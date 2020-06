NexDock kondigt laptopdock met touchscreen en smalle schermranden aan

NexDock kondigt een verbeterde versie van de NexDock 2 aan. De laptopdock voor smartphones en Raspberry Pi's krijgt ten opzichte van het origineel onder andere een touchscreen en smallere schermranden.

NexDock meldt de afgelopen weken een prototype van de NexDock Touch getest te hebben en besloten te hebben de massaproductie te starten. De NexDock Touch vertoont grote gelijkenissen met de NexDock 2. Zo zijn de afmetingen gelijk, is de resolutie nog steeds 1080p en is ook de plaatsing van de poorten niet gewijzigd. Het scherm heeft nu echter een diagonaal van 14 inch in plaats van 13,3 inch en het is bij de Touch aanraakgevoelig. Ook zijn de schermranden smaller.

Verder is de accucapaciteit verhoogd van 51Wh naar 60Wh en spreekt NexDock van verbeterde speakers. Tenslotte is het touchpad een stukje breder. Voor het overige is de functionaliteit gelijk. De accessoire is te gebruiken als usb-c-dock voor smartphones, mini-pc's en Raspberry Pi's en als tweede scherm voor pc's, tablets en Chromebooks.

NexDock neemt inmiddels pre-orders aan voor 249 dollar. De verwachte adviesprijs bij de verschijning in augustus bedraagt 319 dollar. De adviesprijs van de NexDock 2 is 259 dollar. NexDock toont daarnaast een houder voor smartphones die magnetisch te bevestigen is.