Imec krijgt 2,5 miljard euro voor bouw pilotlijn voor ontwikkelen sub-2nm-chips

Imec ontvangt een investering van 2,5 miljard euro voor de bouw van een pilotlijn voor het ontwikkelen van geavanceerde chips. Het geld voor de proeflijn komt van zowel de Europese Commissie als private investeerders.

Van dit bedrag komt 1,4 miljard euro van de Vlaamse overheid en de Europese Commissie, zegt de Belgische onderzoeksinstelling imec in een persbericht. Een deel van dit bedrag komt er in de vorm van subsidies via de European Chips Act, een vorig jaar goedgekeurd wetpakket dat ervoor moet zorgen dat de EU concurrerend blijft op het gebied van chips. De resterende 1,1 miljard euro komt van private ondernemingen, waaronder de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

Dit bedrag wordt gebruikt om onder meer een nieuwe NanoIC-pilotlijn voor chips onder de 2nm te ontwikkelen en testen. Deze komt bij imec te staan. De proeflijn kan volgens imec door bedrijven, universiteiten en start-ups gebruikt worden om op kleine schaal geavanceerde chips te produceren. Imec slaat zo naar eigen zeggen de brug tussen de prototypefase en de productiefase van halfgeleiders.

De proeflijn is een van vier 'strategische proeflijnen' die gebouwd worden met geld afkomstig uit de European Chips Act. De andere drie worden gebouwd bij het Franse CEA-Leti, het Duitse Fraunhofer en de Finse universiteit van Tampere. Daar worden proeflijnen gebouwd voor onder meer driedimensionale chipintegratie, het combineren van verschillende soorten halfgeleiders in één systeem en het maken van chips met andere materialen dan silicium.