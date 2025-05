OpenAI heeft 400 miljoen wekelijks actieve gebruikers

OpenAI heeft deze maand de mijlpaal van 400 miljoen wekelijks actieve gebruikers bereikt. Dit is een stijging van 100 miljoen, of 33 procent, ten opzichte van december 2024. Het bedrijf meldt daarnaast een verdubbeling van het aantal betalende zakelijke klanten.

De mijlpaal van 400 miljoen wekelijks actieve gebruikers werd in februari gehaald, zegt OpenAI's coo Brad Lightcap tegen CNBC. Begin december zei ceo Sam Altman nog 300 miljoen wekelijks actieve gebruikers te hebben. De groei zou voornamelijk komen door mond-tot-mondreclame, waarbij gebruikers steeds meer gebruiksscenario's voor onder meer ChatGPT zien.

De stijging van het aantal wekelijks actieve gebruikers zorgt ook voor meer zakelijke, betalende accounts, stelt Lightcap. Consumenten zouden na privégebruik van de tool aan hun werkgever voorstellen om de tool ook zakelijk te gebruiken. Het aantal betalende zakelijke klanten is nu twee miljoen, ongeveer twee keer zoveel als in september 2024. Ook het gebruik door ontwikkelaars zou in zes maanden tijd verdubbeld zijn.