'Google Pixel 8 krijgt ondersteuning voor desktopmodus met DisplayPort Alt Mode'

De Google Pixel 8 krijgt mogelijk ondersteuning voor de DisplayPort Alt Mode. Daarmee moet het mogelijk worden om de telefoon via USB-C met displays te verbinden, zoals een tv of monitor, om zo de Pixel 8 als desktop te gebruiken.

Android Authority schrijft op basis van een anonieme bron bij Google dat zowel de Pixel 8 als Pixel 8 Pro ondersteuning krijgen voor de DisplayPort Alt-modus. Hoewel de bron niet specifiek vermeldt dat het hiermee mogelijk wordt om een desktopmodus te creëren als de telefoon aan een display gekoppeld wordt, verwacht de site dat wel, aangezien dat de populairste functie is van deze modus.

Ontwikkelaar Mishaal Rahman ontdekte eerder dit jaar al dat Google in Android 14 ondersteuning voor de DisplayPort Alt Mode heeft toegevoegd. Ook werkt Google al sinds Android 10 mondjesmaat aan een vooralsnog verborgen desktopmodus, waar ook in de recente Android 14-bèta wat verbeteringen in zijn aangebracht.

Meerdere telefoonmerken bieden sinds enkele jaren ondersteuning voor een desktopmodus door middel van de DisplayPort Alt Mode, waaronder de Samsung Galaxy S-modellen onder de naam Samsung DeX. Google heeft daarentegen actief de DisplayPort Alt-modus van USB-C gedeactiveerd voor zijn Pixel-telefoons. Waarom Google al jarenlang besluit om deze functie uit te schakelen, is onduidelijk.