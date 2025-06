'DeepSeek helpt bij Chinese militaire operaties en omzeilt exportbeperkingen'

DeepSeek draagt bij aan Chinese militaire en inlichtingenoperaties, onder meer door gegevens van gebruikers te delen met de CCP. Dat zegt een anonieme overheidsfunctionaris tegen Reuters. Het bedrijf zou daarnaast H100-gpu's van Nvidia in bezit hebben, tegen de exportbeperkingen in.

DeepSeek zou 'vrijwillig' bijdragen aan de militaire en inlichtingenoperaties van China. Dat heeft de VS ontdekt, zo stelt een anonieme hoge functionaris van het Witte Huis tegen Reuters. Volgens de bron maakt de Chinese overheid niet enkel gebruik van de opensourcemodellen van DeepSeek, maar deelt het AI-bedrijf ook onder meer informatie over zijn gebruikers en 'statistieken'. Meer informatie over de vermeende bijdragen van DeepSeek wordt niet genoemd.

De bron stelt daarnaast dat het bedrijf de Amerikaanse exportbeperkingen heeft omzeild. DeepSeek zou toegang hebben tot 'grote hoeveelheden' Nvidia H100-datacenter-gpu's, terwijl die onder de exportrestricties niet naar China mogen worden verscheept. Deze chips zouden via lege vennootschappen in Zuidoost-Azië het land zijn binnengesmokkeld. DeepSeek wil naar verluidt ook toegang krijgen tot datacenters in die regio, zodat het de AI-gpu's op afstand kan aansturen. Dat is volgens de exportbeperkingen wél toegestaan, mits het Chinese bedrijf in kwestie niet op de Entity List staat. DeepSeek staat vooralsnog niet op deze zwarte lijst.

DeepSeek maakte afgelopen januari zijn R1-redeneermodel algemeen beschikbaar. De voor een Chinees model opvallend goede prestaties riepen al snel vragen op van de Amerikaanse overheid. De VS startte destijds een onderzoek om erachter te komen of DeepSeek gebruikmaakt van krachtige AI-accelerators van Nvidia en daarmee de exportbeperkingen omzeilt. In maart schreef The Wall Street Journal dat de overheid overweegt om de AI-app uit de Amerikaanse appwinkels te laten halen.