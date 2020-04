Je smartphone als laptop of desktop

Dit hele verhaal heb ik getypt op mijn telefoon, niet door fanatiek met mijn duimen op het glas te rammen of zelfs maar door eroverheen te vegen om zo woorden te maken, maar op een heel gewoon hardwarematig fullsize-qwertytoetsenbord.

Veel tweakers weten dat het kan: je telefoon aan een monitor en randapparatuur hangen, en gebruiken als desktop. Het is al lang een droom van veel mensen en telefoonmakers proberen het al jaren. Wie kent hem nog: de Motorola Atrix? Het was 2011, de tijd dat Motorola nog van Motorola was en niet van Google of Lenovo. De Atrix was een smartphone met de mogelijkheid om een tweede besturingssysteem te draaien, een Linux-distro die tevoorschijn kwam door hem aan te sluiten op een monitor via hdmi.

Het was lang niet de enige poging om een smartphone als desktop te gebruiken. De bekendste onder tweakers is misschien wel Continuum, een poging om Windows 10 Mobile te gebruiken op een groot scherm. Of wat dacht je van Ubuntu Phone, dat ook als desktop moest kunnen functioneren? Zo zijn er veel meer concepten geweest.

Inmiddels is de desktopmodus een gangbare functie geworden voor duurdere smartphones. Samsung bouwt hem al sinds 2017 in onder de naam DeX. Huawei doet hetzelfde met Desktop Mode sinds de Mate 10 Pro eind 2017. Google heeft stiekem al een basisversie van een desktopmodus in Android 10 zitten, terwijl LG hem onlangs toevoegde aan de Android 10-upgrade voor zijn telefoons van vorig jaar. Die laatste hebben we niet kunnen proberen, omdat nog geen LG-telefoon in ons magazijn de upgrade naar Android 10 heeft ontvangen.

Hoog tijd dus om al deze desktopmodi naast elkaar te leggen. Wat voor hardware heb je ervoor nodig? Hoe ziet de interface eruit? En vooral: werkt het al goed genoeg om je desktop of laptop definitief naar de kringloopwinkel te brengen? Het gebruik van deze desktopmodi werd een waar avontuur, waarbij ik soms succesvol werk gedaan kreeg op een telefoon en soms de telefoon uit pure frustratie naar een fysieke versie van /dev/null wilde smijten.