Nederlandse ambtenaren mogen DeepSeek niet gebruiken van kabinet

Nederlandse ambtenaren mogen de Chinese AI-tool DeepSeek niet gebruiken in hun werk. Dat heeft het kabinet besloten, zegt staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering. Het verbod is het gevolg van een al bestaand beleid.

De Rijksoverheid hanteert sinds 21 maart 2023 een appbeleid dat ontraadt om apps uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland te gebruiken op mobiele werkapparatuur, omdat deze spionagegevoelig kunnen zijn. Voor zakelijke mobiele apparaten uitgegeven door de Rijksoverheid wordt dan ook vooraf bepaald welke apps kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.

China is een van de landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland. "Het gebruik van DeepSeek is onder het huidige appbeleid derhalve al niet toegestaan voor de Rijksoverheid", zegt de staatssecretaris tegenover het AD. Ambtenaren mogen de app dus niet op hun zakelijke mobiele apparaten gebruiken.

Privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde eerder deze week ook al over het gebruik van DeepSeek. De AP heeft 'ernstige zorgen' over het privacybeleid van DeepSeek en 'over de manier waarop het bedrijf met de persoonlijke gegevens van de gebruikers lijkt om te gaan', zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Die gegevens worden in China opgeslagen. Het doorgeven van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU mag alleen onder strenge voorwaarden. "De vraag is of DeepSeek – en andere Chinese bedrijven – hieraan voldoen", zegt de AP.

De AP start dan ook een breder onderzoek naar de doorgifte van persoonsgegevens naar China. De Italiaanse privacytoezichthouder is eind januari nog een stap verder gegaan en besloot DeepSeek te laten blokkeren vanwege privacyzorgen.