Nederlandse chipbedrijven vragen nieuw kabinet om financiële steun

Nederlandse chipbedrijven vragen het onlangs beëdigde kabinet-Schoof om financiële steun. De bedrijven stuurden op woensdag een brief aan Kamerleden, waarin ze de komende jaren om investeringen van de overheid vragen.

De verschillende bedrijven hebben zich samengevoegd in belangengroep ChipNL, waar inmiddels ruim dertig bedrijven aan deelnemen, schrijft de NOS op woensdag. De brief aan Kamerleden is ondertekend door onder andere ASM, NXP, Nexperia, Philips, Axelera AI en Nearfield Instruments. Ook chipmachinemaker ASML heeft de brief ondertekend.

De bedrijven vragen het nieuwe kabinet om investeringen voor de komende zes jaar. De chipbedrijven willen in die periode jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro van de regering. De bedrijven zeggen zelf ook 100 tot 200 miljoen euro bij te dragen. Het zou dan gaan om een totaalbedrag van maximaal 2,1 miljard euro, aldus de NOS. Het geld moet gebruikt worden om de samenwerking tussen de verschillende aspecten van de chipsector binnen Nederland te versterken. De bedrijven die de brief hebben ondertekend, zijn onder meer actief in het maken van chipproductieapparatuur, naast het ontwerpen en produceren van chips.

ASM-cfo Paul Verhagen verklaart tegenover de NOS dat het verzoek is gedaan in het kader van de 'concurrentiepositie van Nederland' binnen de chipsector. Veel andere landen bieden steun aan de chipsector. Verhagen zegt tegen de NOS dat zijn bedrijf door andere landen wordt verleid om daar te investeren. "Als dat in mindere mate of niet gebeurt in Nederland, is de kans natuurlijk groter dat een deel van die groei naar het buitenland gaat." Hij benadrukt daarbij dat de brief 'geen dreigement' is. Verhagen zegt dat ASM een Nederlands bedrijf is, 'in principe gecommitteerd' is aan Nederland en daar graag blijft werken.

Het vorige kabinet, Rutte IV, beloofde eerder al een miljardensteun voor de regio Eindhoven, vooral om ASML tegemoet te komen. Dat bedrijf dreigde eerder al om toekomstige investeringen te richten op het buitenland, uit onvrede over het vestigingsklimaat in Nederland. Dat draaide onder meer om ongunstige belastingwijzigingen, het woningtekort, zorgen om de infrastructuur en het migratiebeleid. De chipmachinemaker bekijkt nu, na die financiële toezeggingen, of hij een grote uitbreiding kan doen in Eindhoven. De gemeente heeft daar inmiddels groen licht voor gegeven.