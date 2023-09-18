Nabu Casa kondigt tweede hardwareproduct voor Home Assistant aan

Nabu Casa heeft zijn tweede hardwareproduct aangekondigd. De Home Assistant Green is een goedkopere versie van de bestaande Yellow. Het draait alleen op het eigen besturingssysteem van de fabrikant.

Het nieuwe kastje was nodig door de beperkte levering van de Compute Module 4 van Raspberry Pi. Die zit dus niet in de Green. Het kastje loopt op een Rockchip RK3566-soc met vier Arm Cortex A55-kernen op 1,8GHz. Dat levert beperktere prestaties op dan die van de Yellow. Uitbreiden met een NVMe-ssd kan niet. Wel is er 32GB eMMC-opslag, naast 4GB Lpddr4x-geheugen. Er zit een microSD-slot in, maar dat is alleen voor recovery.

Ook heeft de Green geen USB-C. Stroom komt binnen via een reguliere barrelconnector die 12V bij 1A kan leveren. Als back-up past er een CR2032-batterij in de behuizing, maar die is optioneel. De Green heeft 1,7W nodig in idle en 3W onder belasting. Er zitten twee USB-A-poorten op met USB 2.0-ondersteuning. Ook zijn er een gigabitethernet- en een HDMI-poort. De Green komt per direct uit voor 99 dollar. De aankondiging valt samen met het tienjarige bestaan van Home Assistant. De Yellow, die Tweakers onlangs heeft gereviewd, blijft gewoon in de line-up.