Gerucht: Google Pixel 8 gaat 649 of 699 dollar kosten

De komende Pixel 8-smartphone van Google gaat mogelijk 649 of 699 dollar kosten. Dat meldt Indiase leaker Yogesh Brar. Daarmee zou de telefoon duurder worden dan de huidige Pixel 7, die 599 dollar kost. Het toestel zou ook een ultrasone vingerafdrukscanner krijgen.

Yogesh Brar, die vaker details over onaangekondigde smartphones deelt, meldt op Twitter dat het Google Pixel 8-basismodel beschikbaar komt voor 649 of 699 dollar. Daarmee zou de telefoon een hogere prijs krijgen dan zijn voorganger, die voor 599 dollar beschikbaar is in de Verenigde Staten. Brar rept niet over Europese prijzen. Omgerekend en met btw komen de vermeende dollarprijzen neer op 714 of 769 euro. De huidige Pixel 7 kostte in Nederland 649 euro bij release.

Brar deelt daarnaast specificaties van de Pixel 8-smartphone, die grotendeels overeenkomen met eerder uitgelekte details. Het toestel krijgt naar verwachting onder meer een Tensor G3-soc en een primaire 50-megapixelcamera. Brab stelt ook dat het toestel een ultrasone vingerafdrukscanner krijgt. De huidige Pixel 7 heeft een optische sensor. Ultrasone vingerafdrukscanners moeten sneller en accurater zijn.

Er gaan al langer geruchten rond over de Pixel 8-serie van Google, die naar verwachting later dit jaar uitkomt. Zo verschenen onlangs foto's van een Pixel 8 Pro-prototype. Bekende leaker OnLeaks toonde in maart al renders van diezelfde smartphone en de lager gepositioneerde Pixel 8.

Eerder verschenen renders van de Google Pixel 8. Bron: MySmartPrice, OnLeaks