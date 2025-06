Gerucht: Google Pixel 8 komt uit met 128GB of 256GB opslag

De Google Pixel 8, die later dit jaar uitkomt, krijgt 128GB of 256GB opslag. Dat melden bronnen van WinFuture. Dat zou Google doen om de prijs laag te houden. Er komt ook een Pro-variant uit, die maximaal 512GB opslag krijgt.

WinFuture baseert zich op bronnen van dealers. Die zeggen tegen de website dat de Pixel 8 in twee varianten uitkomt. Een daarvan heeft 128GB flashopslag, de andere 256GB. Daarnaast komt er een Pro-model uit dat maximaal 512GB opslaggeheugen heeft. Het is niet duidelijk of de modellen ook beschikbaar komen met verschillende hoeveelheden ram. Dat was bij de vorige generatie niet het geval.

Als de geruchten kloppen, blijft Google daarmee de lijn volgen die het bedrijf met de Pixel 7 inzette. De normale Pixel 7 was verkrijgbaar als variant met 128 of 256GB UFS 3.1-opslag, met 8GB Lpddr5-geheugen voor beide modellen. De Pro-variant kwam daarnaast ook al in een 512GB-variant uit.

Volgens de bronnen van WinFuture maakt Google de keus voor die relatief lage hoeveelheden opslag om de prijs van de toestellen laag te houden. WinFuture schrijft verder dat de toestellen in drie kleuren beschikbaar komen. Naar verwachting komen de telefoons in oktober dit jaar uit. Eerder lekte al uit dat de Pixel 8 649 of 699 dollar gaat kosten.