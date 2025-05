'VS onderzoekt of Chinese DeepSeek illegaal Nvidia-gpu's kocht uit Singapore'

De Amerikaanse overheid onderzoekt volgens Bloomberg of het Chinese DeepSeek Nvidia-gpu's kocht van Singaporese bedrijven. De AI-start-up zou zijn R1-chatbot hebben getraind met AI-accelerators die volgens de exportregels van de VS niet mogen worden verkocht aan Chinese bedrijven.

De krant schrijft dat medewerkers van het Witte Huis en het Federal Bureau of Investigation onderzoeken of bedrijven in Singapore de strenge Amerikaanse exportregels hebben overtreden om DeepSeek met krachtige AI-chips van Nvidia te kunnen bevoorraden. In tegenstelling tot China en bepaalde andere landen in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië geldt er geen ban op de export van AI-chips naar Singapore.

Volgens Nvidia's resultaten van het derde financiële kwartaal van boekjaar 2025, dat afliep op 27 oktober 2024, is Singapore met een omzet van 7,7 miljard dollar of 21,9 procent de tweede grootste afzetmarkt van het bedrijf. De fabrikant merkt in hetzelfde document op dat de meeste verzendingen met betrekking tot Singapore niet voor het land zelf, maar voor andere regio's waren bedoeld. Nvidia benadrukt aan Bloomberg dat deze leveringen niet gerelateerd zijn aan Chinese bedrijven.

DeepSeek maakte eerder deze maand zijn R1-redeneermodel beschikbaar voor het grote publiek. Sinds begin deze week is DeepSeek de populairste gratis app in de Amerikaanse Apple App Store en dat is op het moment van schrijven nog steeds het geval. Tweakers vergeleek recent de cloudgebaseerde en een lokale variant van R1 met OpenAI's o1 en Google Gemini 2.0 Flash.

De opvallend goede prestaties en ogenschijnlijk lagere gebruikskosten van de AI-chatdienst roepen echter heel wat vragen op. Toezichthouders hebben hun zorgen geuit op het gebied van privacybescherming. Ook zijn er vermoedens dat DeepSeek data van OpenAI heeft gebruikt om R1 te trainen en zoals hierboven omschreven op illegale wijze Nvidia-gpu's zou hebben ingezet.