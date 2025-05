Italiaanse toezichthouder laat DeepSeek blokkeren vanwege privacyzorgen

DeepSeek is niet meer te downloaden in Italië. De app staat niet meer in de Play en App Store, maar is nog wel te gebruiken voor wie de app al heeft gedownload. De Italiaanse privacytoezichthouder zegt de blokkade te hebben opgelegd vanwege zorgen over de van origine Chinese app.

Italianen kunnen de app niet meer downloaden in de appwinkels van Google en Apple, merken verschillende media op. De app lijkt nog wel te gebruiken voor wie die al heeft gedownload, maar gebruikers die de tool zoeken in de stores krijgen te zien dat die niet meer ondersteund wordt in dat land.

De Italiaanse Garante per la Protezione dei Dati Personali zegt in een verklaring tegen de Associated Press dat zij verantwoordelijk is voor de blokkade. DeepSeek zou 'in tegenstelling tot onze bevindingen zeggen dat het niet in Italië opereert en dat daarom de Europese regelgeving niet op hen van toepassing zou zijn'. De privacywet AVG is van toepassing als een bedrijf in een EU-land actief is, zelfs als het daar geen kantoor houdt. Eerder deze week stuurde de privacytoezichthouder, samen met die uit Ierland, een brief aan DeepSeek met de vraag hoe de app gebruikersdata verwerkt. DeepSeek kreeg twintig dagen de tijd om daarop te antwoorden.

DeepSeek werd eerder deze week onverwacht populair, toen bleek dat de app in sommige gevallen beter presteerde dan menig ander taalmodel zoals OpenAI's ChatGPT o1. Bovendien zou DeepSeek goedkoper en efficiënter zijn. Tegelijk zijn er zorgen over het datagebruik van DeepSeek, dat uit China komt. Tweakers onderwierp DeepSeek eerder deze week aan een praktijktest.