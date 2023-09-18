Nabu Casa kondigt tweede hardwareproduct voor Home Assistant aan

Nabu Casa heeft zijn tweede hardwareproduct aangekondigd. De Home Assistant Green is een goedkopere versie van de bestaande Yellow. Het draait alleen op het eigen besturingssysteem van de fabrikant.

Het nieuwe kastje was nodig door de beperkte levering van de Compute Module 4 van Raspberry Pi. Die zit dus niet in de Green. Het kastje loopt op een Rockchip RK3566-soc met vier Arm Cortex A55-kernen op 1,8GHz. Dat levert beperktere prestaties op dan die van de Yellow. Uitbreiden met een NVMe-ssd kan niet. Wel is er 32GB eMMC-opslag, naast 4GB Lpddr4x-geheugen. Er zit een microSD-slot in, maar dat is alleen voor recovery.

Ook heeft de Green geen USB-C. Stroom komt binnen via een reguliere barrelconnector die 12V bij 1A kan leveren. Als back-up past er een CR2032-batterij in de behuizing, maar die is optioneel. De Green heeft 1,7W nodig in idle en 3W onder belasting. Er zitten twee USB-A-poorten op met USB 2.0-ondersteuning. Ook zijn er een gigabitethernet- en een HDMI-poort. De Green komt per direct uit voor 99 dollar. De aankondiging valt samen met het tienjarige bestaan van Home Assistant. De Yellow, die Tweakers onlangs heeft gereviewd, blijft gewoon in de line-up.

Home Assistant GreenHome Assistant Green

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-09-2023 11:52
76 • submitter: Sebazzz

18-09-2023 • 11:52

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Submitter: Sebazzz

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Home Assistant Green

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Bigs 18 september 2023 11:55
Belangrijk verschil is dat dit product ook geen ingebouwde Zigbee en Thread heeft, daarvoor heb je dus een losse dongle nodig. Ik vermoed dat dit product een off-the-shelf bordje gebruikt, wat uiteraard een prima keuze is voor toegankelijke en betaalbare Home Assistant hardware.
haam @Bigs18 september 2023 14:01
Alleen matched dat niet met een van de speerpunten dit jaar: voice.

Daar is toch wat meer voor nodig om het soepel te laten functioneren. Ben zelf overgestapt naar andere hardware om dit te faciliteren.
walletje-w @haam18 september 2023 14:58
Heb je ergens wat documentatie om te zien hoe krachtig de hardware moet zijn om een beetje lekker voice via Home Assistant lokaal te kunnen doen?
haam @walletje-w18 september 2023 15:32
Goeie vraag. Het systeem wat ze gebruiken (Whisper) kan verschillende 'modellen' draaien. Van simpel en beperkt (tiny-int8) tot iets minder simpel en beperkt (medium-int8). Ik draaide de eerste op een rpi3, dat werkt sowieso niet (alleen maar timeouts). Nu heb ik base op Odroid N2 draaien, dat gaat redelijk. (Ik weet niet wat redelijk is als je de Big Tech assistants gebruikt, maar voor mij functioneert).

Niet alleen 'doe lamp aan', maar ook 'wat is de temperatuur buiten?'. Responstijd ongeveer 6 seconde.

Ergo, je kunt het model wat je draait aanpassen naar de beschikbare hardware (waarbij de nauwkeurigheid van kleinere modellen natuurlijk lager is.
Dr. Horrible @Bigs18 september 2023 11:59
Dit vind ik vooral raar. De usecase voor iets anders dan een pi of docker is hardware integratie. Als dat ontbreekt is het toch wel heel generiek. Is dit dan veel sneller dan een pi4?
n9iels @Dr. Horrible18 september 2023 12:12
Ik denk dat ze echt focussen op de "plug & play" ervaring zoals je dat bijvoorbeeld ook bij Homey hebt. Een bijkomend voordeel is dat je geen SD-kaartjes meer hebt en 100% gegarandeerde hardware kwaliteit. Daarnaast denk ik dat je met een Pi 4B en alle wat je erbij moet kopen niet heel veel goedkoper uit bent.
CopyCatz @n9iels18 september 2023 13:06
Maar helaas is eMMC niet veel meer dan een vastgesoldeerde sd-card. Slijt net zo hard (home automation logging is een behoorlijke aanslag). Zonder SSD en een micro sd slot is dit al heel snel duurkoop ipv gemak voor de niet tweaker vrees ik.
Yarisken @CopyCatz18 september 2023 13:36
Ik heb de home assistant blue. In mijn settings zie ik staan "eMMC Lifetime Used" = 10%.
Betekent dit dat mijn eMMC al aan het verslijten is ?
Magic @Yarisken18 september 2023 14:38
Flash geheugen is altijd aan slijtage onderhevig, maar het wordt in hoeveelheden van 10% aangegeven. zoals hij bij jou aangeeft 10% is eigenlijk tussen de 0 en 10%. Zou me daar geen zorgen over maken zolang je zorgt dat er wel wat ruimte beschikbaar blijft voor wear leveling.
Pieter_621 @Yarisken18 september 2023 15:32
Mijn Odroid N2+ met eMMC (niet via homeassistant gekocht) is ook begonnen op 10%. En staat daar na een paar jaar nog steeds op. Elke solid-state storage slijt een beetje elke keer dat je er naar schrijft, maar ik zou me hier echt geen zorgen over maken.

eMMC chips worden vaak ontworpen voor apparaten waar je de chip niet eenvoudig kan vervangen, die toch lang mee moeten gaan, ondanks veel schrijven. Bijvoorbeeld voor in telefoons en auto's. Ze hebben dan over het algemeen bijvoorbeeld ook wear-leveling, ik vermoed zo dat niet alle SD-kaarten dat ook kunnen. En je kan vaak de health uitlezen, de 10% waar je het hier over hebt.
Een eMMC kan dus goed bruikbaar zijn voor deze toepassing, en kan ook beter zijn dan (sommige) SD-kaarten. Het hangt er wel vanaf welke eMMC-chip gebruikt wordt, hoeveel ruimte je vrij laat, hoeveel je schrijft en welke levensduur je verwacht. En met welke SD-kaart je het vergelijkt.
Ivolve @CopyCatz18 september 2023 14:35
Hoe weet je dat zo zeker? Dit is wel erg relevant namelijk. Als het klopt wat jij zegt dan is dit product al e-waste voordat het in de winkel ligt....
Magic @CopyCatz18 september 2023 14:36
HA logging is al lang niet meer zo'n aanslag als dat het was, er zijn flinke optimalisatie slagen gemaakt afgelopen jaar. Daarnaast is de ene eMMC net als SD-cards ook de andere niet, eMMC van de odroid heeft wel wear leveling, ecc en garbage collection en is daarmee een stuk robuuster. Ik draai al 2 jaar ermee, en de slijtage is nog steeds 0-10% (slijtage wordt per 10% aangegeven)

[Reactie gewijzigd door Magic op 23 juli 2024 19:43]

System @Magic18 september 2023 22:27
Mijn sandisk extreme pro 256GB sd gaf toch al fouten na 3 maand.
Nu op een SSD over gestapt en niet meer om gekeken.
kaandorp @CopyCatz18 september 2023 18:05
Dit is ook redelijk goed op te vangen door de commit_interval te verhogen. De events worden dan periodiek naar het geheugen geschreven, waardoor je nog maar heel weinig writes over houdt. Als je het bijvoorbeeld op 1 minuut zet dan is het ergste wat kan gebeuren dat je 1 minuut aan data verliest bij stroomuitval. De historie en logbook functioneren wel gewoon, want dat wordt gestreamd.
Xander2 @CopyCatz18 september 2023 17:13
De boot ROM op een RK3566 zoekt achtereenvolgens SPI, eMMC, SD dus ik ga ervan uit dat je bij een defecte eMMC alsnog een SDcard kan gebruiken (tenzij ze een custom boot ROM hebben, maar waarom).

Ik maak me eerder druk om de support duur, vooralsnog moeilijk in te schatten.
iAR @n9iels18 september 2023 14:28
De Homey heeft wel Z-Wave, Zigbee en meer. Zonder die protocollen is het niet echt plug & play maar is het meer de 'Computer Totaal' tegenover de 'C't Magzin'.
AJediIAm @iAR18 september 2023 16:11
Het is modulair.
Een SkyConnect usb stick er in steken voor een instant upgrade naar zigbee en threat valt voor mij nog steeds plug & play.
4Lph4Num3r1c @Dr. Horrible18 september 2023 12:09
Dit systeem is vooral.bedoeld om Home Assistant toegankelijk te maken, voor hen die niet willen tweaken (of die skills ontberen).

Doosje uitpakken, kabeltje erin, en aan de slag. En om iets in die markt te kunnen betekenen, is de prijs heel belangrijk. Die moet zo laag mogelijk zijn.

Zij die wel willen tweaken, zijn prima bereid iets meer uit te geven, als dat meer uitbreidingsmogelijkheden biedt. En die konden reeds volstaan met een losse PI of de Yellow.
GekkePrutser @Dr. Horrible18 september 2023 12:12
Er staat dat deze trager is dan de Yellow die gebaseerd is op de pi 4 compute module dus ik denk niet dat deze sneller is.
jip_86 @Dr. Horrible18 september 2023 13:09
Je kan er al een hebben liggen natuurlijk van een eerder mislukt project.
ajbu @Bigs18 september 2023 12:06
En de Green heeft ook geen WiFi of Bluetooth. Home Assistant heeft diverse integraties voor communicatie met Bluetooth devices
Ayporos @ajbu18 september 2023 12:43
Persoonlijk vind ik dat prima.

Ik heb een ietwat duurder PCtje gekocht voor Home Assistant met een Atom processor die wél ook zeer zuinig is (~2W) en daar zit wel wifi en bluetooth op maar dat heb ik dus mooi in de bios uitgeschakeld. :+

Voor Wifi integraties heb je uiteraard geen wifi nodig op je HA kastje zelf. Kan gewoon via je wifi AP lopen terwijl je HA kastje op UTP zit aangesloten.
Ben zelf allergisch voor statische apparaten, laat staan servers, die via Wifi verbinden.. maar ik weet dat ik wat dat betreft enigszins ouderwets ben.. :/
BugBoy @Ayporos18 september 2023 15:21
Hier nog zo'n ouderwets iemand die zijn NUC met uitgeschakelde radio via LAN aan zijn router heeft hangen met een DHCP reservering (dus ook "vast "IP adres). Het voordeel van een beetje meer power is dat je naast HA ook nog veel meer op zo'n apparaat kan draaien (websites, VPN server, ...).
Hoover @ajbu18 september 2023 16:04
Dat heeft de Yellow ook standaard niet of je met een CM4 met wifi en bluetooth hebben.

Zelf gebruik ik ESP32 MCU's als bluetooth proxies via ESP Home.
Dit werkt prima al zit er wel wat limieten op met het aantal devices wat het kan aansturen per MCU
AJediIAm @Hoover18 september 2023 16:13
Een bluetooth proxy is tegenwoordig de aanbevolen hardware voor bluetooth. Het is sneller dan bluetooth op de pi of via usb dongel.
Hoover @AJediIAm18 september 2023 16:17
Dat klopt inderdaad. Ik merk dit bijvoorbeeld met mijn switchbot gordijnen. Deze werken veel vlugger met de proxies dan met mijn oude intel nuc onboard bluetooth. Vergelijkbaar met de snelheid van de officiële switchbot controller(wat uit mijn hoofd ook een ESP MCU is)
Dr C @Bigs18 september 2023 12:10
ik neem aan dat zodra je hue of tradfi hub in huis hebt dat je dat ook niet meer nodig hebt en gewoon die gebruikt.
Odie @Dr C18 september 2023 12:18
De Hue en Tradfri bieden momenteel geen thread, van de Hue vermoed ik ook nier dat ze dat op korte termijn gaan doen. Signify is duidelijk geweest:: ze bieden wel Matter support aan maar blijven vooralsnog op Zigbee voor connectiviteit naar de lampen.
Christoxz @Bigs18 september 2023 11:59
Ik vermoed dat dit product een off-the-shelf bordje gebruikt
Denk het niet, de PCB lijkt custom designed te zijn.
MoonRaven @Bigs18 september 2023 12:14
Op zich ook niet al te erg. Als zigbee/thread o.i.d. end of life is kan je simpelweg de dongle vervangen. Ze verwachten waarschijnlijk dat je hun SkyConnect zal aanschaffen hiervoor.
OMEGA_ReD @MoonRaven18 september 2023 14:14
Die is dan ineens wel weer opvallend prijzig naast de HA Green
MoonRaven @OMEGA_ReD18 september 2023 14:38
Ik vind €38,71 niet echt duur. Als je het meteen met de green koopt is het zelfs $29.99. In totaal dus $129.98 plus invoerbelasting. De Yellow was $175.
Inclusief verzending:
Yellow: $195
Green: $143.78

De Yellow is dan inclusief een CM4 met 2 GB RAM en 16 GB ROM
De Green met 4 GB RAM en 32 GB ROM.

Ik ben zelf erg blij met de Yellow, zeker omdat ik ook de CM kan vervangen in de toekomst indien nodig.
JayPe @MoonRaven24 september 2023 07:23
In de toekomst. Ik wacht als bijna 2 jaar op die CM4 voor in m'n Yellow,..
MoonRaven @JayPe24 september 2023 14:05
Ik had hem gelukkig gelijk besteld bij sossolution toen ik de yellow bestelde, kwam ongeveer tegelijk binnen ookal gaf sos aan dat het veel eerder zou binnenkomen.

Volgens rpilocator zou je het in het buitenland kunnen bestellen https://rpilocator.com/?cat=CM4
i-chat 18 september 2023 12:13
ik vind het persoonlijk toch vooral jammer hoe men maar niet lijkt in te zien dat een rapsberry pi in veel gevallen al te beperkt was en dat nu nog verder afzwakken eigenlijk gewoon je eigen product vermoorden lijkt.

waarom kon men niet gewoon een chromebox achtige pc samenstellen

wat je toch op zijn minst zou moeten willen voor een HA-systemen is genoeg snelle en lokale opslag voor kortdurende bewerkingen (voordat het naar je nas gaat). antennes voor voldoende conectiviteit wifi BT zigbee etc. een extra slot voor bijvoorbeeld een Coral TPU. een extra lan poort voor een intern (iot) netwerk.

eigenlijk allemaal wensen die niet aan bod komen in dit nieuwe hebbedingetje.
delphium @i-chat18 september 2023 12:27
Ik denk dat voor de meeste mensen dit echt prima is. Ik zelf heb jaren lang een RP4 als hass-systeem in gebruik gehad. Zonder enige extra antennes, of connectiviteit, kon ik gemakkelijk al mijn apparaten aansturen. Het feit wil dat veel smarthome-devices gewoon via wifi bestuurd kunnen worden.

Inmiddels heb ik een odroid n2+ staan, maar zigbee, of bluetooth heb ik nog niet nodig gehad. Ik denk dat betaalbaarheid en gemak, de grootste drijfveren zijn om dit apparaatje te kopen.
EraYaN @i-chat18 september 2023 12:37
Voor de gemiddelde install is een RPi4 natuurlijk echt zwaar overkill, ik weet niet hoeveel events jij per seconde verwerkt, maar veel heeft hij bij mij niet nodig (misschien 10 events per second) En de meeste zullen een stuk minder sensoren hebben. Het enige wat echt hard gaat is video, classic modect in zoneminder of iets dergelijks eet een hele intel core op per camera. Maar wie verwacht uberhaupt dat dat op een HomeAssistant Green zou kunnen?
beerse @i-chat18 september 2023 12:40
Er zijn veel meer producten gebaseerd op de RPi compute module. De nieuwste Homey bijvoorbeeld ook. Daarmee is er best veel vraag naar die RPi compute modules en dat is nu net de uitdaging: RPi had tot een paar maanden geleden moeite om aan de vraag te voldoen.

En ja, de green is naar mijn idee duidelijk minder dan de yellow. Jou wensen zou ik eerder in hardware zien die boven de yellow is gepositioneerd.

Toegegeven, na een paar jaar lang twijfelen ben ik al jaren tevreden homey gebruiker. Naar mijn idee moet de hardware vooral goed genoeg zijn, niet beter. De oude homey-s zijn altijd al op de toenmalige RPi gebaseerd al zit er pas sinds de huidige homey2023 een echte RPi (compute-module) in.
SMGGM @i-chat18 september 2023 12:57
Ik heb HA lang op een Pi3 gedraaid. Werkt prima met enkele basis integraties zoals tv, verlichting, weer en enkele audio toestellen. Heb zo de kracht van HA leren ontdekken en heeft 3 jaar gedraaid zelfs met het origineel SD kaartje.

Heb hem nu vroegtijdig met pensioen gestuurd en vervangen door een ODroid.
Niet iedereen gaat daar meteen zware dingen mee doen en wil er meteen beeld geld aan uitgeven. Zolang de gebruiker beseft wat de limieten zijn, why not?
langestefan @i-chat18 september 2023 13:06
ik vind het persoonlijk toch vooral jammer hoe men maar niet lijkt in te zien dat een rapsberry pi in veel gevallen al te beperkt was en dat nu nog verder afzwakken eigenlijk gewoon je eigen product vermoorden lijkt.
Ik vind het toch persoonlijk vooral jammer dat men maar niet lijkt te begrijpen dat een bedrijf verschillende producten kan lanceren met verschillende positioneringen. De green is voor beginners. De green hoeft niet snel te zijn, want dat is geen eis voor HA. Snelle hardware is verspilt aan HA. Wil je meer opties, dan koop je de yellow. Helaas is de CM4 lastig te verkrijgen dus is de green nu een goed alternatief. Wil je zigbee/thread/ble, dan koop je de SkyConnect er bij voor 20 euro.
bytemaster460 @i-chat18 september 2023 14:37
Je hebt nu gewoon de keuze uit verschillende capaciteiten. Om wat lampen en schakelaars aan te sturen was een RPI 3 meer dan voldoende. Als je meer wil kun je krachtigere systemen kopen.
kaandorp @i-chat18 september 2023 18:09
Een PI te beperkt? Voor mijn setup anders ruim voldoende. Alles werkt snel en ik heb toch redelijk wat devices. Ook zeer betrouwbaar.

Ik denk dat je hier vooral de doelgroep even verkeerd hebt gezien. De doelgroep van een HA Green zal geen Coral TPU gaan koppelen of een intern IOT netwerk gaan bouwen. De doelgroep voor de Green zal hem gewoon aansluiten en zien wat er allemaal te vinden is op het netwerk om dat vervolgens via één centrale interface te beheren en automatiseren. De rest koop de Yellow of iets anders.
DukeN 18 september 2023 11:58
Aangezien de Green per direct uitkomt, was er ook al een winkel welke deze levert? :)

Edit: Vanaf https://www.home-assistant.io/green/ --> https://www.seeedstudio.com/Home-Assistant-Green-p-5792.html

[Reactie gewijzigd door DukeN op 23 juli 2024 19:43]

Kjoe_Ljan @DukeN18 september 2023 12:12
Dit is een beperkte batch van 1000 apparaten, inderdaad bij Seeed Studio. Eind oktober/begin november worden er meer apparaten verwacht, ook bij andere distributeurs.

Bron:
https://mstdn.social/@hom...on.org/111082474027913567

[Reactie gewijzigd door Kjoe_Ljan op 23 juli 2024 19:43]

beerse @DukeN18 september 2023 12:42
Hopelijk komt ze naast de yellow in de pricewatch: uitvoering: Home Assistant Yellow
Mundatin @DukeN18 september 2023 14:01
Mensen die ervaring hebben met bestellen bij Seeed Studio?

Ik zie dat de prijs exclusief import kosten en BTW is. Als ik het daar bestel komen er dus nog aardig wat kosten overheen..?

Als ik naar FedEx kijk, dan zou je dus 21% aan BTW moeten betalen = ~ € 20 + € 15 aan invoerrechten.

[Reactie gewijzigd door Mundatin op 23 juli 2024 19:43]

Kjoe_Ljan 18 september 2023 11:59
Voor mij als 'slechts' gebruiker, werd ik niet bepaald van m'n voeten geblazen door het 10-jaar event.

Kort door de bocht: Een nieuw logo, Home Assistant Green en een waarde wijziging van 'Durability' naar 'Sustainability'... Geen dingen waar ik erg warm of koud van word.
AJediIAm @Kjoe_Ljan18 september 2023 16:23
Tijdens de livestream hebben ze dit toegelicht:
Elk jaar worstelen ze met wat ze in de verjaardag release stoppen, maar eigenlijk gaat de ontwikkeling daar te hard voor en pushen ze liever updates naar productie zodra ze beschikbaar komen om de toekomstige development niet te hinderen.

Sinds een paar jaar focussen ze daarom op het gene wat Home Assistant echt uniek maakt en dat is de community.
kaandorp @Kjoe_Ljan18 september 2023 18:15
Dat herken ik wel een beetje. Het had wat mij betreft een goed moment geweest om een nieuwe UI te lanceren die iets meer kan concurreren met bijvoorbeeld Homey. De nieuwe UI ziet er veelbelovend uit, maar er is niet echt een duidelijk plan en release date volgens mij. De toevoeging van Madelena Mak aan het team als Product Design Lead vind ik wel veel belovend. Ik denk echt dat zij het naar een hoger niveau kan trekken en met name de UX een beetje uit het tweakersniveau kan trekken. Ze laat al goeie dingen zien met de Green en het product en package design.
Ook die sterke focus op 'voice' vind ik vreemd en onnodig. Daar zijn al prima oplossingen voor die ook privacy vriendelijk zijn. Homey heeft zich daar helaas ook aardig aan gebrand een aantal jaar geleden.
JF @kaandorp20 september 2023 14:04
Naar mijn mening kan de UX ook zeker verbeteren. Zeker voor de wat minder technische gebruiker zal het aansprekend zijn als het allemaal iets mooier is en kan dat bijdragen aan de groei van het aantal gebruikers. Momenteel is hij grotendeels gebaseerd op de standaard Material design, door Google ontwikkeld. Ik weet wel dat ze iemand in dienst hebben genomen die het Mushroom thema heeft gebruikt, ik geloof dat het standaard thema hier op gebasseerd gaat worden. Op de Twitter van Matthias de Baat is ook wel eens deze figma schets gepubliceerd van het toekomstige design: https://www.figma.com/pro...3:6636&comments-enabled=1
Polderviking 18 september 2023 12:49
Dit ding kost met een Zigbee USB stick dus ongeveer net zo veel als de Yellow zonder CM4.
Vind het wel een beetje mager prijsverschil aangezien je nog wel wat dingetjes inlevert qua functionaliteit en modulariteit.

Ik zou toch wachten tot ik een CM4 kan krijgen ergens denk ik.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 19:43]

AJediIAm @Polderviking18 september 2023 16:32
Eeen Yellow met 4gb ram, 32gb emmc kost €218

De Yellow en Green zijn ontworpen om naast elkaar te bestaan. Je moet dus kopen wat je nodig hebt en niet de Green uitbreiden tot het een Yellow is.

Green is een ideaal kastje voor bij je schoonouders.
GoEV6 @AJediIAm11 oktober 2023 14:05
@AJediIAm Zit die 32gb ingebakken in de PI? Dat is volgens mij toch voldoende opslag voor HA?

[Reactie gewijzigd door GoEV6 op 23 juli 2024 19:43]

lenwar
@Polderviking18 september 2023 21:05
Ik vind dit dan eigenlijk een betere oplossing. Meer modulair. Als de zigbeemodule stuk raakt, prik je er gewoon een andere in.

Dat is wat mij betreft het ultieme voordeel boven bijvoorbeeld een Homey. Je koopt alleen de modules die je nodig hebt. Ik wil niet betalen voor 433MHz, bluetooth en infrarood. Ik heb daar geen gebruik voor.
Mocht de centrale hardware niet meer gaan voldoen over vijf jaar, prik je gewoon je antennes over.
Je vervangt ook niet je monitor als je SSD te traag is geworden of kapot is. :)
evanraalte 18 september 2023 11:57
Eigenlijk best een nette prijs op het eerste gezicht. Momenteel draai ik een zelfbouw server met een zigbee2mqtt dongle, waarmee ik vrij simpel met allerlei zigbee randaparatuur kan praten. M'n server draait ook nog een hoop andere services, maar als ik enkel home assistant zou draaien, zou dit wel erg interessant zijn (al is het om het stroomverbruik).

Wellicht kan het artikel nog vermelden wat voor draadloze connectiviteit door dit kastje wordt ondersteund?
ultimasnake @evanraalte18 september 2023 12:04
Deze case heeft geen zigbee dus zal je de dongle er in moeten prikken die je al hebt. Daarnaast heb je 0 stroombesparing als de zelfbouw server hoe dan ook al draait voor je randzaken toch (vanuitgaande dat je die hoe dan ook aan laat staan)?
evanraalte @ultimasnake18 september 2023 12:13
Daarom schreef ik ook, ALS ik enkel HA zou draaien, zou het interessant zijn om het stroomverbruik ;)

Jammer van het gebrek aan connectiviteit, het zou mooi zijn als het geïntegreerd was. Toch wat minder plug en play (als snap ik het wel, iets met zoveel mensen zoveel wensen).
ultimasnake @evanraalte18 september 2023 12:25
excuses over heen gelezen ;-)

Dit lijkt een off the shelf kant en klaar bordje met een HA-case er omheen
Yarisken @ultimasnake18 september 2023 13:39
Goh ik ben daar toch vanaf gestapt. Klooien op mijn mini servertje met HA erop ... als het dan weer in de soep draait. Nu draait dat hier toch dedicated bij mij. Verbruik is tussen de 2.6 - 3w.
GekkePrutser 18 september 2023 12:11
Het is niet hun tweede hardwareprodukt.

Naast de Yellow was er ook al de SkyConnect
Joostlek @GekkePrutser18 september 2023 12:16
En vergeet de Home Assistant Blue niet
AJediIAm @Joostlek18 september 2023 16:20
Die was niet van Home Assistant zelf. Wordt ook zo genoemd in de live stream.
GekkePrutser @Joostlek18 september 2023 12:18
Oeps ja die was ik nog vergeten. Inderdaad.
trab_78 18 september 2023 13:40
Ik snap de meerwaarde niet zo goed. Een paar jaar geleden introduceerden ze de "blue", die is nog steeds te koop en –als je het mij vraagt– is dat een betere deal. (Hij heet nu alleen anders.) Een klein beetje duurder, maar mét verwisselbare eMMC opslag en een betere processor. En dus ook Plug en Play, want de versie waarnaar ik link wordt geleverd met HA vooraf geïnstalleerd.
Zer0 @trab_7818 september 2023 14:44
Een klein beetje duurder? Die kost 180 euro inclusief behuizing, eMMC en voeding. Dat is geen klein beetje, maar bijna twee keer zo duur.
trab_78 @Zer018 september 2023 15:36
De genoemde prijs is in dollars, en exclusief verzending en (import)belasting. Dus het uiteindelijke verschil zal echt niet zo groot zijn.
MoonRaven 18 september 2023 12:13
Tweede? Ik tel er meer :)
Eerst de Home Assistant Blue
Toen de Home Assistant Amber/Yellow
Dan nog de Home Assistant SkyConnect
En nu dus de Green :)
lenwar
@MoonRaven18 september 2023 12:48
Dat was ook mijn gedachte om eerlijk te zijn.
Ik heb persoonlijk de blue gemist, en heb dus de hardware zelf samengesteld (het was natuurlijk ook 'gewoon' een gebrandde Odroid-N2+. Echt superblij met m'n kastje :)

De SkyConnect is natuurlijk gewoon een Zigbee-stick die ook Threat ondersteund. (het enige minpuntje is, is dat het geen Zigbee-low-power ondersteund. Dus van die Zigbeeschakelaars zonder accu, maar activeren op de kinetische energie van het indrukken van de knop. (echt superdingen!!)
BHQ 18 september 2023 15:13
Geinig ding. Wel jammer dat ze er een barrel connector op hebben gezet en geen USB-poortje voor stroom. Het 12V voltage helpt ook niet, als het 5V zou zijn had je in ieder geval nog een USB -> barrel jack kabeltje kunnen gebruiker (zonder te hoeven klooien met PD triggers of DC boosters van twijfelachtige kwaliteit).
AJediIAm @BHQ18 september 2023 16:37
Google is ook aan het afstappen van usb voor hardware. De kabels worden in willekeurige adapters gestoken die niet of nauwelijks het benodigde vermogen kunnen leveren waardoor gebruikers gaan klagen, hardware retour sturen en je een slechte naam op bouwt. De kosten voor deze support wordt bovendien terugbelast op de overige gebruikers.

Dat is allemaal opgelost met een 12v plug.

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