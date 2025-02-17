DeepSeek-app is niet langer te downloaden in Zuid-Korea vanwege privacywet

De DeepSeek-smartphoneapp is niet langer te downloaden in Zuid-Korea. De privacytoezichthouder denkt dat de dienst niet voldoet aan Zuid-Koreaanse privacywetgeving en adviseerde DeepSeek daarom de app uit de winkels te halen. Het Chinese bedrijf deed dit hierna.

De app is sinds zaterdag niet langer te downloaden via Apples of Googles appwinkel, meldt de toezichthouder. Gebruikers die de app hadden gedownload kunnen deze nog wel gebruiken. De privacytoezichthouder waarschuwt echter voor het gebruik van de dienst vanwege privacyzorgen. De webversie is ook nog steeds te gebruiken in het land.

Volgens de autoriteit voldoet DeepSeek mogelijk niet aan Zuid-Koreaanse privacywetgeving, onder meer vanwege hoe de dienst gebruikersdata verzamelt, verwerkt en deelt met derde partijen. DeepSeek heeft vorige week aangegeven de dienst te willen verbeteren om te voldoen aan de wet. De toezichthouder stelt dat het aanpassen van de dienst 'onvermijdelijk veel tijd zal kosten' en adviseerde DeepSeek daarop de app uit de appwinkels te halen. Dit heeft DeepSeek op zaterdag gedaan.

Zodra de app is aangepast en voldoet aan de wet, mag de app weer beschikbaar worden gesteld. Eerder blokkeerde de Italiaanse toezichthouder nieuwe downloads van de app. Nederlandse ambtenaren mogen de dienst ook niet gebruiken. De Europese privacytoezichthouderskoepelorganisatie EDPB waarschuwde vorige week voor meer acties tegen DeepSeek.