Rechtspraak wil medio 2024 eigen AI-strategie opstellen

De Nederlandse Rechtspraak wil later dit jaar een 'AI-strategie' opzetten. Daarin worden 'zowel de mogelijkheden als de potentiële risico's van AI' in kaart gebracht. Ook wil de Rechtspraak gaan werken aan digitale zittingen, waarvoor het een eigen platform laat ontwikkelen.

Dat schrijft de Rechtspraak in het Jaarplan 2024, dat door demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer is gestuurd. "De Rechtspraak kan niet om de mogelijkheden van Artificial Intelligence en het belang van data en datakwaliteit heen", schrijft de instantie. "Daarom wordt in 2024 een dialoog gevoerd tussen rechters, bestuurders en experts en wordt samenwerking opgezet op het gebied van AI." Dat gebeurt onder andere met bijeenkomsten en 'goede interne informatie' over het toepassen van AI. "De Rechtspraak moet oog hebben voor zowel de mogelijkheden als de potentiële risico’s van AI", staat in het document. Het doel is dat er medio 2024 een 'AI-strategie' ligt.

De Rechtspraak wil dit jaar ook verder werken aan de mogelijkheid om online rechtszaken te organiseren. Daar werd in 2020 mee begonnen tijdens de coronacrisis, maar de Rechtspraak ging daar later mee door. Inmiddels wordt Microsoft Teams gebruikt. De Rechtspraak wil echter een eigen platform hebben om digitale rechtszaken te organiseren. Daarvoor wordt begin dit jaar een aanbesteding uitgeschreven, waarbij er dus geen thirdpartytools meer hoeven te worden gebruikt. "Ook wordt het concept afwegingskader voor het houden van online zittingen definitief vastgesteld. Daarnaast wordt een set interne en externe spelregels voor online procederen opgesteld", schrijft de Rechtspraak ook nog.

In de afgelopen jaren is de Rechtspraak in sneller tempo gaan digitaliseren. In 2022 trok het kabinet nog 155 miljoen euro uit waarmee onder andere meer digitale zittingen konden worden georganiseerd.