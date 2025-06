Home Assistant-maker Nabu Casa sluit zich aan bij Z-Wave Alliance

Nabu Casa, het bedrijf achter Home Assistant, heeft zich aangesloten bij de Z-Wave Alliance. Het smarthomeplatform wil dat zijn eigen Z-Wave-implementatie officieel door de alliantie wordt gecertificeerd.

Nabu Casa schrijft in een blogpost dat het zich heeft aangesloten bij de Z-Wave Alliance, een samenwerkingsverband van bedrijven dat de Z-Wave-smarthomestandaard onderhoudt. Nabu Casa zegt dat de stap te danken is aan betalende leden met een abonnement op het Nabu Casa-cloudplatform.

Volgens Nabu Casa past de filosofie van de Z-Wave Alliance bij die van Home Assistant, dat waarde hecht aan open smarthomestandaarden. De samenwerking heeft geen invloed op het gebruik van andere standaarden in Home Assistant, zoals Zigbee en Matter. "Gebruikers moeten de keus hebben en de standaard kiezen die het beste voor hun huis werkt."

Home Assistant ondersteunt al jaren Z-Wave, dat lange tijd naast Zigbee de meestgebruikte standaard was voor lokale smarthomeapparatuur. Sinds 2021 gebruikt Home Assistant de Z-Wave JS-integratie. Inmiddels is de bedenker en hoofdontwikkelaar daarvan in dienst bij Nabu Casa.

Het bedrijf wil de samenwerking met de Z-Wave Alliance gebruiken om Z-Wave JS verder uit te bouwen en officieel te certificeren. "Certificering laat aan andere bedrijven zien dat Z-Wave JS een volledige en juiste implementatie van de Z-Wave-standaard is. Daarmee moeten andere bedrijven het vertrouwen hebben dat ze Z-Wave JS kunnen gebruiken om Z-Wave in hun producten te integreren."