Nex NexDock 2 Review

Goed, het scherm van hedendaagse smartphones is vaak allang niet meer klein te noemen, maar soms wil je simpelweg meer kunnen doen. Een groot scherm om verschillende dingen naast elkaar te zetten, een fysiek toetsenbord om te typen en een trackpad voor bediening kunnen fijn zijn. Als smartphonemakers hier een enorm gat in de markt hadden gezien, dan waren ze wel met apparaten gekomen om dat te bewerkstelligen. Immers, met Samsung DeX en Huawei Easy Projection hebben twee van de grootste smartphonemakers ter wereld manieren om hun high-end telefoons als desktop te gebruiken, maar wat moet je daarmee zonder hardware? En als je toch al een monitor, toetsenbord en muis hebt, hoe groot is dan de kans dat je er geen pc bij hebt die je dan net zo goed kunt aanzetten? Bovendien heeft het gebruik van een mobiel apparaat vooral onderweg voordelen.

Een nieuw soort apparaat wil daarin voorzien met wel de vorm, maar niet de hardware van een laptop. De nieuwe categorie heeft nog geen naam, maar misschien is 'laptopschil' een goede term. De spelers in deze markt zijn kleine bedrijven die vooral via crowdfunding proberen om publiek enthousiast te krijgen. Dat is gek, want vrijwel alle grote en bekende smartphonemakers, Samsung, Apple, Huawei en Xiaomi, om er een paar te noemen, hebben ruime ervaring met het bouwen van laptops. Dan moet een laptop voor je smartphone toch geen probleem zijn?

Voorlopig ben je afhankelijk van kleinere bedrijven. Zo heeft het Franse Miraxess de Mirabook, heeft Sentio de Superbook gemaakt en is Nex Computers toe aan de tweede versie van zijn NexDock. De NexDock 2 is de eerste van dit soort apparaten die we reviewen. Nex bleek bereid een reviewexemplaar op te sturen. In een apart, volgend verhaal gaan we in op de softwareondersteuning; hoe is het om diverse smartphones als laptop te gebruiken? Deze review gaat alleen over de NexDock 2. Die is online te krijgen geweest voor 260 dollar. Er komt deze zomer een nieuwe versie: de NexDock Touch, met een iets groter touchscreen en kleinere bezels.

Compatibel met NexDock Desktopmodus Telefoons die het ondersteunen Telefoons die het niet ondersteunen Samsung DeX S20, S10, S9, S8, Note 10, Note 9, Note 8, Fold, A90 Onder meer A80, A70, A50, A51, A40, A30, A20e, A10, M20 enz. Huawei Easy Projection P30 Pro, P30, P20 Pro, P20, Mate 30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate Xs P40 Lite, P30 Lite, P20 Lite, Mate 30 Lite, P Smart, P Smart Z enz. Google Desktop Mode Alle telefoons met video-out over usb-c,

zoals OnePlus 7 Onder meer Pixel-telefoons LG Desktop Mode V60, G8, sommige andere modellen na Android 10-upgrade Alle telefoons die geen Android 10 krijgen

Behuizing

De behuizing van de nieuwe NexDock 2 doet veel denken aan die van conventionele laptops. Het is een stevige behuizing van metaal die zich niet gemakkelijk laat buigen. Ze is met één hand te openen. Het scharnier neemt een groot gedeelte van de breedte in beslag en is stevig genoeg om het scherm onder elke gewenste hoek in bedwang te houden. Wel merkten we bij heftig typen dat er wat beweging in het scherm zit. Het gaat dan een beetje heen en weer en in combinatie met het glanzende paneel zie je reflecties verschuiven. Dat is niet heel hinderlijk, maar als je werkt bij felle lichtomstandigheden, kan het opvallen.

Wie dacht dat hij veel kleiner of lichter zou zijn dan een reguliere laptop komt bedrogen uit. Hoewel er geen processor, koeling of andere elementen van een laptop nodig zijn, hangen de grootte en het gewicht vooral af van het scherm en de accu, en die zitten er wel in. De laptop met 13,3"-scherm meet 31,7x21,5cm en is 15,9mm dik. Hij weegt 1420 gram. Je neemt dus gewoon een laptop mee.

Openmaken van de behuizing kan met tien phillipsschroefjes aan de achterkant. Konden we de verleiding weerstaan? Nee, natuurlijk niet. De tien kruiskopjes bleken niet de enige schroefjes, want er zijn er twee verborgen onder de voorste rubberen voetjes. Gelukkig kun je die met lange nagels of een plectrum gemakkelijk loshalen.

De achterkant zit vast met schroefjes en een paar klemmetjes, en het openkrijgen is een eitje. In de behuizing blijkt dat de meeste ruimte voor de accu is gereserveerd. De pcb's bevatten vooral chips voor de aanwezige poorten. De displaycontroller is een Realtek RTD2556D. Verder is er vooral de nodige ruimte over. Logisch ook, want laptopfabrikanten proppen daar bijvoorbeeld de processor in, de gpu en andere dingen die de NexDock 2 niet nodig heeft. Wel moeten er uiteraard chips aanwezig zijn om meldingen in het scherm te toveren, zoals 'NexDock is ready to connect' of de status van de accu.

Toetsenbord en trackpad

Het toetsenbord heeft zes rijen, met op de bovenste rij een brede esc-toets en functietoetsen met onder meer bediening van volume en schermhelderheid. Het toetsenbord bevat ook ctrl-, alt- en fn-toetsen, en heeft een NexDock-toets, die met elke telefoon iets anders blijkt te doen. Het kan zijn dat die toets het hoofdmenu opent, maar soms roept hij ook een digitale assistent aan.

De pijltjestoetsen hebben een fijne omgekeerde T-vorm, terwijl naast de backspace- en entertoetsen ook nog home, end, page up en page down zitten. Helemaal rechtsbovenin zit een aan-uitknop. Het toetsenbord heeft backlight en dat is fijn in donkere omstandigheden. De travel van de toetsen is zeker niet verkeerd. Er zit iets meer klik in de toetsen dan in die van sommige laptops en hij maakt dus iets meer lawaai bij het typen, maar je kunt de toetsen echt indrukken en de toetsen zitten bovendien ver genoeg van elkaar vandaan voor een geoefende typer om weinig typfouten te maken. Het geeft niet de overlast van een mechanisch toetsenbord, maar mensen in je omgeving zullen je zeker horen tikken.

De trackpad is relatief groot en zit recht onder het toetsenbord. Hij is duidelijk op de tast te voelen, maar heeft wel een relatief stroef oppervlak, waardoor hij niet zo gemakkelijk te bedienen is als veel andere trackpads. Je vinger glijdt er minder gemakkelijk overheen bij bijvoorbeeld scrollen.

Scherm en aansluitingen

Het scherm is een lcd van 13,3" met een beeldverhouding van 16:9 en een full-hd-resolutie. Het is geen touchscreen, maar wel een glanzend paneel. Door de uitbraak van het coronavirus hebben we het scherm niet kunnen doormeten in ons testlab, maar met het zonnige lenteweer was het wél mogelijk om het buiten te proberen. Daarbij viel onmiddellijk op dat de helderheid voor gebruik buitenshuis met zonnig weer wat tekortschiet. Het scherm kan niet fel genoeg om het in alle omstandigheden goed afleesbaar te houden. Aan de andere kant: in veel andere omstandigheden voldoet de display prima. Voor het kijken naar video is het scherm dankzij zijn verhouding ideaal.

Omdat de NexDock 2 naast een laptopschil ook een dock is, zijn de aansluitingen extra belangrijk en daarop heeft Nex niet bespaard. Hij heeft voor de aansluiting met de telefoon een usb-c-poort met usb 3.2 gen 2. Alleen de meest rechtse usb-c-poort aan de linkerkant heeft die; andere usb-poorten zijn niet bruikbaar om telefoons aan te sluiten. Ook is er een hdmi-poort met hdmi 1.4 aan boord. Daarnaast zijn er een usb-c-poort met usb 3.2 gen 1, een usb-c-poort die alleen voor laden is, een usb-a-poort met usb 3.2 gen 1, een micro-sd-kaartlezer en een 3,5mm-jack. Dat is voor een laptop al heel wat, maar voor een telefoon is het al helemaal luxe om zoveel aansluitingen te hebben.

Die aansluitingen werken allemaal prima, maar er is wel een kanttekening te plaatsen bij de 3,5mm-jack. Die moet de audio uiteraard eerst uit de telefoon krijgen via usb-c en vervolgens uitvoeren. Dat leidt ertoe dat geluid bij sommige telefoons veel zachter klinkt dan rechtstreeks uit de telefoon. De NexDock heeft ook vier 1W-luidsprekers voor het voortbrengen van audio.

Nex heeft ook niet bespaard op kabeltjes. Er zijn uiteraard een lader en een kabel om de telefoon aan te sluiten, maar daarnaast troffen we in de doos nog een kabel aan met usb-c aan de ene kant en usb-a en micro-usb aan de andere. Ook waren er een hdmi-kabel, een hdmi-naar-micro-hdmi-kabel en een micro-usb-naar-usb-c-adapter. Netjes van de fabrikant om zoveel mee te leveren.

Accu en software

De NexDock 2 heeft een 51,68Wh-accu: een 6800mAh-accu op 7,6V. Hij begint bij het aansluiten van een telefoon dat toestel ook te laden en moet daarnaast het scherm aansturen. Dat blijkt veel stroom te vreten. Desondanks is het mogelijk om bij gewoon gebruik een uur of vijf tot zeven te werken op de NexDock voordat hij aan de lader moet.

De accuduur hangt uiteraard af van de gebruikte helderheid. Bij maximale helderheid kwamen we op een stroomgebruik van ongeveer 18W en daarbij zit ook het laden van de telefoon. Zonder laden van de telefoon gaat daar wat vanaf en kun je dus toe met een lager stroomverbruik. Opladen gebeurt met een meegeleverde lader in de daarvoor aangewezen poort, die alleen laden ondersteunt. Dat gebeurt via usb-pd. De lader kan tot 60W.

Het doen van accutests is niet zinnig. Ten eerste is het ons niet duidelijk waarmee we hem moeten vergelijken: met een laptop of met een smartphone? Ten tweede zijn er meer variabelen dan bij een normale accutest. De telefoon die eraan hangt, speelt een rol, maar ook hoe leeg of vol die telefoon is en hoeveel hij dus nog moet worden bijgeladen bijvoorbeeld. Daarnaast hangt het ervan af of die telefoon zijn scherm uitzet of niet; niet alle telefoons doen dat.

Desondanks heb ik geprobeerd om een accutest te doen. Het bleek dat de telefoon, als je van de toetsen afblijft, automatisch op schermvergrendeling springt. Dat kun je omzeilen door het scherm van de telefoon te forceren om aan te blijven, maar dan is de NexDock dus ook het scherm van de telefoon van stroom aan het voorzien. In die geslaagde test kwam de NexDock op volle helderheid tot ongeveer vijf uur.

De accuduur hangt dus deels af van de telefoon die je gebruikt, maar de software hangt daar in zijn geheel vanaf. De NexDock kan zijn status en accustatus weergeven op het scherm en heeft wat ledjes om een aantal zaken weer te geven, zoals of hij aanstaat, maar hij heeft standaard geen interface. Daarvoor ben je dus geheel afhankelijk van de telefoon die je aansluit. Daarop komen we in een volgend verhaal terug met een uitgebreide bespreking van de voors en tegens van de diverse desktopmodi van telefoons.

Conclusie

De NexDock 2 is een nicheproduct voor een nichepubliek. Ik val in die niche en ik vind het dus geweldig dat er eindelijk apparaten zijn die van een telefoon een laptop kunnen maken. Dit lijkt me de ideale set-up om diensten als Samsung DeX, Huawei Easy Projection of de Desktop Mode in Android 10 te gebruiken. De NexDock is bovendien goed uitgevoerd. Het scherm is voldoende, typen werkt prima, de behuizing is stevig en het aantal aansluitingen is meer dan toereikend.

Dan hangt uiteraard alles af van de sofwareondersteuning die je telefoon ervoor heeft. In een ander verhaal gaan we dus in op hoe dat werkt, wat je ermee kunt en hoe het eruitziet, maar aan de hardware kan het niet liggen. De NexDock toont aan dat er muziek zit in de hardware om van een telefoon een laptop te maken. Dit is een concept met veel potentie. De droom van een telefoon die dienst kan doen als laptop, komt daarmee ineens heel dichtbij.