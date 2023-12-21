Tweakers Podcast #300 - Top 5-lijstjes, slimme kantoren en reizen naar China

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Donovan Kerssenberg en Mark van der Kruit over hoe het nieuwe Tweakers HQ slim wordt, een Steam Deck-laptop, de aankomende CES, Jurians gamestopvijf van 2023 en de fabriek van OnePlus in China.

0:00 Intro
0:20 Opening
1:22 .post
12:40 Wout probeert een smartoffice te maken
17:15 Donny bouwt noodgedwongen een nieuwe laptop
23:52 Mark kijkt uit naar de CES
30:23 Jurians gamestopvijf van 2023
41:07 We bezochten de fabriek van OnePlus
1:00:18 Sneakpeek

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 21-12-2023 06:00 33

21-12-2023 • 06:00

33

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Reacties (33)

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PrimusIP 21 december 2023 09:53
Wat betreft het China binnengaan: Jullie (podcastredamctie) zijn als Nederlanders/Eurpeanen ook wel een beetje verwend. ;)
Dat gedoe is niet heel anders dan mijn niet-Europese schoonfamilie en vrienden die een Schengen (touristen) visa aanvragen. We hebben als EU het geluk dat we sterke paspoorten hebben en met wat landen afspraken hebben, zeker als je als tourist voor korte tijd ergens heen gaat.
Bossie @PrimusIP21 december 2023 10:40
De afspraken met China zijn echter van November dus relatief nieuw, voor bezoeken langer dan 2 weken moet je nog steeds een Visa hebben als Nederlander.
PrimusIP @Bossie21 december 2023 10:59
Moest ik in 2015 ook al als tourist, inclusief de vragenlijst en het paspoortverhaal. Recent was het echter veel moeilijker uberhaupt binnen te komen door de Corona-nasleep.
Maar mijn punt is dat een hoop landen dat voor Europa ook moeten, al gaan ze maar één dag. We zijn hier best verwend.
litebyte @PrimusIP21 december 2023 14:30
dat voor Europa ook moeten
De EU, niet Europa. Een wezenlijk verschil (Europa is een contingent, EU is een unie met gezamelijke grensverkeer afspraken.)
PrimusIP @litebyte21 december 2023 15:51
Semantische spelletjes zijn natuurlijk veel leuker dan het over de inhoud te hebben.
Pathogen @PrimusIP27 december 2023 10:15
In ieder geval wel veel gebruikelijker...
Paitor @litebyte22 december 2023 14:27
Als we dan toch precies gaan zijn, dan is lidmaatschap van de EU niet gelijk aan direct onderdeel zijn van de verdragen van Schengen. En ook andersom, Noorwegen en Zwitserland zijn géén lid van de EU en toch onderdeel van de afspraken. Zo bezien is het continent Europa net zo goed of fout als de EU, als het gaat om de grensverkeerbepalingen uit de Verdragen van Schengen.
litebyte @Paitor22 december 2023 14:50
Klopt helemaal, Europa is zoveel meer dan de EU en allerlei verdragen. Laten we ook Britland niet vergeten...of Ukraine (na Rusland het grootste land van Europa), Servie en ook nog deels Turkije. Europa als geheel en als contingent staat dus los van (goede) samenwerking en afspraken al dan niet in EU verband.

Veel EUrocraten/EUroscisten/EUrofielen spreken echter graag over Europa als ze de EU bedoelen of behoren te noemen.
PrimusIP @litebyte27 december 2023 12:34
Europa is informeel ook een synoniem voor de EU, ook al is het een continent en ook een maan en een godin. Dat zie je als je naar Wikipedia gaat, of naar de website Europa.eu. Amerika is ook niet VS en trouwens is VS ook nog steeds VS van A. Net zoals Engeland niet GB is, Britain niet UK is en Verenigd konkrijk ook van GB en NI is. Ow en Holland is een opgesplitste provincie van NL.

Maar maakt er niet minder dat men Europa ook als kortere informele term voor Europa gebruiken, of de Eurofoben het er jou wel of niet mee eens zijn.
En waar dit alles mee begon: ik denk dat mensen slim genoeg zijn wanneer ik eerst over EU heb en later over Europa ik diezelfde EU bedoel.
Arokh @litebyte23 december 2023 09:37
Hoeveel Europese landen stellen geen visumeisen dan?
litebyte @Arokh23 december 2023 15:27
De vraag zou moeten zijn, hoeveel landen stellen niet de zelfde visum eisen. Dat zijn er Europees (niet EU) breed best nog wel een aantal. Het zal de komende jaren alleen maar groter worden, ook binnen de EU.
PrimusIP 21 december 2023 09:41
Ik had wel wat meer willen horen over die Nexdock zelf. Voor wie en waarvoor zijn die dingen bedoeld? Voor de prijs zou je ook een goedkope chromebook kunnen kopen.
hsb85 @PrimusIP21 december 2023 13:06
Ik heb een nexdock 360. Gebruik het vooral als mobiel tweede scherm. Waarbij ik daarvoor hem ook als toetsenbord gebruikte, omdat ik het toetsenbord van de laptop via werk echt helemaal niets vond.

Daarnaast heb ik hem al meerdere keren aan mijn S23 gehangen voor Samsung Dex, maar dat is een mooi meegenomen item.
Donny K. @PrimusIP22 december 2023 10:41
Check onze oude review over de Nexdock 2 (ik heb zelf de voorloper thuisliggen). Aan een Chromebook heb ik niks, want de software die ik gebruik draait daar niet op. Ik vind het bovendien fijn om de ene keer mijn telefoon aan te sluiten, de andere keer een Raspberry Pi en heel binnenkort dus ook mijn Steamdeck. Dat gaat een mooie 2-in-1-oplossing worden waarbij de touchscreen van de Steamdeck wordt ingezet als stReamdeck. Grote virtuele knoppen waar ik op kan drukken. Ik heb nu al zin om lekker met deze setup te rommelen.
John Duh 21 december 2023 06:01
Was deze podcast bewust al een uur geleden (in ieder geval via Google Podcasts) of was dit een onbedoeld vroeg Kerstcadeautje? Bedankt in ieder geval!
P_Tingen
21 december 2023 08:51
Was die laatste "doei" nou van @Donny K.?
Donny K. @P_Tingen22 december 2023 10:41
Yup :)
2green 21 december 2023 09:31
Leuk om te horen dat meer mensen ontdekt hebben dat het ontladen van elektronica soms ehm... 'verassend' kan zijn :+
Chocoball 21 december 2023 09:41
Het werkschema (工作制) in China waar Donovan het over heeft is ook wel bekend als '996' (van 9.00 tot 21.00, 12 uur per dag, 6 dagen per week).

Naast het meenemen van niet eigen IT middelen ben ik benieuwd of Donovan en Mark wel gebruik hebben gemaakt van een Chinese SIM kaart?
MrMonkE @Chocoball21 december 2023 17:16
Ik dacht van 6 tot 6.
6:00 tot 18:00
ook bekend als '666'
Donny K. @Chocoball22 december 2023 10:42
Ik in elk geval niet.
Trancicted 21 december 2023 09:51
Proficiat met jullie 300ste aflevering!
pljanson 21 december 2023 10:44
Hier ook een steam deck met next dock (wireless)! op vakantie mee gegaan ipv laptop.
Als niet echt gamer, maar oude linux gebruiker vind ik de steam deck leuk.
En de next dock is meer een UI voor de steam deck, S23Ultra telefoon, en SBC dingen.
Donny K. @pljanson22 december 2023 10:43
Dit is precies waar ik mijn Nexdock ook voor gebruik. Bevalt uitstekend.
Linksquest Moderator Spielerij 21 december 2023 13:04
Weer een leuke podcast mannen, op naar de 400 👍
djwice
21 december 2023 15:22
@WoutF Deze video is geclassificeerd als niet gezinsvriendelijk, dus kinderen onder 12 - en familie TV's met Android - kunnen hem niet kijken, is dat de bedoeling?

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