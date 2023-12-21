Tweakers Podcast #300 - Top 5-lijstjes, slimme kantoren en reizen naar China

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Donovan Kerssenberg en Mark van der Kruit over hoe het nieuwe Tweakers HQ slim wordt, een Steam Deck-laptop, de aankomende CES, Jurians gamestopvijf van 2023 en de fabriek van OnePlus in China.
0:00 Intro
0:20 Opening
1:22 .post
12:40 Wout probeert een smartoffice te maken
17:15 Donny bouwt noodgedwongen een nieuwe laptop
23:52 Mark kijkt uit naar de CES
30:23 Jurians gamestopvijf van 2023
41:07 We bezochten de fabriek van OnePlus
1:00:18 Sneakpeek