VS investeert vijf miljard dollar in onderzoek naar chipproductietechnologieën

De Verenigde Staten zijn van plan vijf miljard dollar te investeren in onderzoek naar chipontwerp. Het geld gaat onder andere naar de uitbreiding van een onderzoekscentrum. Het land wil daarmee zijn positie in de internationale chipmarkt verder versterken.

President Joe Biden wil vijf miljard dollar investeren in met name het National Semiconductor Technology Center, een onderzoekscentrum dat research and development stimuleert in de halfgeleiderindustrie. Dit NSTC is per direct ook een officieel privaatpubliek consortium waar de Amerikaanse overheid via de ministeries van Handel, Defensie en Energie een directe rol in speelt. Het centrum krijgt ook een platform waar leden input kunnen geven over de koers die het centrum moet nemen.

Biden wil verder 'honderden miljoenen' uitdelen aan een programma om banen te creëren in de halfgeleiderindustrie. Er wordt ook 200 miljoen dollar gestoken in een instituut waar halfgeleiderfabrikanten kunnen experimenteren en bouwen aan fysieke productieprocessen en er komt 300 miljoen dollar beschikbaar voor onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe substraten. Tot slot komt er 100 miljoen beschikbaar voor onderzoeksprojecten naar de ontwikkeling van metrologie.

De plannen zijn bedoeld om de positie van de VS op de internationale chipmarkt verder te verstevigen. Het is een vervolg van de Amerikaanse Chips and Science-wet die Biden in 2022 in het leven riep. Met die wet, ook wel de Chips Act genoemd, moet de halfgeleiderindustrie in het land groter worden. De vijf miljard die Biden nu uittrekt voor het nieuwe onderzoek valt in het niet bij de omvang van de Chips Act, waar meer dan 50 miljard dollar voor beschikbaar kwam. Ook wordt er parallel aan die wet 170 miljard dollar vrijgemaakt om fundamenteel onderzoek te doen naar high-endtechnologieën als nanotechnologie en quantumcomputers.