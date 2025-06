Woonadressen burgers die beelden delen met politie vindbaar via online vonnissen

De adressen van burgers die camerabeelden delen met de politie zijn vaak te herleiden via vonnissen die online worden gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Dat schrijft nieuwsradiozender BNR donderdag op basis van eigen onderzoek.

BNR zegt dat het meerdere getuigen heeft gesproken die beelden hebben geleverd voor politieonderzoek. Dit beeldmateriaal werd gebruikt als bewijs in voornamelijk ernstige strafzaken, zoals een moordzaak en een zaak over een gewelddadige woningoverval. Namen en adresgegevens van de getuigen zijn in de vonnissen weggelakt. Door gedetailleerde beschrijvingen van de beelden en de camera's kon BNR de adressen van de getuigen toch via een kaart achterhalen.

Zo was er een vrouw die beelden leverde, opgenomen door haar deurbel, van een moordenaar die inmiddels is veroordeeld tot 20 jaar cel. Haar naam en adres stonden niet in het vonnis, maar het merk van haar deurbel, de locatie ervan en de namen van de omliggende straten zijn wel uitgebreid beschreven. Toen BNR contact met haar hierover opnam, schrok ze. "Het is een goede zaak dat ze die beelden gebruikt hebben om deze man veroordeeld te krijgen. Maar ik schrik er wel van dat ze naar mij te herleiden zijn", zegt de vrouw tegen de radiozender. De meeste getuigen die BNR heeft gesproken, zeiden dat ze het liefst vooraf hierover ingelicht hadden willen worden.

Meerdere juristen zeggen tegen BNR dat het 'onvermijdelijk is dat gepubliceerde vonnissen identificerende gegevens bevatten'. Het streven naar transparantie binnen de rechtspraak kan botsen met het beschermen van getuigen. "Er worden in dit soort gevallen daarom altijd belangen tegen elkaar afgewogen", zegt hoogleraar empirisch juridisch onderzoek Marijke Malsch van de Open Universiteit. Tegelijkertijd zegt Malsch ook dat ze het 'er persoonlijk moeilijk mee zal hebben als ze te vinden was via Rechtspraak.nl'.

In een reactie aan BNR laat de Raad voor de Rechtspraak, de beheerder van Rechtspraak.nl, weten dat het bekend is met het probleem. "Ontwikkelingen op het gebied van onder andere veiligheid, technologie en privacy werpen soms nieuwe dilemma's op bij het anonimiseren van uitspraken. Momenteel wordt in breder verband gekeken naar de impact van nieuwe technologische ontwikkelingen. Mogelijk zal dit leiden tot nieuwe aanpassingen van de anonimiseringsrichtlijnen." Het is mogelijk om een verzoek tot verwijdering in te dienen bij de Raad. Deze beoordeelt aan de hand van zijn anonimiseringsrichtlijnen of dat verzoek wordt ingewilligd.