Tweakers Podcast #300 - Top 5-lijstjes, slimme kantoren en reizen naar China

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Donovan Kerssenberg en Mark van der Kruit over hoe het nieuwe Tweakers HQ slim wordt, een Steam Deck-laptop, de aankomende CES, Jurians gamestopvijf van 2023 en de fabriek van OnePlus in China.

0:00 Intro

0:20 Opening

1:22 .post

12:40 Wout probeert een smartoffice te maken

17:15 Donny bouwt noodgedwongen een nieuwe laptop

23:52 Mark kijkt uit naar de CES

30:23 Jurians gamestopvijf van 2023

41:07 We bezochten de fabriek van OnePlus

1:00:18 Sneakpeek