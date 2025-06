Microsoft test native Copilot-app met nieuw gesprekkenpaneel voor Windows 11

Microsoft test onder Windows Insiders een vernieuwde native versie van de Copilot-app voor Windows 11. Het gesprekkenvenster voor de slimme assistent is daarbij voorzien van een nieuw zijpaneel met voorgaande gesprekken.

De nieuwste versie van de app heeft versienummer 1.25023.101.0 en wordt volgens Microsoft aangeboden in alle Insider-kanalen via de Microsoft Store. De app introduceert een nieuw gesprekkenvenster dat meer lijkt op dat van concurrerende AI-diensten zoals ChatGPT, waarbij aan de linkerkant een gesprekkenhistorie en een knop voor een nieuw gesprek te zien zijn. De vernieuwde app komt daarmee ook meer overeen met de onlangs uitgebrachte macOS-versie van Copilot.

Copilot werd oorspronkelijk gepresenteerd als onderdeel van het Windows 11-ecosysteem. Sindsdien testte Microsoft de dienst onder meer in de vorm van een losse widget en een webversie, waarbij de AI-dienst in verschillende mate in het besturingssysteem geïntegreerd is. Met een uitgebreidere native app combineert Microsoft de gesprekkenfunctionaliteiten van de algemene AI-dienst Copilot met de integratie in Windows 11.