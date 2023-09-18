Gerucht: Google stelt release zelf ontworpen soc jaar uit

Google zou de release van zijn zelf ontworpen soc een jaar hebben uitgesteld. De zoekgigant wil zich met de eigen soc minder afhankelijk maken van partner Samsung, maar dat gebeurt nu vermoedelijk pas in 2025.

De zelf ontworpen soc moet nu uitkomen als Tensor G5 in 2025, meldt Android Authority. Als Tensor G4 zou Google nu een licht aangepaste versie van de Tensor G3 van dit jaar gebruiken, heeft de site vernomen. Dat is ook af te leiden uit de codenamen; de G3 heet Zuma en de G4 ZumaPro. Dat is al eerder gebeurd, want de Tensor G2 is ook een licht aangepaste versie van de eerste Google Tensor-soc.

Google wil de afhankelijkheid van Samsung afbouwen om meer controle te hebben over de soc. Nu werkt de zoekgigant met aangepaste versies van Samsungs eigen Exynos-socs als basis voor Tensor-socs. De afgelopen jaren heeft Google meer mensen en expertise in huis gehaald om socs vrijwel helemaal zelf te ontwerpen. De productie zou plaatsvinden bij TSMC. De Tensor G3 van dit jaar zou een ontwerp zijn met negen processorkernen: een Arm Cortex X3-kern voor prestaties, vier Cortex A710-cores en vier zuinige A510-kernen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-09-2023 11:33 24

18-09-2023 • 11:33

24

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Reacties (24)

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TheVivaldi 18 september 2023 11:54
Een jaar? Het is nu 2023 en de soc komt pas uit in de loop van 2025. Dan is dat toch op zĳn minst anderhalf jaar?

Edit: zie de reacties hieronder. Er stond niet bĳ in het artikel dat de soc eigenlĳk in de Pixel 9 van 2024 had moeten verschĳnen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:38]

scandalous @TheVivaldi18 september 2023 11:58
De soc zou pas in oktober 2024 samen met de Pixel 9 telefoons geïntroduceerd worden. Met uitstel van een jaar is dat dus oktober 2025 met de vermoedelijke Pixel 10.
TheVivaldi @scandalous18 september 2023 12:01
Duidelĳk, maar dat stond er niet bĳ in het artikel, dus dat wist ik niet.
MrMonkE @TheVivaldi19 september 2023 08:45
"Google zou de release van zijn zelf ontworpen soc een jaar hebben uitgesteld. De zoekgigant wil zich met de eigen soc minder afhankelijk maken van partner Samsung, maar dat gebeurt nu vermoedelijk pas in 2025."

All you need to know, buddy. :)

Of is het artikel na jou post gewijzigd middels een gluiperige stealth-edit? :X
skralan @TheVivaldi18 september 2023 11:59
Niet als het originele plan was om die in 2024 uit te brengen.
TheVivaldi @skralan18 september 2023 12:00
A, oké, maar dat stond er niet bĳ in het artikel.
Verwijderd @TheVivaldi18 september 2023 12:13
Pixel 8 met de G3 komt volgende maand uit, ze zijn al begonnen met het ontwikkelen van de Pixel 9 met G4 dus dat lukt ook niet dan zit je inmiddels in 2025 wanneer de Pixel 10 met G5 uitkomt.
SuperDre @TheVivaldi18 september 2023 18:26
Nouja, je had je kunnen indenken obv het artikel dat de soc origineel dus in 2024 had moeten uitkomen. Zo begrijpend lezen is het niet eens.
haam 18 september 2023 11:43
Een jaar is niet weinig, dan zijn er nog heel wat rimpels glad te strijken blijkbaar. Nu komen ze erachter dat het best lastig is en veel geld kost. Kijken hoe lang het duurt voordat ze dit killen
TapirGebit @haam18 september 2023 11:53
Google brengt maar één keer per jaar een smartphone uit dus als ze het uitstellen moet het wel gelijk een jaar zijn toch? Dus ik vraag me af of het iets zegt over de grootte van de problemen
haam @TapirGebit18 september 2023 12:03
Als ie beschikbaar komt na introductie, kun je m nog altijd infaseren.Bij een nieuw model verwacht je normaal gesproken ook weer snellere SOC.
Nou heb ik geen idee hoe makkelijk dat laatste is, maar het voelt nu een beetje als een moving target.
dutchgio @haam18 september 2023 12:54
Dat gebeurt vrijwel nooit. Ook blijf je dan zitten met de eerste voorraad.
Xander2 @haam18 september 2023 13:31
Een jaar is niks, het is niet zo dat je even een ARM licentie op de kop tikt en meteen kan meepraten in de top.
DamirB 18 september 2023 12:37
Zijn natuurlijk al zat problemen met de G2. En Google heeft ook wel wat problemen met de interne bedrijfscultuur rondom Android en voornamelijk de Pixel teams
Jorrie @DamirB18 september 2023 12:39
Welke problemen zijn dat?
DamirB @Jorrie18 september 2023 13:33
De G2 heeft een modem dag serieuze issues heeft qua stroom gebruik, en voor sommige mensen ook stabiliteit. De SoC op zichzelf is absoluut niet efficiënt en de Tensor cores zijn op het moment het meer gebruikt in marketing slides dan daadwerkelijke on-device workloads.

Bedrijfscultuur dan. Over het algemeen zien Google medewerkers het werken aan Android, en voornamelijk Pixel als de laagste stap. Googlers hebben "promo packs" een soort samenvatting van functies die ze hebben geschreven of overzien, dat gebruik je om bij teams te komen waar je wilt komen. Bij android en Pixel heb je amper kans iets aan je promo packs toe te voegen. Dead end dus.
Jan Onderwater 18 september 2023 18:48
Reken maar tot 2028 tot ze een SoC hebben die duidelijk beter is en geheel geïntegreerd met een OS dan de generische SoC en een generisch OS. Dan kan men het ook in Laptops en Desktops gebruiken die met Apple pas kunnen houden in performance vs stroomverbruik. Op dat moment gaat het pas echt los. Verwacht dan tegen die tijd heeft (als ze doorzetten) MS ook hun SoC klaar die helemaal geïntegreerd is met een windows versie.
Dan moeten ze ook applicatie ontwikkelaars nog zover krijgen dat men er SW voor maken.
Roel1966 18 september 2023 22:11
Ergens vraag ik mij af of Google het werkelijk doet om dan minder afhankelijk van Samsung te zijn of dat het meer is omdat Apple zijn eigen soc ontwikkeld heeft. Stel dat Apple dat niet gedaan had dan betwijfel ik of Google die moeite genomen had.

Jammere vind ik verder dat Google steeds meer 'niche' producten is gaan produceren in tegenstelling tot waarmee ze eigenlijk begonnen zijn. Bij hun eerdere producten was de insteek veel meer om betaalbare producten op de markt te zetten. Kan mij b.v. de Google Nexus 7 nog heel goed herinneren, heel fijn tabletje voor een lage prijs.
Jan Onderwater @Roel196619 september 2023 12:19
Google produceert om winst te maken. Marge is beter op specifieke producten dan op generieke.
Roel1966 @Jan Onderwater19 september 2023 17:53
Google produceert om winst te maken. Marge is beter op specifieke producten dan op generieke.
Ja dat begrijp ik dat Google winst wil maken maar zeker nu met de recessie wil ik nog wel eens zien waar meer winst te behalen valt. Zeker al in het tablet segment is er denk ik minder behoefte aan meer high-end tablets plus dat Apple daarin al voorziet met de iPad Pro's.
eYaTed 19 september 2023 13:27
Wat ik mij afvraag is waarom iedereen een eigen soc wil uitbrengen?
Wat winnen ze er bij?
De soc wordt toch gemaakt door een derde partij à la TSMC, dus volgens mij blijft het niet exclusief. Of zijn er zware NDAs en hoe worden die gegarandeerd?
Eens een Tweakers+ artikel aub @arnoudwokke

[Reactie gewijzigd door eYaTed op 22 juli 2024 16:38]

Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @eYaTed19 september 2023 13:49
Zoiets? review: Iedereen wil eigen chips in smartphones
eYaTed @arnoudwokke19 september 2023 14:22
Bedankt Arnoud, soms mis je wel eens een artikel :)
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @eYaTed19 september 2023 15:11
Snap ik hoor, soms kom ook artikelen van mezelf tegen dat ik denk: is dat van mij ja ;) ?

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