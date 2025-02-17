DeepSeek-app is niet langer te downloaden in Zuid-Korea vanwege privacywet

De DeepSeek-smartphoneapp is niet langer te downloaden in Zuid-Korea. De privacytoezichthouder denkt dat de dienst niet voldoet aan Zuid-Koreaanse privacywetgeving en adviseerde DeepSeek daarom de app uit de winkels te halen. Het Chinese bedrijf deed dit hierna.

De app is sinds zaterdag niet langer te downloaden via Apples of Googles appwinkel, meldt de toezichthouder. Gebruikers die de app hadden gedownload kunnen deze nog wel gebruiken. De privacytoezichthouder waarschuwt echter voor het gebruik van de dienst vanwege privacyzorgen. De webversie is ook nog steeds te gebruiken in het land.

Volgens de autoriteit voldoet DeepSeek mogelijk niet aan Zuid-Koreaanse privacywetgeving, onder meer vanwege hoe de dienst gebruikersdata verzamelt, verwerkt en deelt met derde partijen. DeepSeek heeft vorige week aangegeven de dienst te willen verbeteren om te voldoen aan de wet. De toezichthouder stelt dat het aanpassen van de dienst 'onvermijdelijk veel tijd zal kosten' en adviseerde DeepSeek daarop de app uit de appwinkels te halen. Dit heeft DeepSeek op zaterdag gedaan.

Zodra de app is aangepast en voldoet aan de wet, mag de app weer beschikbaar worden gesteld. Eerder blokkeerde de Italiaanse toezichthouder nieuwe downloads van de app. Nederlandse ambtenaren mogen de dienst ook niet gebruiken. De Europese privacytoezichthouderskoepelorganisatie EDPB waarschuwde vorige week voor meer acties tegen DeepSeek.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 15:08 20

17-02-2025 • 15:08

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Reacties (20)

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Jeanpaul145 17 februari 2025 15:11
Kan zuid Korea doen, maar het maakt niets maar dan ook niets uit. Als ik een Zuid Koreaan was en wil wilde m'n handen leggen op DeepSeek om het zelf te hosten, dan zou dat echt wel lukken, ook na deze verandering.
Overheden praten zichzelf aan dat ze meer macht hebben dan ze echt hebben als het gaat om digitale data.
Zer0 @Jeanpaul14517 februari 2025 15:16
Zlef hosten is ook niet de issue, dan wordt er geen data naar China gestuurd, het gaat specifiek om de app.
zzz16 @Zer017 februari 2025 15:30
Hoe zeker ben je daarvan?
Natuurlijk kan je dit zelf controleren door de code door te pluizen of door netwerk maatregelen te nemen.
Wellicht dat degene die de installatie van Deepseek in gang kan zetten ook kennis heeft van de beveiligingsmaatregelen.
Scribe @zzz1617 februari 2025 15:32
Omdat de opensource versie van Deepseek alleen de weights van het model zijn, die je vervolgens met een programma naar keuze "uit kan voeren" om het model te runnen. (Model download: https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1/tree/main)

Nou is het nooit onmogelijk dat er een of andere exploit zit in het bestandstype dat gebruikt wordt voor deze modellen, maar daar is geen aanwijzing voor en je kunt her ook volledig offline draaien.
Stukfruit
@zzz1617 februari 2025 15:54
code door te pluizen
Zie het model als een "tekstdocument". Je hebt per definitie een ander programma nodig om het te gebruiken omdat modellen geen uitvoerbare code zijn, dus het kan zelf niets versturen.

Je kan er daarom redelijk zeker van zijn dat er weinig spannends wordt gedaan. De data die je met self-hosting invoert komt alleen op je eigen server of PC terecht.
Zer0 @zzz1617 februari 2025 15:33
Modellen draai je niet los, die draaien in een applicatie zoals Ollama, en de code daarvan is openbaar en wordt goed bekeken: https://github.com/ollama/ollama
Llopigat
@Zer017 februari 2025 17:43
Ja alleen je hebt best heftige hardware nodig om de echte DeepSeek te self-hosten.

De 'distilled' modellen zijn meer een soort demonstratie. Ze zijn alleen met Supervised Fine-Tuning getrained, het 'grote' model heeft ook Reinforcement Learning. En de modellen zijn eigenlijk gewoon de originele Llama3 en Qwen2.5 die een beetje gefinetuned zijn.

Ik vind ze indrukwekkend, ja, maar het is niet zo dat je met die distilled modellen echt deepseek draait.
Bender @Jeanpaul14517 februari 2025 15:55
De gemiddelde Koreaan zit niet te wachten om zoiets zelf te hosten.
Dat jij het doet en daarmee bereid bent het risico aan te gaan, dat is je goed recht.
Maar in de basis bescherm je wel je mensen.
Barsonax @Bender17 februari 2025 19:22
Er zit geen direct risico aan het model zelf te hosten alleen, iig niet meer dan normaal.

Het veiligheids issue zit em namelijk in de app en niet het model
j-nl @Jeanpaul14517 februari 2025 15:16
Je overschat de gemiddelde DeepSeek-gebruiker een beetje... Wie gaat er zoveel moeite doen om dit zelf te hosten? Als een overheid beperkingen oplegt, geldt dat direct voor de overgrote meerderheid. Die paar hobbyisten die het zelf willen hosten en gebruiken zijn de uitzondering.
Bonthouse @Jeanpaul14517 februari 2025 15:55
Klassiek geval van slecht lezen. De DeepSeek-smartphoneapp is natuurlijk heel wat anders dan het DeepSeek-r1 model dat op Huggingface en Ollama staat.

Het gaat er om dat DeepSeek bij de door hun gehoste frontend gebruikersdata verzamelt en deelt met derden. En vooral niet hard op wil zeggen wat het daarmee doet.
Dlsruptor @Jeanpaul14518 februari 2025 16:29
Als dat zo was had ik alle AI functie van Apple die op dit moment niet mogelijk zijn in Europa, direct aangezet. Helaas moet ik dan een amerikaans apple account aanmaken en 24/7 op een vpn zitten.
sdziscool 17 februari 2025 15:32
Aan een kant is deepseek duidelijk niet echt bezig met privacy, vooral als startup in China zullen ze niet veel belang op privacy hebben gelegd en ja dan komen ze er nu achter dat ze niet voldoen aan de wet in vele landen en wordt het daar geblokkeerd, best goede stand van zaken zou ik zeggen.

Aan de andere kant, duidelijk is het niet "kwaadwillende" privacyinvasie waarbij ze op onze data uit zijn (of tenminste, zo is het niet begonnen, wie weet is de CCP langs geweest met leuke "ideeen" sinds het populair is geworden), want je kan net zo goed het model lokaal runnen of gewoon een derde vertrouwde partij gebruiken die hun exacte model gebruikt, het is namelijk open source.

Vraag me af of alle andere aanbieders van AI wel evenveel onder de loep worden genomen, of alleen Deepseek omdat het Chinees is.
Wouterie @sdziscool17 februari 2025 16:21
Het maakt in feite niet uit of ze kwaadwillend zijn of niet; er is wetgeving waaraan voldaan moet worden.

Of het helemaal 'zonder aanziens des persoons is'.. ja, ach, dat weten we eigenlijk wel.
Lisadr 17 februari 2025 15:51
Opvallend dat verschillende landen wel in staat zijn om snel op te treden tegen DeepSeek, maar niet tegen TikTok en een aantal andere (Chinese en Amerikaanse) bedrijven die ook niet goed omgaan met wetgeving.
Wouterie @Lisadr17 februari 2025 16:22
Big tech wil z'n investeringen in Amerikaanse AI's natuurlijk wel terugzien. Geld, geld en geld. Al het andere zijn smoesjes.
x86dev @Wouterie17 februari 2025 17:51
Als ze er geen controle over krijgen, dan maar blocken haha.
Fox3214 17 februari 2025 16:24
Er komt een groot nieuw probleem aan. Privacy en AI.

Er zal veel weerstand zijn tegen het gebruik van AI, wegens privacy, politiek (sommige mensen willen bijvoorbeeld geen tech gebruik van bepaalde bedrijven wegens politieke/morele kwesties), enz.

Het probleem is dat verbieden uiteindelijk niks op lost. De hele grap van DeepSeek is vanwege de sancties en export verbod vanuit het Westen naar China is ontstaan. Daardoor hadden de Chinezen lang niet de beschikbaarheid van de computing power van het Westen, dus gingen ze maar aan de slag om een betere algorithm te maken die minder resources nodig heeft.

Als de overheden in de wereld nog relevant willen blijven, dan zullen ze met een nieuw model van privacy inrichting moeten komen. Je kan niet alles gaan verbieden op basis van wetten die 20 jaar oud zijn, en dan verwachten dat problemen automatisch verdwijnen.
Pva10 @Fox321419 februari 2025 11:40
Zou het niet fijn zijn wanneer cookies helemaal niet meer mogelijk zijn en verboden zouden worden? Jammer dan voor websitebouwers en statistiekfreaks. En ja, dan moeten steeds weer opnieuw wat velden op websites opnieuw vullen.... Nou en?!
En die Amerikanen.... Walgelijk hypocriet over 'stelen van persoonlijke info'!
MehHuntah 17 februari 2025 20:47
Mensen vergeten dat je, ook als je zelf host, je een AI model download wat door iemand anders getrained is..

Ik zou ook een door iemand anders getrainde Doberman niet zo maar in mijn huis laten. Nu zal een AI model je niet naar je strot vliegen als je rozebut zegt, maar het kan je zeker beinvloeden in politieke ideology of denkwijzes.

Nu is dit natuurlijk hetzelfde voor andere models die je kan downloaden en geld dat niet alleen voor Chinees getrainde models, maar bij Chinese models zou ik extra oppassen.

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