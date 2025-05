Een Chinese AI-dienst, hoe werkt dat?

Soms zie je iets waarvan je weet dat je het later nooit meer gaat kunnen zien – en dit was zo'n moment. Gelukkig had ik een schermopname meelopen. De Chinese AI-dienst DeepSeek gaf uitgebreid antwoord op mijn vraag, een vraag waarvan iedereen weet dat die politiek gevoelig ligt in China. De hele redenering verscheen op beeld, met een uitgebreide tekst als antwoord. En toen poef, verdween het hele antwoord en kwam er een verzoek om het over iets anders te hebben.

Chinese producten en diensten zijn overal in onze samenleving aanwezig. Huawei is daar tussenuit gevallen, maar met Xiaomi, OnePlus en OPPO is China nog altijd ruim vertegenwoordigd op de smartphonemarkt. En ook als je een iPhone hebt, is de kans groot dat Apple die in China heeft laten maken. Lang werkte die smartphone samen met zendmasten van Huawei, al zijn providers de afgelopen jaren bezig geweest om die te vervangen. Lenovo is nog altijd een grote speler op het gebied van laptops en op allerlei andere gebieden zijn ook Chinese bedrijven actief, van DJI bij drones tot BYD op het gebied van elektrische auto's.

De VS en China zitten in een wedloop op het gebied van kunstmatige intelligentie. In China was er al langer veel aandacht voor AI, in de VS kwam de hype pas goed op gang met generatieve AI en diensten als ChatGPT in 2022. Als AI de toekomst is, willen beide landen daar een leidende rol in vervullen.

Nu is er voor het eerst een Chinese AI-dienst die een hype aan het genereren is. DeepSeek komt met R1, een concurrent voor OpenAI o1 en dus ook een redeneermodel. In dit artikel kijken we naar hoe het werkt, hoe ze zich tot elkaar verhouden en wat de Chinese herkomst betekent voor het gebruik ervan.

Foto bovenaan en op frontpage: Getty Images/NurPhoto