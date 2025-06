ChatGPT kan op macOS code kopiëren naar Xcode en VS Code

ChatGPT kan code kopiëren naar macOS-apps als Xcode, VS Code en Jetbrains-tools. Gebruikers hoeven dan niet zelf handmatig de code te plakken. De functie moet 'binnenkort' ook naar Windows komen.

De functie zit in de ChatGPT-macOS-app en werkt met de ChatGPT Chat Bar. Die Chat Bar is een overlay die gebruikers kunnen openen boven andere apps. Wanneer gebruikers bijvoorbeeld in Xcode zitten, herkent de Bar dat programma en kan deze ook de code lezen. OpenAI-ontwikkelaar @slow_developer geeft het voorbeeld van code voor een simulatie van het zonnestelsel, waarbij hij de chatbot vraagt een achtergrond met extra sterren te maken. De chatbot stelt code voor, waarna de ontwikkelaar met een druk op de knop de code kan kopiëren naar Xcode.

Als gebruikers dan naar een ander programma gaan, herkent de Bar dit. @slow_developer geeft het voorbeeld van een switch naar VS Code, om hier de kleuren van de planeten aan te passen. Hier laat de ontwikkelaar ook zien dat de Bar een 'auto apply code'-functie heeft, waarbij gebruikers niet meer op een knop hoeven drukken om de code naar het programma te kopiëren. ChatGPT laat nog wel zien wat er is aangepast en gebruikers kunnen dit terugdraaien. Bij het switchen naar andere apps blijft het gesprek intact, waardoor de chatbot de context van verdere vragen beter kan begrijpen.

Een andere OpenAI-ontwikkelaar, @embirico, geeft aan dat de functie 'binnenkort' ook naar Windows komt. De functie werkt met tekst- en code-editors, en met terminals. Gebruikers kunnen binnen de instellingen bij Work with Apps zien met welke apps de functie overweg kan. De functie is ook uit te schakelen. OpenAI zegt dat de gekopieerde data gebruikt kan worden om ChatGPT te verbeteren, als gebruikers hiermee instemmen.