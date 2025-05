OpenAI maakt agent voor diepgaand onderzoek beschikbaar voor ChatGPT Plus

OpenAI maakt zijn ChatGPT-agent deep research beschikbaar voor alle betalende gebruikers. Voorheen was een Pro-abonnement vereist, dat 200 dollar per maand kost. Pro-gebruikers kunnen wel meer zoekopdrachten uitvoeren per maand.

In een post op X meldt OpenAI dat deep research nu ook toegankelijk is voor Plus-, Team-, Edu- en Enterprise-gebruikers. De agent is te gebruiken via de knop 'Diepgaand onderzoeken' onderin het vraagvenster van ChatGPT. Pro-gebruikers krijgen toegang tot 120 queries per maand, terwijl andere betalende gebruikers het moeten doen met 10 maandelijkse zoekopdrachten via deep research.

OpenAI laat in een vervolgpost weten dat het sinds de release enkele verbeteringen heeft doorgevoerd aan deep research. Zo moet de agent beter zijn in het 'begrijpen' en verwijzen naar geüploade bestanden en kan hij ook afbeeldingen insluiten met bronvermelding.

Het bedrijf maakte deep research begin deze maand beschikbaar voor Pro-gebruikers. De agent maakt het mogelijk om diepgaand meerfasig onderzoek uit te voeren via online en offline bronnen. Het complete proces van analyseren tot aan de rapportage zou tussen de vijf en dertig minuten duren. Deep research maakt gebruik van het o3-taalmodel van OpenAI.