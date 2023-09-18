Gerucht: Google stelt release zelf ontworpen soc jaar uit

Google zou de release van zijn zelf ontworpen soc een jaar hebben uitgesteld. De zoekgigant wil zich met de eigen soc minder afhankelijk maken van partner Samsung, maar dat gebeurt nu vermoedelijk pas in 2025.

De zelf ontworpen soc moet nu uitkomen als Tensor G5 in 2025, meldt Android Authority. Als Tensor G4 zou Google nu een licht aangepaste versie van de Tensor G3 van dit jaar gebruiken, heeft de site vernomen. Dat is ook af te leiden uit de codenamen; de G3 heet Zuma en de G4 ZumaPro. Dat is al eerder gebeurd, want de Tensor G2 is ook een licht aangepaste versie van de eerste Google Tensor-soc.

Google wil de afhankelijkheid van Samsung afbouwen om meer controle te hebben over de soc. Nu werkt de zoekgigant met aangepaste versies van Samsungs eigen Exynos-socs als basis voor Tensor-socs. De afgelopen jaren heeft Google meer mensen en expertise in huis gehaald om socs vrijwel helemaal zelf te ontwerpen. De productie zou plaatsvinden bij TSMC. De Tensor G3 van dit jaar zou een ontwerp zijn met negen processorkernen: een Arm Cortex X3-kern voor prestaties, vier Cortex A710-cores en vier zuinige A510-kernen.