Tweakers Podcast #332 - Google-trackers, AMD-laptops en onbruikbare Xboxen

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Jelle Stuip over onze test van Googles nieuwe Find My-netwerk, de nieuwe snelle en zuinige Zen 5-cpu's voor laptops, Xbox Ones die niet meer kunnen updaten en muizen met abonnement.

00:00 Intro

00:20 Opening

02:20 .post

12:13 Oude Xbox Ones hebben updateproblemen

22:04: AMD's Zen5-laptops zijn veelbelovend

35:23 Willen we een 'forever mouse'?

47:32 Hoe goed is Googles Find My-netwerk?

01:11:44 Sneakpeek