Nederlandse chipbedrijven vragen nieuw kabinet om financiële steun

Nederlandse chipbedrijven vragen het onlangs beëdigde kabinet-Schoof om financiële steun. De bedrijven stuurden op woensdag een brief aan Kamerleden, waarin ze de komende jaren om investeringen van de overheid vragen.

De verschillende bedrijven hebben zich samengevoegd in belangengroep ChipNL, waar inmiddels ruim dertig bedrijven aan deelnemen, schrijft de NOS op woensdag. De brief aan Kamerleden is ondertekend door onder andere ASM, NXP, Nexperia, Philips, Axelera AI en Nearfield Instruments. Ook chipmachinemaker ASML heeft de brief ondertekend.

De bedrijven vragen het nieuwe kabinet om investeringen voor de komende zes jaar. De chipbedrijven willen in die periode jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro van de regering. De bedrijven zeggen zelf ook 100 tot 200 miljoen euro bij te dragen. Het zou dan gaan om een totaalbedrag van maximaal 2,1 miljard euro, aldus de NOS. Het geld moet gebruikt worden om de samenwerking tussen de verschillende aspecten van de chipsector binnen Nederland te versterken. De bedrijven die de brief hebben ondertekend, zijn onder meer actief in het maken van chipproductieapparatuur, naast het ontwerpen en produceren van chips.

ASM-cfo Paul Verhagen verklaart tegenover de NOS dat het verzoek is gedaan in het kader van de 'concurrentiepositie van Nederland' binnen de chipsector. Veel andere landen bieden steun aan de chipsector. Verhagen zegt tegen de NOS dat zijn bedrijf door andere landen wordt verleid om daar te investeren. "Als dat in mindere mate of niet gebeurt in Nederland, is de kans natuurlijk groter dat een deel van die groei naar het buitenland gaat." Hij benadrukt daarbij dat de brief 'geen dreigement' is. Verhagen zegt dat ASM een Nederlands bedrijf is, 'in principe gecommitteerd' is aan Nederland en daar graag blijft werken.

Het vorige kabinet, Rutte IV, beloofde eerder al een miljardensteun voor de regio Eindhoven, vooral om ASML tegemoet te komen. Dat bedrijf dreigde eerder al om toekomstige investeringen te richten op het buitenland, uit onvrede over het vestigingsklimaat in Nederland. Dat draaide onder meer om ongunstige belastingwijzigingen, het woningtekort, zorgen om de infrastructuur en het migratiebeleid. De chipmachinemaker bekijkt nu, na die financiële toezeggingen, of hij een grote uitbreiding kan doen in Eindhoven. De gemeente heeft daar inmiddels groen licht voor gegeven.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 03-07-2024 16:27 133

03-07-2024 • 16:27

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Reacties (133)

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MulMonkey 3 juli 2024 16:47
ASML boekte zo'n 8000 miljoen winst(!) vorig jaar. De andere partijen deden het vast ook niet slecht.

Waarom de overheid inschakelen? De bedrijven lijken de overheid te runnen tegenwoordig.

Edit: en ze betalen slechts 15% belasting over hun winst. Hoeveel staatssteun moet zo'n giga-bedrijf krijgen?

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 22 juli 2024 14:57]

Pe Nis @MulMonkey4 juli 2024 08:03
De overheid heeft jarenlang de regio genegeerd en dat begint nu te wringen en te wreken.
Staatssteun is overigens een verkeerd woord. De overheid dient te faciliteren in deze, want niet alles kan door bedrijven worden opgelost.
MulMonkey @Pe Nis4 juli 2024 08:45
De overheid moet faciliteren voor een bedrijf dat in verhouding de minste belasting betaalt.

Ik vind het ook zeker een taak van de overheid. Niet van het bedrijf. Maar betaal dan ook net als alle andere bedrijven naar rato mee aan ons publieke stelsel.
dmantione
@MulMonkey3 juli 2024 17:10
Wat ASML vroeg was mijn inziens redelijk: Zels al zou ASML alles kunnen betalen, infrastructuur en openbare faciliteiten zijn nu eenmaal een overheidstaak. Het is ASML die wil groeien, dus is het logisch dat ASML daarbij ook betrokken is, maar dat betekent niet dat de overheid geen taak heeft groei van bedrijven te faciliteiten. ASML zal ook flink in Nederland gaan investeren en als gevolg van de groei ook meer belastingen gaan betalen, dus ook de overheid heeft voordeel bij de groei van ASML.
satya @dmantione3 juli 2024 17:30
Dat hoeft niet over de rug van de hardwerkende Nederlanders die al genoeg betalen, en procentueel meer belasting afdragen.
Blokmeister
@satya3 juli 2024 18:08
Om even advocaat van de duivel te spelen: ASML betaalt al winstbelasting, er wordt ook inkomemsbelasting betaald over het loon, en dat loon wordt in de omgeving uitgegeven, wat weer tot meer inkomsten leidt via BTW. Is het juist ASML dan niet die al genoeg bijdraagt aan de overheid?

Niet dat ik het persé goed wil praten trouwens.
MulMonkey @Blokmeister3 juli 2024 18:36
Een denkfout: Inkomstenbelasting betalen de werknemers. Ja, ASML houdt het in op het salaris en draagt het af, maar dat is niet hun last.

Naast allemaal belastingvoordelen is de winstbelasting een lachertje voor ASML.
https://www.rtl.nl/nieuws...astingvoordelen-nederland
botoo @MulMonkey3 juli 2024 19:14
En wie betaald het salaris? Een werknemer werkt voor zijn werkgever (die de vruchten plukt van die arbeid). De tegenprestatie, ook wel salaris genoemd, bestaat uit verschillende onderdelen, één van die onderdelen is een deel (o.m. inkomstenbelasting) van dat (bruto) salaris overmaken aan de belastingdienst. Per saldo komt al dat geld bij de werkgever vandaan.
MulMonkey @botoo3 juli 2024 20:29
Ik snap je punt, maar je kunt niet stellen dat de werkgever dan inkomstenbelasting betaalt. Een werkgever betaald gewoon een bruto salaris uit, punt.

De werknemer draagt daar vervolgens belasting over af. Een deel via de werkgever. Een eventueel tekort/overschot wordt dan verrekend bij je belastingaangifte. Loonheffing is geen ondernemerslast. Net zo min als btw

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 22 juli 2024 14:57]

mac1987 @botoo4 juli 2024 08:43
Als je dit nog verder doortrekt: ASML wordt weer betaald door hun klanten, die direct of indirect worden betaald door consumenten, die hun geld van hun werkgever krijgen. Geld is een ruilmiddel. Belasting op salaris is belasting op inkomsten uit arbeid. De werknemer levert die arbeid. Gaat de loonbelasting omhoog, dan komt dat uit de zak van de werknemer, niet uit de zak van de werkgever.
TechSupreme @MulMonkey4 juli 2024 00:17
Ik snap het even niet meer.

Correct me if I'm wrong, maar het ging ASML ook helemaal niet om een belastingvoordeel over zijn winst.

Het ging ASML om de volgende 2 dingen:
1. Meer ruimte om uit te bereiden
2. Betere voorwaarden voor expats.

ASML heeft gezegd dat als ze niet in Best of regio Eindhoven kunnen uitbreiden (wat in Best een gigantisch probleem is) dat ze zullen kijken naar mogelijkheden in het Buitenland. Dat ze vertrekken is ook nooit ter sprake geweest, alleen over uitbreiding.

Buiten dat wordt ASML natuurlijk het hardste geraakt door de afbouw van de 30% regeling. Samen met het rechts klimaat wat heerst in Nederland wordt het ASML lastiger om expats aan te trekken en voorzien van de juiste papieren.

Als ik die twee dingen bij elkaar optel, dan zou ik ook in een ander land kijken. Ze willen groeien en flink ook. Maar ze mogen niet groeien omdat de gemeente en Den Haag hun tegenhoudt. Tja, dan ga je toch elders verder kijken.

Dat dat een dreigement is, dat maakt de media ervan, het zijn gewoon feiten. Na die berichtgeving is het Eindhoven ineens wel gelukt om de bestemming van een gebied aan te passen, zodat ASML iets verderop door kan gaan met groeien.

Maar goed ok, je zegt inkomstenbelasting betalen de werknemers, ok. Waarom zou ASML zich dan nog hard maken voor die 30% regeling, het wordt toch betaald door de werknemers?

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:57]

MulMonkey @TechSupreme4 juli 2024 07:45
Ze hebben al een uitzonderingspositie qua belastingvoordelen en gaan daarna eisen stellen aan publieke infrastructuur en aanspraak maken op publieke gelden. Terwijl ze in verhouding minder belasting betalen. Dát is mijn punt.

Dat je als bedrijf groeimogelijkheden en zekerheden nodig hebt, snap ik ook. Maar zij dragen dus in verhouding minder bij dan andere bedrijven (waar ik al wat van vind) en stellen nu daarnaast ook nog eisen en houden hun handje nu op.

Het hele principe is krom, arrogant en asociaal.
TechSupreme @MulMonkey4 juli 2024 09:41
Welke eis hebben ze gesteld dan? Als je wil uitbreiden en het kan niet dan ga je toch elders kijken?

Welke aanspraak heb jij het over? Volgens mij hoort ASML niet tot de groep ChipNL, ze spreken alleen hun steun uit.
(waar ik al wat van vind)
Exact dat.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:57]

blibby1 @TechSupreme4 juli 2024 06:55
Maar goed ok, je zegt inkomstenbelasting betalen de werknemers, ok. Waarom zou ASML zich dan nog hard maken voor die 30% regeling, het wordt toch betaald door de werknemers?
Zonder de 30% regeling zou ASML hogere salarissen moeten bieden om interessant te blijven voor expats om hier naartoe te verhuizen. Waar trouwens de Nederlandse arbeider, die de belasting korting niet heeft, ook beter van zou worden.
TechSupreme @blibby14 juli 2024 09:40
Dus uiteindelijk betaalt de werkgever wel?

Hoe zou de Nederlandse arbieder er beter op worden volgens jou?

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:57]

dingo35 @MulMonkey4 juli 2024 08:47
Nee u maakt een (nogal grote) denkfout.

Het overgrote deel van de belasting op arbeid wordt betaald vanuit de loonbelasting. De loonbelasting wordt afgedragen (in uw woorden: betaald) door de werkgever. Die is ook aansprakelijk voor de tijdige afdracht en krijgt een boete als daar fouten in gemaakt worden. De controle vind ook bij de werkgever plaats, niet bij de werknemer.
Slechts een klein deel van de belasting op arbeid wordt via de inkomstenbelasting "rechtgetrokken", omdat daar individuele fiscale situaties van de werknemer worden afgehandeld.

Boven op de loonbelasting die u op de loonstrook ziet, komt dan ook nog het werkgeversdeel, meestal zo'n 10-15% van de loonsom, onzichtbaar voor de werknemer.

[Reactie gewijzigd door dingo35 op 22 juli 2024 14:57]

MulMonkey @dingo354 juli 2024 10:22
De overheid verplicht ondernemers loonheffing in te houden. Als een soort voorzorgsmaatregel. Dat wordt dus niet "betaald" door de onderneming, slechts afgedragen. De werknemer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn aangifte inkomstenbelasting.
jmsaow @MulMonkey4 juli 2024 09:58
Meer een denkfout van U. Dus AH betaalt zich blauw aan de BTW die het maandelijks afdraagt dus? Een bedrijf is door de overheid reeds heel lang geleden verplicht om inhouding van belasting van het bruto salaris omdat er anders teveel zwart zou worden verdiend.
jvelite @Blokmeister3 juli 2024 18:20
Niet zo eenvoudig, denk ik.
Bij een bedrijf als ASML zullen veel expats werken. (eerlijk: een gok. Maar een redelijke, lijkt me.)

https://www.rijksoverheid...l-buitenlandse-werknemers
ikweethetbeter @jvelite3 juli 2024 18:26
Bij vrijwel elk bedrijf met een grote ICT afdeling werken expats!
krosis @jvelite4 juli 2024 08:26
Toendertijd was ik 1 van de 2 Nederlanders in 't team van 6. Ik met HBO, expats allemaal Masters en heel veel ervaring.
MulMonkey @dmantione3 juli 2024 17:50
Ja, dat is precies het verhaal. Maar ze hebben al een riante belastingdeal. Wat willen ze nog meer? Ook in Nederland gaan we richting een oligarchie. Net als de VS en Rusland. De burger ligt krom en de macht ligt bij de bedrijven.

En we (jullie) stemmen blijkbaar ook nog rechts. Zoals je merkt ben ik iets meer een linkse/rode rakker.
dmantione
@MulMonkey3 juli 2024 18:29
Als we vinden dat ze te weinig belasting betalen stel ik voor dat we de vennootschapsbelasting verhogen. Het lijkt me niet wenselijk dat bedrijven wegen en spoorlijnen moeten gaan financieren.
MulMonkey @dmantione3 juli 2024 18:38
Over het laatste zijn we het eens, maar wat ze nu willen en voorstellen is erg dubbel. Want ze hebben al de meest riante belastingdeal met de overheid: https://www.rtl.nl/nieuws...astingvoordelen-nederland

En dan gaan ze vervolgens weer het handje ophouden?

Stoppen met individuele belastingdeals. Verlaag dan de belastingen voor alle Nederlanders/Nederlandse bedrijven.

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 22 juli 2024 14:57]

dmantione
@MulMonkey3 juli 2024 20:01
Ik vind dat artikel riooljournalistiek. Er wordt dus gesteld dat ASML belastingvoordelen geniet, waardoor het effectief 15% i.p.v. 25% venootschapsbelasting betaalt. Er wordt gesuggereerd dat ASML speciale kadootjes krijgt, maar dat wordt niet hard gemaakt, het kan ook net zo goed zijn dat ASML gewoon recht heeft op regelingen die ook voor andere bedrijven gelden.

Zonder dat soort informatie kun je geen goed oordeel vellen. Laat er geen misverstand over bestaan: Ik ben net zo zeer tegen speciale kadootjes voor grote bedrijven. Een dergelijk opruiend artikel doet me evenwel meer aan de journalist dan aan ASML twijfelen.
MulMonkey @dmantione3 juli 2024 20:32
Nou, dit dan:
https://www.bnr.nl/nieuws...ken-nederlandse-belasting

Niet zo naïef doen. Giga-bedrijven paaien politici/ambtenaren. Corruptie ten top.
dmantione
@MulMonkey3 juli 2024 20:38
Die is beter ja. Ik ben er voorstander van dat we constructies via andere landen dichttimmeren. Wel moet je je realiseren om dat te bereiken vaak internationale verdragen moeten worden opengebroken en met andere landen verdragen onderhandelen, dat is niet op stel en sprong te regelen. Neemt niet weg dat het wel nodig is.
SirMemeAlot @MulMonkey3 juli 2024 19:58
Ik snap je sentiment, en ik vind ook wat van, deels zelfs met je eens. Maar zou niet beginnen met 'de Burger ligt krom' dat vind ik zulke populistische opmerkingen. Ondertussen hebben wij het als Nederlanders financieel heel goed omdat we blijkbaar als maatschappij incl. de overheid verstandige keuzes maken. Zoals bijv. zorgen dat dit soort grote bedrijven ook in Nederland willen vestigen. Als ze failliet zouden gaan of vertrekken dan is een compleet bedrijf werkloos, en dan moeten de burgers dat ook betalen + je bent een enorm machtspositie kwijt op het wereld toneel. Het is nou eenmaal een markt van vraag en aanbod en hun vraag is heeel groot en dan kunnen ze zelf beter bepalen wat het aanbod is.
Halfscherp @SirMemeAlot3 juli 2024 22:02
Ondertussen hebben wij het als Nederlanders financieel heel goed
In wat voor bubbel leef jij dan.. :+
SirMemeAlot @Halfscherp3 juli 2024 23:03
Wil je dit eens toelichten? Ik kan genoeg lijstjes naar voren toveren die aantonen dat Nederland wat betreft besteedbaar inkomen per inwoner binnen Europa op plek 4 staat en van de wereld nummer 22. Oftewel we doen het hier behoorlijk goed.
Halfscherp @SirMemeAlot4 juli 2024 11:27
Je hebt nooit meegekregen dat de Sociaal-Economische Raad al jaren vertelt dat het minimumloon en dingen als WAO, AOW, Wajong e.d. honderden euro's per maand tekort komen en dat die mensen het water ver voorbij de lippen staan?

Ben je het kindertoeslagen-schandaal nu alweer vergeten? Mensen tienduizenden tot honderdduizenden euros in de schuld gedrukt.

De vermogensongelijkheid stijgt al sinds de jaren '80.

Rijen bij de voedselbanken zijn geëxplodeerd.

Het is heel lekker leven als je een techbaantje met afbetaalde hypotheek hebt, maar als je bij de onderste ~33% van de samenleving hoort zijn de afgelopen decennia bijzonder schrijnend geweest.

Je moet je echt eventjes in gaan lezen voordat je concludeert dat iedereen in Nederland heerlijk loopt te chillen.
SirMemeAlot @Halfscherp4 juli 2024 15:07
Je typt heel veel maar weinig is relevant, noch onderbouwd. Sinds volgens het CBS waren er in 2023 3,8 mensen die onder de armoede grens leefden en dat was het laagste percentage sinds 1977.

Zegt dat dan iedereen comfortabel kan leven, Neen, net zo min dat de vermogens ongelijkheid wat (zonder bron) volgens jouw sinds jaren '80 al groeit niet zegt dat de rijkere niet rijker worden en de armen armer worden.

Rijen bij de voedselbank groeien inderdaad, maar dan praten we nogsteeds nog maar over 167.000 aldus de voedselbank zelf. Als je dat afzet op 17,7 miljoen mensen dan valt het in perspectief wel weer mee, maar wat automatisch dan niet wil zeggen dat dit fijn is voor die groep mensen.

We groeien ook als bevolking nogsteeds wat automatisch betekent dat de groep met armere mensen ook groeit maar procentueel gezien doen we het heel goed.

De koopkracht is in 2022 voor het eerst in 10 jaar weer eens gedaald aldus het CBS en is in 2023 weer stabiel, ook dit laat weer zien hoe relatief gezien goed we het doen: "Besteedbaar inkomen van huishoudens en individuele consumptie horen bij de hoogste in de EU27. Het mediaan besteedbaar inkomen van huishoudens neemt trendmatig toe." Bron wederom CBS

In ieder geval, tel even tot 10 en haal mijn opmerking niet zo uit verband. Ik zeg alleen dat we relatief gezien goed doen in Nederland. Dat zegt niet automatisch dat iedereen daarmee het goed heeft, maar het kan slechter :)
Halfscherp @SirMemeAlot6 juli 2024 15:11
maar het kan slechter :)
Dit zinnetje zegt genoeg. Leef je even in man.

Je moet echt eens een paar maanden vrijwilligerswerk bij de voedselbank of het Leger des Heils gaan doen, dan kom je écht wel terug met een andere gedachte dan "het kan slechter".
Sluuz @Halfscherp3 juli 2024 23:34
Dat jij er per jaar een eurootje of 50 op inlevert, en dit wordt bevestigd door de instagram accounts die je volgt, betekent nog niet dat je het slecht hebt.
Cid Highwind @Sluuz4 juli 2024 08:09
Wat dat betreft is het zo gek nog niet als er geen vuurwerkverbod komt. Een betere indicatie over hoe krom men wel niet ligt dan te kijken hoeveel geld men nog verbranden kan, is er eigenlijk niet. En het is nog eenvoudig ook om een kijkje buiten je bubbel te hebben.
Halfscherp @Sluuz4 juli 2024 11:30
Ik heb geen Instagram 8)7
P. vd Loo @MulMonkey3 juli 2024 23:23
De burger is er fors in koopkracht op vooruit gegaan de afgelopen decennia een de macht ligt gewoon nog bij de politiek.
NeverSettle @MulMonkey3 juli 2024 16:50
Ik neem aan dat bedrijven als ASML verschillende budgetten hebben voor ieder buitenlandse fabriek? En nooit geschoten is altijd mis denk ik dan.
Naafkap @NeverSettle3 juli 2024 17:11
En nooit geschoten is altijd mis denk ik dan.
Ik blijf me verbazen hoe men het wel prima vindt om gemeenschapsgeld in te zetten bij bedrijven die prima zelf de broek op kunnen houden. Ik vind het gewoonweg asociaal om zo met gemeenschapsgeld om te gaan.

Laten we dat gemeenschapsgeld investeren in onderwijs of zorg, of andere maatschappelijke belangen in plaats van indirect spekken van aandeelhouders.
m_snel @Naafkap3 juli 2024 17:25
Het gaat niet om ondersteuning van het bedrijf maar bijvoorbeeld in infrastructuur rond het bedrijf. Als daar straks 20.000 extra mensen komen werken.
MulMonkey @m_snel3 juli 2024 17:46
Voor voorzieningen en infrastructuur horen ze belasting af te dragen. Geen potje extra voor te krijgen. Dat is de omgekeerde wereld vind ik.

Toevoeging: mijn punt is, ze betalen in verhouding ook nog eens veel minder belasting dan een MKB bedrijf. Dus wat willen ze nou?!

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 22 juli 2024 14:57]

m_snel @MulMonkey3 juli 2024 20:31
Dit lijkt me gewoon een populistische sp opmerking. Ze betalen natuurlijk veel meer want een mkb bedrijf betaalt z’n medewerkers net boven het minimumloon en ASML betaalt iets van misschien 100K . Daar betaal je natuurlijk veel meer loonbelasting zelfs in verhouding.
MulMonkey @m_snel3 juli 2024 20:40
De werknemers dragen die loonheffing uiteindelijk af. De werkgever betaalt (in feite) gewoon een bruto salaris uit.

Het is oneerlijk om loonheffing als een kostenpost/last van een onderneming te beschouwen. Net als de omzetbelasting.

Ik snap wel dat het in het brutosalaris zit, maar het zijn dus gewoon personeelskosten voor ze. Het is geen belasting die een onderneming betaalt.
m_snel @MulMonkey4 juli 2024 15:16
Natuurlijk betalen ze dat in direct wel, en nog eens de werkgevers lasten direct.
enver63 @m_snel3 juli 2024 21:10
Ze betalen natuurlijk veel meer want een mkb bedrijf betaalt z’n medewerkers net boven het minimumloon en ASML betaalt iets van misschien 100K
Toch maakt ASML winst, dus blijkbaar produceren hun werknemers voldoende meerwaarde om die 100k van te betalen.
En zoals @MulMonkey steeds weer geduldig uitlegt zijn het de werknemers die loonheffing betalen (via de werkgever).
m_snel @enver634 juli 2024 15:18
Ze betalen hier gewoon normaal winstbelasting, dat is al zo vaak uitgelegd. Maar ook de loonbelasting betalen ze gewoon. Alleen als zzp er moet je die zelf afdragen.
Iedereen in ons land weet wel dat de werkgever het complete loon betaalt en het werknemers deel zoals premie en belasting al vast inhoud en naar de belastingdienst overmaakt.
banaan-X @m_snel3 juli 2024 22:01
Het gros zal geen 100k verdienen bij ASML. Het blijft een productie (systeem) bedrijf, met veel operators in de fabriek. Een dergelijk salaris zul je minstens senior R&D engineer (veelal academisch, met PhD) voor moeten zijn. Startsalaris zal rond de 60k zitten voor academici. MKB betaalt natuurlijk ook flink meer dan rond minimum loon voor academici, hoewel daar de pensioenvoorziening vaak ondermaats is.
In de ICT liggen salarissen mogelijk nog altijd hoger dan in de high tech sector.

[Reactie gewijzigd door banaan-X op 22 juli 2024 14:57]

Yinchie @m_snel3 juli 2024 18:52
Infrastructuur rondom ASML is al veranderd en verbeterd.
elteck @Naafkap3 juli 2024 18:52
Helemaal mee eens. Hetzelfde geldt voor die expat regeling, dat is in feite ook subsidie waardoor bedrijven minder kwijt zijn om een concurrerend salaris. Zou liever zien dat ze lobbyen voor goed onderwijs, voor toekomstig talent. En dan vooral de basis vaardigheden. Werk ruim 20 jaar in de chip sector, en moest meerdere malen omschakelen. Specialismen hebben een houdbaarheid datum, de basis niet.
WeeMau89 @elteck3 juli 2024 20:28
De expat regeling (30% regeling) is toch vooral voordeel voor de werknemer? Niet de werkgever?
banaan-X @WeeMau893 juli 2024 22:06
De praktijk met dit soort regelingen is helaas dat werkgevers vervolgens vinden dat ze dan wel wat minder loon kunnen betalen..
WeeMau89 @banaan-X4 juli 2024 07:57
Bij mijn werkgever is dit zeker niet het geval. Mijn directe expat collega's verdienen hetzelfde maar genieten wel van een 30% regeling.
blibby1 @WeeMau894 juli 2024 08:38
En zonder de 30% regeling zouden ze een hoger salaris moeten bieden om de expats aan te kunnen trekken. Wat zou betekenen dat het salaris voor jou ook omhoog zou gaan.
elteck @banaan-X4 juli 2024 02:54
Precies! Voor immigranten concurreer je als werkgever op de globale markt.
runeazn @NeverSettle3 juli 2024 17:42
Welke buitenlandse fabriek? Ik ben alleen bekend met die in Nederland van ASML.
Ze kopen wel onderdelen in van andere bedrijven maar de machine is gewoon made in Holland.
NeverSettle @runeazn3 juli 2024 22:28
Ze hebben zeven fabrieken in EU, VS en Azië. Van wat ik even snel kan vinden hebben ze twee locaties in Taiwan. Ze hebben een hele waslijst met locaties, maar niet helemaal duidelijk welke 7 functioneren als fabrieken en welke als kantoren.
runeazn @NeverSettle3 juli 2024 22:43
Ik had het over assembly van hun hoofdproducten de XT, NXT, NXE en EXE lijn van lithografie machines. In geen enkel ander land worden die gemaakt. Er komen inderdaad lens elementen van duitsland, sensoren uit US en refurbishment van onderdelen word gedaan in lokale landen, soms ook vanwege regel geving. De comment waar ik op reageer lijkt te suggereren dat er fabrieken in buitenland zijn die significant zijn voor ASML's winst, ik vind dat te ver gezocht.
Blokmeister
@runeazn3 juli 2024 18:04
Hangt ervan af welke machine en welke onderdelen je bedoelt. Er komen kritische modules uit Wilton en San Diego, in San Jose wordt gewerkt aan software en als ik me niet vergis komen metrologie-apparaten uit Zuid Korea (voormalig HMI, ik kan hier fout zitten, want HMI zat in Taiwan, maar ik kan zo niet vinden hoe dat nu zit).
roelst1 @MulMonkey3 juli 2024 18:53
Omdat we dat soort bedrijven graag hier houden. Naast de machtspositie die het aan Nederland geeft, is het ook voor Nederland financieel en cultureel aantrekkelijk om ASML binnen Nederland te houden.

Voor dit soort bedrijven is het ook voornamelijk een kosten plaatje. Als Duitsland bijvoorbeeld een hoop geld en andere voordelen biedt, waarom zou ASML dan in Nederland blijven uitbreiden?
MulMonkey @roelst13 juli 2024 19:01
Hartstikke leuk zo'n aantrekkelijk "vestigingsklimaat". Maar het is oneerlijk én asociaal. Maak het dan:

1. Net zo aantrekkelijk voor alle bedrijven
En/of
2. Illegaal om belastingdeals in alle* andere landen af te spreken

*zoveel mogelijk
roelst1 @MulMonkey4 juli 2024 08:23
Dat is op papier een leuk plan, maar in de praktijk redelijk kansloos. Dat betekent namelijk dat alle landen hun belastingen helemaal gelijk moeten trekken. Het gaat een bedrijf namelijk niet alleen om de eventuele voordeeltjes, maar ook om het standaard belastingklimaat en algemene welvaart.
GameNympho @roelst14 juli 2024 00:22
Verhagen zegt tegen de NOS dat zijn bedrijf door andere landen wordt verleid om daar te investeren. "Als dat in mindere mate of niet gebeurt in Nederland, is de kans natuurlijk groter dat een deel van die groei naar het buitenland gaat." Hij benadrukt daarbij dat de brief 'geen dreigement' is. Verhagen zegt dat ASM een Nederlands bedrijf is, 'in principe gecommitteerd' is aan Nederland en daar graag blijft werken.

Men vergeet 1 groot ding, neem het voorbeeld van Spanje.
Een van de grootste bedrijven daar, wou naar het buitenland verhuizen, voor welke reden ook.
Spaanse politiek heeft hierin duidelijk een statement gemaakt, kan en mag, maar........ en die maar doet de bedrijven die willen verhuizen, meer zeer, dus 2x nadenken voor men dit soort "dreigementen" uit, ook hier hoop ik. Hun "merk" is hier groot gemaakt, met subsidies en tegemoetkomingen, hoe ook, daar staat iets tegenover en dat vergeten dit soort CEO`s of bedrijven, die dit uiten.
edit; link https://inspanje.nl/multi...erhuizing-naar-nederland/

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 14:57]

elteck @MulMonkey3 juli 2024 19:28
"De bedrijven lijken de overheid te runnen tegenwoordig.”. Zo verdienen sommige ex-politici hun inkomen inderdaad, lobbyen voor bedrijven.
Op zich is het goed dat de overheid en bedrijven samenwerken, dit is onderdeel van het nieuwe industrie beleid, wat in de jaren 80 was afgeschaald. Maar ik vind wel dat het meer op Europees niveau moet gebeuren, en niet ieder landje voor zich. Nu heb je onderlinge rivaliteit tussen de Europese landen, wie geeft de meeste subsidie, we heeft de beste expat regeling, en de burgers mogen daarvoor dokken.
Krommetenen @elteck4 juli 2024 08:07
Dat is toch voor de hand liggend als de overheid zelf op de handen blijft zitten met het argument dat er geen bedrijven in een omgeving zitten of woningen rondom een bedrijventerrein dus geen reden is voor investeren infra en voorzieningen?

Nou deze bedrijven zeggen dat ze dikwijls geïnteresseerd zijn in omgevingen die nu vergeten zijn of stilstaan en daar aan willen bijdragen met groei anno 2024.

Ruimte gebrek en gebiedstoewijzingen
Door maar een pand ergens in the middle of nowhere te beuken. Moet de overheid wel eromheen aan de slag. Zo gaat dat ook met nieuwbouw.
Wat de bedrijven nu voorstellen is dat het ook tegelijkertijd kan. Terwijl de huidige omgeving rondom de bedrijven ook een boost krijgen.
Maar ja, kom eerst maar eens door de rode draden van provincie en gemeente.

[Reactie gewijzigd door Krommetenen op 22 juli 2024 14:57]

avlt @MulMonkey3 juli 2024 20:00
Het nieuwe kabinet gaat liever de boeren subsidieren.
Conrado @MulMonkey4 juli 2024 00:11
Die miljarden zijn/worden niet op de rekening van ASML gestort, maar zijn bedoeld om de infrastructuur ed in de regio te verbeteren.
De havenbedrijven baggeren toch ook niet de Nieuwe Waterweg uit, of leggen zelf de Betuwelijn aan?
Left @Conrado4 juli 2024 09:28
Een havenbedrijf is wel even wat anders dan een chipbedrijf he. Een havenbedrijf kan niet ergens in Hengelo beginnen, het heeft een zeehaven nodig.
High tech beddrijven kunnen zich in principe overal vestigen. En dat doen ze ook, er zijn er bv ook een heleboel in de Randstad. Dus als de regio Eindhoven een bak met geld van de overheid krijgt, dan is dat overduidelijk bedoeld voor ASML.
Conrado @Left4 juli 2024 14:13
Je maakt - wellicht onbedoeld - in één keer duidelijk wat het probleem is. Onze centrale overheid, ministeries en politiek, zijn te veel op de Randstad gefocusseerd. Met ASML - en alle toeleveranciers - hebben we een parel in huis en zitten we precies in de Tech-groei die nog decennia doorgaat. Laten we dat omarmen en verder ontwikkelen.
Left @MulMonkey4 juli 2024 09:25
Waarom de overheid inschakelen?
Nou het begon allemaal doordat diezelfde overheid met allerlei plannen kwam om het moeilijker te maken voor buitenlandse werknemers om in NL te komen werken. Aangezien we in NL een schrijnend tekort hebben aan technisch goed opgeleide werknemers, zou dat de doodsteek betekenen voor veel hightech bedrijven.

Vervolgens kreeg alleen ASML een bak met geld. Tsja dan kun je natuurlijk op je vingers natellen dat andere chipbedrijven ook aan komen kloppen voor steun.
Du Roi Soleil @MulMonkey4 juli 2024 11:08
Andere bedrijven betalen verhoudingsgewijs meer belasting, maken veel minder winst en krijgen geen steun.
Sterker nog: ze betalen belasting om deze grotere bedrijven te steunen. Pervers gewoon.
MornixRS @MulMonkey4 juli 2024 11:30
Ja precies. De netto winst was vorig jaar 1,2 miljard. Hoe kan zo'n bedrijf zichtzelf niet faciliteren? Het is niet dat onze overheid ze nou erg dwarszit. Ze willen dus belastingkorting voor expats en vervolgens mag de de gewone burger hun hun uitbreiding voor de toekomst faciliteren.
Aldy @MulMonkey4 juli 2024 17:23
ASML boekte zo'n 8000 miljoen winst(!) vorig jaar.
ASML heeft wel mede-ondertekend, maar is geen chipfabrikant. Vandaar dat dit cijfer niet belangrijk is voor het artikel.
En waar het werkelijk om gaat is, dat je bijvoorbeeld bij AH een pot pindakaas voor een bepaalde prijs kan kopen en bij de naastgelegen Jumbo deze pot een kwartje goedkoper is. De chipfabrikanten willen geld zien, aangezien er in het buitenland wel met de geldbuidel wordt gezwaaid.
Soms denk ik ook: Ga lekker, maar dat is kort door de bocht. Werkgelegenheid is natuurlijk ook superbelangrijk.
GameNympho 3 juli 2024 16:53
Hebben deze bedrijven zelf niet genoeg in de pot? Aandeelhouders die NIET de portemonnee trekken, maar de belastingbetaler hun voordeeltje ophoesten?
Het wordt steeds erger met de mentaliteit van dit soort bedrijven.
SgtElPotato @GameNympho3 juli 2024 16:57
Het is goedkoper om het geld te lenen, kan weer op de balans en zorgt ervoor dat je netto minder af hoeft te dragen. Al gaat dat om een schuld, ik neem aan dat dat hier ook is.
satya @GameNympho3 juli 2024 17:29
OA ASML heeft in het buitenland miljarden op de plank liggen. Dit gaat over de rug van hardwerkende Nederlanders die het op mogen brengen.

Nieuwe trucjes nadat de afschaffing van de dividendbelasting niet door ging.
enver63 @satya3 juli 2024 21:21
Ik heb de down-moderation opgeheven door je up te modden, want het klopt wat je zegt, en is relevant voor het artikel.
satya @enver635 juli 2024 11:09
Wat meer mensen hadden door dat toen de afschaffing van de dividend belasting niet door ging er ineens een investeringsfonds (innovatiefonds) van 50 miljard was. Wie vullen dat fonds, en wie profiteert daar van.

Naomi Klein legt prima uit hoe dat roofkapitalisme werkt, in de UK hebben we de afgelopen jaren gezien hoe zelfs bestuurders meegaan in het nepotisme wat nu weg gestemd is.

Waar het voor ASML sinds kort pijn doet en ze netjes aan mee doen is de 15% belasting die ze betalen, waar ze jarenlang de 5% niet haalde, maar het vermogen wordt nog altijd via een valide constructie in België gestald. De stampei van ASML de laatste tijd komt ergens vandaan, terwijl de samenleving al miljoenen in het bedrijf investeert via infrastructuur en goed opgeleide mensen (elk minimaal 50.000€ per werknemer).
enver63 @satya5 juli 2024 13:12
Dankjewel voor de aanvulling.
Ik denk dat er voorlopig geen verandering komt in de situatie die je beschrijft. :(
satya @enver635 juli 2024 14:05
Met de huidige bestuurders neemt het nepotisme alleen maar toe.
K0L3N @GameNympho3 juli 2024 19:49
Wat ze in het artikel aanhalen klopt natuurlijk wel, andere landen staan te springen om de chipindustrie van Nederland, die vooralsnog de beste ter wereld is, over te nemen.

Als jij ergens anders het dubbele geboden krijgt qua salaris dan ga je toch ook naar je werkgever om het eens daar over te hebben?
Krommetenen @GameNympho4 juli 2024 08:13
Exact. Ze willen maatschappelijk investeren. Maar de overheid zit op hun handen.

Met “skin in the game” is men wellicht meer gedreven om door te bouwen in ons landje. En minder geneigd nog een rode draad erbij te bedenken met “goede bedoelingen”.
Aldy @GameNympho4 juli 2024 17:28
Enige voordeel is, dat de aandeelhouders vaak de pensioenfondsen zijn, zodat er toch nog een klein beetje terugvloeit. Maar dat geld is op dit moment beter te besteden aan andere zaken.
CelisC @GameNympho5 juli 2024 11:49
Ik zie twee zijden aan dit verhaal.

Enerzijds, ja, dit is belastinggeld dat wordt verzocht voor investeringen in de regio (niet eens het bedrijf zelf, direct). Dat kost de Nederlander inderdaad geld (het zou toch mooi zijn als het bedrijfsleven in het algmeen dat steentje bij zou dragen).

Anderzijds, het zou in deze regio eens tijd worden dát er geïnvesteerd wordt. Infrastructuur is gewoon ondermaats, openbaar vervoer is vaak geen optie (duurt te lang t.o.v. zelfs fietsen/lopen), er is een schrijnend tekort aan (betaalbare) woningen (waar niet?), etc.

Wat ook speelt is dat ASML dé hoofdspeler in de wereld is op het gebied van photolitography apparatuur. Al hun klanten zijn grof aan het investeren, en krijgen daar lokaal enorme steun vanuit de overheid voor. Zuid-Korea, Japan, de Verenigde (?) Staten, Taiwan. Compute is één van de grootste industriën geworden, vooral door globale samenwerking. Nu willen landen vooral zorgen dat ze er individueel beter van blijven worden, zie de 'Chip Act' en de relatief arrogante houding van de VS om alles wel binnen eigen grenzen denken te kunnen doen. Of dit een goede ontwikkeling is, dat is een discussie voor een andere keer, maar als Nederland niet mee gaat in het behoud van ASML, dan zullen zij zich gedwongen voelen ergens naartoe te gaan waar die ondersteuning er wél is. Vooral als ASML bij wil blijven met de vraag van hún klanten.
GameNympho @CelisC5 juli 2024 11:59
Dat ASML een grote jongen is, dat weten we en dat speelt men ook graag uit, maar men vergeet men heeft al aardige voordeeltjes (en niet zo`n klein beetje ook) en dan nog met z`n 30en om 100 tot 150 miljoen durven vragen.
En het dreigement dat ze verhuizen naar het buitenland, tja ik denk dat er ook een grote keerzijde aanzit.
Voordeeltjes terug betalen? Kortingen op belastingen opheffen en met terugwerkende kracht, afrekenen?
Spanje heeft dit ook laten zien met een groot bedrijf, wat ook allerlei voordelen had en toch wilde verhuizen naar A`dam.

Dat we de markt ook moeten stimuleren, tja, doen we dat nog niet genoeg?
kikibu 3 juli 2024 16:32
Ben ik nou dom, of klinkt dit als "Buitenlandse concurrenten krijgen staatsteun, dus wij willen het ook."?

Wat ze eigenlijk moeten zeggen, is doe wat aan de staatsteun die concurrenten krijgen.
cyclone @kikibu3 juli 2024 16:51
Sowieso is vragen om investeren heel wat anders dan staatssteun.
Behalve dat kun je lezen dat deze bedrijven toezeggen minimaal hetzelfde danwel meer ook als investering toezeggen.

Ergo is het aan aanbod om de concurentie positie van een niet geheel onbelangrijke industrie waar we het al erg goed in doen nu veilig te stellen voor nu maar ook de nabije toekomst.

Daarmee dus ook bron van inkomsten en werkgelegenheid borgen voor Nederland.

Kortom zou je niet dom willen noemen, wel niet zo goed geinformeerd eerder.
Tusk @cyclone3 juli 2024 22:30
werkgelegenheid die wordt voorzien door mensen uit het buitenland hierheen te halen. Zonder fatsoenlijke inburgering in een mooi huis geduwd worden. Tuurlijk levert het geld voor de regio en de staat op, maar dat gaat veelal direct op aan problemen die er zonder deze arbeidsgroep niet of veel minder waren. De gewone burger ziet het niet zo snel terug. Die ervaart vooral de ongemakken van een overvolle woonmarkt, lokaal verzadigde zorgsector en verstoring in sociale normen en waarden...

Om nog maar te zwijgen over andere arbeidsmarkten die ze verstoren. In de hele regio is geen automonteur meer te vinden. Allemaal weggekocht door ASML voor zo'n riant salaris dat ze nooit meer teruggaan naar de maaksector. Niet omdat ze dat niet willen (want vaak is het saai werk wat ze moeten doen), maar omdat ze zijn gaan leven naar hun nieuwe, riante salaris en er geen enkel ander type bedrijf is die dat kan ophoesten voor personeel.
cyclone @Tusk4 juli 2024 08:46
Redelijke gekleurde versie van de werkelijkheid.

Werkgelegenheid die bij gebrek aan nederlandse krachten uit het buitenland wordt gehaald strookt meer aan de realiteit.
Met als noot dat de techbedrijven in de regio Eindhoven enorm betrokken zijn en investeren in alle technische opleidingen laag en hoog in heel Nederland.
Ergo er wordt beleid gevoerd om zoveel mogelijk kennis / krachten in Nederland zelf op te leiden hetgeen ook weer een investering in Nederlandse mensen en de BV NL is.

Huizen worden overigens niet beschikbaar gesteld dus van mensen in mooie huizen "duwen" is geen sprake. Men krijgt idd een mooie vergoeding en er heerst een gunstig (belasting) vestigings klimaat in Nederland, als je het daar niet mee eens bent kun je je stem laten gelden tijdens de verkiezingen.
Dit is namelijk niet alleen voor de Tech industrie maar al decenia daarvoor gebruikt voor de offshore / oil & gas industrie om maar een ander voorbeeld te noemen.
Dit nu afschuiven op deze Chipbedrijven is kortzichtig / gekleurd te noemen.

Verstoren van de arbeidsmarkt is een feit en voorbeeld wat je geeft is correct en heeft mij persoonlijk ook benadeeld (je snapt inmiddels dat ik in die regio woon :) ).
Nu valt te bezien of je ASML ook onder de noemer maak sector kunt noemen (ik vind van wel maar snap ook andere zienswijze hierop) maar deze oud auto monteurs is wel een aderlating en zie ik idd ook niet (snel) terugkeren naar hun oude beroep.

Nu heb ik zelf ook profeit gehad van andere "disruptors" van diverse markten gehad dus vind ik het ook weer kortzichtig om nu het mij een keer nadelig treft om daar sterk negatief op te reageren.
Maar ik moet tegenwoordig best een aardig eindje rijden om mijn auto voor een normaal tarief te kunnen laten servicen wil ik daar niet al maanden van te voren een afspraak voor hebben gemaakt.

Dit gezegd hebbende maakt dat het een feit is dat de wereld continu veranderd en je deze verandering beter kunt omarmen en de innovatie ook in jouw voordeel kunt laten vallen.
Niet altijd makkelijk maar conservatief je verzetten tegen de verandering en blijven roepen dat vroeger alles beter was en het staatsteun is t.b.v. alleen de aandeelhouders gaat je sowieso niets brengen.

Want vergeet niet dat landen als Duitsland / Belgie en met name Frankrijk staan te dringen om deze industrie naar hun land te halen met nog veel mooiere regelingen en subsidies juist voor die werkgelegenheid en omzet (en daarmee belasting opbrengsten) die deze industrie met zich mee brengt.

Stel dit gebeurd dan hebben we een HEUL groot probleem in met name zuid oost Nederland maar vergis je niet hoeveel mensen uit de randstad inmiddels ook dagelijks afzakken richting de regio Eindhoven.
SuperDre @cyclone4 juli 2024 11:27
Overheid geeft geld, dus staatssteun, ongeacht hoeveel ze zelf ook toeleggen.
cyclone @SuperDre4 juli 2024 12:07
Hier kun je het even zelf teruglezen op de dikke van dale wat Investeren betekend

Feitelijk wat anders dan geld "geven".

Doe er je voordeel mee :*)
SuperDre @cyclone4 juli 2024 19:33
Dit gaat niet over 'investeren', dit gaat gewoon om geld geven.
cyclone @SuperDre4 juli 2024 22:38
Neen lees gewoon het artikel derde alinea eerste zin .. hier ik quote hem even voor je om het makkelijk te maken :
De bedrijven vragen het nieuwe kabinet om investeringen voor de komende zes jaar.
SuperDre @cyclone4 juli 2024 23:36
Zucht, ja ze vragen gewoon geld..
cyclone @SuperDre5 juli 2024 08:58
Neen feitelijk is het vragen om geld niet hetzelfde als investeren.

Je kunt er van vinden wat je vindt (zoals je doet) maar het is nou eenmaal een feit dat er een verschil is tussen geld geven en geld in iets investeren.

Dus zullen we het gewoon een feitelijke discussie houden?
djexplo @kikibu3 juli 2024 16:48
A company receiving government support may gain a distortive advantage over its competitors. Therefore, Article 107 TFEU generally prohibits State aid unless exceptionally justified.

Oftewel in het algemeen is staatsteun verboden binnen de EU. Alleen "6. State aid to boost industrial innovation and global technological leadership." is speciaal, en mag als je maar netjes doorgeeft hoeveel.
Concerning research, development and innovation measures, Belgium and the Netherlands
are the Member States that spent the most in 2022, with around 0.27% and 0.24% of their GDP
respectively.
Verwijderd @kikibu3 juli 2024 16:42
Vrienden van mij die voor een andere werkgever werken krijgen meer salaris. Voor een vergelijkbare functie.

De oplossing is dan, dat ik ook meer salaris krijg. Niet dat mijn vrienden minder salaris krijgen.
The Zep Man
@Verwijderd3 juli 2024 16:50
De oplossing is dan, dat ik ook meer salaris krijg. Niet dat mijn vrienden minder salaris krijgen.
Dat is een oplossing. Een andere oplossing is dat je voor een andere partij gaat werken die jou een marktconform salaris aanbiedt.
PiHole @The Zep Man3 juli 2024 17:06
Alleen jouw werkgever wil je niet kwijt, dus geeft hij de salaris verhoging.

Alleen Nederland wil de chipproducenten niet kwijt, dus geven ze deze financiele steun.
Khalid. @PiHole3 juli 2024 17:13
Mischien wil zijn werkgever hem wel weg hebben?
SuperDre @Verwijderd4 juli 2024 11:26
Dat is niet vergelijkbaar, want staatssteun is in principe verboden, dat een ander bedrijf meer loon geeft is niet verboden.
dmantione
@kikibu3 juli 2024 17:03
Het is in ieder geval de bedoeling van Europese Unie met de chipwet: De regels op staatssteun zijn flink versoepeld. Doel is dus niet dat de EU Sinterklaas gaat spelen, maar dat nationale regeringen met staatssteun tegen elkaar op gaan bieden.
Tonbors 3 juli 2024 17:26
Bedrijven maken megawinsten, torenhoge beloningen aan managers en personeel, veel geld naar je aandeelhouders en dan financiële steun vragen aan de overheid.

Ik vind het schaamteloos. Altijd onder de noemer van concurrentiepositie.
Nijl @Tonbors3 juli 2024 17:30
Of ze gaan 'dreigen' met vertrek uit het land en massaontslag. En ondertussen idd hoge bonussen voor de top en aandeelhouders.

[Reactie gewijzigd door Nijl op 22 juli 2024 14:57]

moonlander @Nijl3 juli 2024 19:11
Wat levert het Nederland op als de VS en China het zeggenschap hebben. Van de winsten hoeven we het niet te hebben vanwege de dealtjes die ze hebben. En personeel kan ook prima ergens anders aan de slag. Dus ik zeg ga maar!

[Reactie gewijzigd door moonlander op 22 juli 2024 14:57]

Lisadr @Tonbors3 juli 2024 17:34
Elk commerciële bedrijf wil continuïteit met daarbij minimale kosten en maximale winst. Als de overheid een deel van de kosten kan betalen en belastingvoordelen kan geven, kunnen ze hun winst maximaliseren.
JakkoFourEyes 3 juli 2024 16:34
Wilde het nieuwe kabinet niet gaan snijden in het groeifonds? Juist het potje om dit soort dingen te doen?
sebati @JakkoFourEyes3 juli 2024 16:52
Haha ja. Zou overigens erg dom zijn, investering van de overheid verdienen zich over het algemeen terug.
https://platformoverheid....als-actor-in-de-economie/
Simon Weel 3 juli 2024 18:14
Tsja, het bekende verhaal: de kosten voor de gemeenschap en de winsten privé.
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is er nog nooit een bedrijf geweest dat aan het eind van het jaar zei: we hebben zoveel winst gemaakt; laten we de overheid eens blij maken met een schenking van x miljoen.
mawashigeri @Simon Weel3 juli 2024 20:05
Net zoals de overheid die bij een begrotingsoverschot geen belasting teruggeeft?
Overheidssteun moet je geven in de vorm van algemene infrastructuur of met voorwaarden zodat er bij rendement ook wat terugkomt. Met name dat laatste vergeten ze iedere keer weer.
Simon Weel @mawashigeri3 juli 2024 21:54
Nou, met een schuld van ruim 340 miljard heb je een aardig 'gaatje' dat je kunt dempen met eventuele meevallers. Ook al is het een druppel op een gloeiende plaat...
Osiummaster 3 juli 2024 16:53
Hopelijk zijn ze niet vergeten eerst de campagne van deze partijen goed te spekken.
canonball 3 juli 2024 17:50
Zou het niet goedkoper zijn om toe te geven dat het scrappen van de expat-regeling een beetje dom was en die weer herstellen.
Dan verbetert het vestiging klimaat, we krijgen even 10 jaar lang hoog opgeleide mensen die we voorlopig nog nodig hebben, maar over 10 jaar hebben ze een rede om weer te vertrekken, zal de huidige tweede kamer ook prettig vinden.

Maar voor het terugdraaien van de regeling moet de politiek het boete kleed aantrekken, bij het toekennen van geld is het een pijn voor de staat maar lijd geen van de partijen in de tweede kamer een gezichtsverlies.
RANknowledge 3 juli 2024 18:29
Prima dat we deze technologie sector ondersteunen, maar Noord-Brabant is al zo'n beetje naast de Randstad de economische motor, dus wordt het tijd om voorwaarden te verbinden aan deze steun, waaronder regionale spreiding, zodat zwakkere regio's ook profiteren hiervan. Economische / welvaart spreiding staat nota bene in onze grondwet.
soepkip 4 juli 2024 08:49
Ik heb liever dat onze overheid weer eens investeerd in het opleiden van de eigen bevolking. Stop dat geld in het onderwijs, en zorg dat ASML en consorten geen Expats HOEVEN in te huren

(daarna komt de aap uit de mouw dat met 30% regeling de expats goedkoper zijn, en dat dat de ware reden is dat ze die graag willen hebben)

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