 Hyped over de nieuwe Civ

30:12 Eindelijk één Teams-app

35:26 Gemini Live live

53:02 Defcon draait niet om AI, maar om de badge

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. In België kun je terecht bij telefoonnummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

Dit is de Defcon-badge