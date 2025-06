Nederlandse start-up krijgt subsidie van 61 miljoen euro voor AI-chiplet

De Nederlandse start-up Axelera AI heeft een Europese subsidie gekregen van 61 miljoen euro voor zijn project Titania, om een AI-chiplet op RISC-V-architectuur te maken. Die moet bijdragen aan onafhankelijkheid van Europa op gebied van AI.

Axelera zal zijn teams voor r&d laten groeien in Italië, België en Nederland, meldt het bedrijf. Het zet daarbij in op de eigen technologie Digital In-Memory Computing, of D-IMC, voor de Titania-chiplet. Meerdere van die chiplets moeten samen een system-in-package vormen voor in datacenters. Die chiplets moeten prestaties koppelen aan efficiëntie en vooral schaalbaarheid.

Het geld komt van EuroHPC Joint Undertaking, dat onder meer ook geld steekt in de AI-gigafabrieken. Titania moet onderdeel uitmaken van Digital Autonomy with RISC-V for Europe, DARE, dat zich richt op Europa onafhankelijk maken door gebruik te maken van RISC-V-chips.

Die digitale autonomie is belangrijk geworden door de geopolitieke situatie: de grote landen op AI-gebied zijn China en de VS en veel hardware en software voor AI-toepassingen komen daarvandaan. Die landen stellen zich niet op als bondgenoten, waardoor de roep om onafhankelijk te worden van die landen luider is geworden.