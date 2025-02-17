Amazon verwijdert op 26 februari USB-transfermodus van Kindle-website

Amazon maakt het vanaf 26 februari onmogelijk om aangekochte e-boeken via een USB-modus vanaf de Amazon-website naar Kindle-apparaten over te zetten. Engelstalige gebruikers kunnen dat vanaf die datum enkel nog via wifi.

Amazon heeft de wijziging volgens The Verge gecommuniceerd via een melding op de Engelstalige website. Daarin staat te lezen dat de Download & Transfer via USB-optie niet meer beschikbaar zal zijn. Gebruikers die hun elektronische boeken willen overzetten naar hun Kindle-apparaten kunnen dat doen via de Deliver or Remove from Device-optie. In het Nederlands heet deze optie 'Leveren of van apparaat verwijderen'. Het is niet duidelijk of de wijziging ook van toepassing zal zijn in België en Nederland.

Melding van Amazon over het schrappen USB-modus. Bron: The Verge
Melding Amazon over het schrappen van de USB-modus. Bron: The Verge

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 15:14
65 • submitter: Noxious

17-02-2025 • 15:14

65

Submitter: Noxious

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Reacties (65)

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Jatari 17 februari 2025 15:25
Dit gaat dus over boeken die gekocht zijn via Amazon en die je via USB wilt overzetten naar je Kindle. Dit zal dus enkel nog maar gaan via hun 'Send to Kindle'-functie via WiFi.
Boeken die elders zijn gekocht, kun je nog met Calibre overzetten naar je Kindle.
Wraldpyk @Jatari17 februari 2025 16:20
Dus wederom een tactiek om mensen Wifi aan te laten zetten. Ze hebben natuurlijk een advertentie-vrije Kindle en eentje met advertenties, en ik gok dat te veel mensen met advertenties hun devices nooit aan het internet koppelen.

Boeken die met usb/calibre op de kindle gezet zijn verliezen nu ook al hun covers waardoor je die steeds opnieuw er op moet zetten.
jumbos7 @Wraldpyk17 februari 2025 19:52
De WifI aanzetten zal niet het doel op zich zijn, Amazon zal het gebruik van de "Send to Kindle"-functie willen bevorderen omdat ze daar de controle over hebben en je aan de gebruikersvoorwaarden van de Kindle Store gehouden kan worden. Je kunt nog steeds e-books via software als Calibre overzetten maar velen zullen uit onbekendheid daarmee of uit gemakzucht Amazon's "Send to Kindle" gebruiken.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 17 februari 2025 23:23]

flipkipse @Wraldpyk17 februari 2025 16:30
Dit is geen tacktiek om mensen Wifi aan te laten zetten, maar een tacktiek om de website back-end te vereenvoudigen. Voor een feature die bijna niet gebruikt wordt, is het een erg onderhoudsintensieve feature.

Je kan nog steeds je boek via usb kopieren via de Amazon Kindle software voor windows. Helaas vermeldt het artikel deze optie niet. En je kan ook nog steeds Calibre gebruiken.

[Reactie gewijzigd door flipkipse op 17 februari 2025 20:56]

koelpasta @flipkipse17 februari 2025 17:11
Voor een feature die bijna niet gebruikt wordt, is het een erg onderhoudsintensieve feature.
En welk bewijs heb je voor deze twee stellingen? Wordt het werkelijk weinig gebruikt? Wat zijn de cijfers? En is het werkelijk onderhoudsintensief?
Je kan nog steeds je boek via usb kopieren via de Amazon Kindle software voor windows.
Ok, maar waarom zou het dan onderhoudsintensief zijn als een website dat voor jou doet? Ik bedoel, het is geen raketwetenschap, toch?
Darkstriker @koelpasta17 februari 2025 21:23
Er is natuurlijk net zo goed geen bewijs ervoor dat dit een tactiek is om mensen de WiFi aan te laten zetten.

Het zou me niks verbazen als het een combinatie van beide is. Elke feature vereist onderhoud. Waarom de USB-transfer onderhouden als je een prima werkende WiFi service hebt? Als 90% van de gebruikers het zouden benutten denk ik niet dat ze het zouden uitzetten. En tegelijkertijd is de kans levensgroot dat Amazon hier meer advertentieomzet uit verwacht omdat genoeg mensen te lui zullen zijn die WiFi weer uit te zetten na het gebruik.

Persoonlijk vermoed ik dat er bar weinig mensen die WiFi hebben uitstaan en telkens via een USB alles op de Kindle zetten. Dat is toch een beetje een niche-obsessie onderwerp dat waarschijnlijk extreem buitenproportioneel leeft onder tweakers. Maar Henk en Ingrid zullen gewoon tijdens de setup de WiFi aanzetten en alles via de website naar hun Kindle sturen gok ik.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 17 februari 2025 21:23]

Marcel Br @Darkstriker18 februari 2025 12:57
Al deze bedrijven doen alles alleen maar om meer geld te verdienen, dat is bewijs genoeg.
Homeland @Jatari17 februari 2025 18:33
Je kan epubs en pdfs ook gewoon emailen of via de Amazon website naar je Kindle sturen, dat werkt perfect.
gut2000 17 februari 2025 15:17
Wil dit dan zeggen dat dit dan enkel via amazon zelf nog kan? Dus geen third party boeken meer?
Clueless @gut200017 februari 2025 15:22
Denk eerder dat dit met de download-functie te maken zal hebben. De downloads zullen ongetwijfeld voorzien zijn van DRM maar het kunnen downloaden van het bestand maakt het wel een "attack-vector".

Lijkt mij dat third-party boeken via de USB optie wel beschikbaar zal blijven maar dat de "download van amazon" en het dan via USB er op zetten zal verdwijnen.

Denk dat dit dus voornamelijk een DRM-achtige maatregel is en niet zo zeer een functie-vernauwing van het apparaat.
downtime @Clueless17 februari 2025 15:30
Ik hoorde het nieuws al op een YT-channel en dat wekte (bij mij) de indruk dat Amazon downloaden en daarna DRM-vrij maken via Calibre onmogelijk wil maken.
rob12424 @downtime17 februari 2025 15:39
Dan wens ik ze Suc6! Toen met de PlayStation 3 de Linux optie weg ging kreeg Sony een rechtzaak aan zijn broek. Het aperaat deed niet meer waarvoor het aangekocht was en geadverteerd was.

Drm is leuk, maar Amazon is niet de politie agent. Ik lees veel wetenschappelijk papers op mijn Kindle. Als dat niet meer werkt heb ik echt een probleem.
PageFault @rob1242417 februari 2025 15:44
Amazon heeft wel een hele dikke vinger in de pap bij de huidige Amerikaanse politiek. Dat is wel een andere machtspositie dan Sony.

Ik hoop echt dat dit niet zo gaat aflopen. Lijkt me ook wel de doodsteek voor de Kindle, want een hoop mensen zullen dergelijke producten in de toekomst links laten liggen dan. Aan de andere kant, is het aanbod eReaders niet extreem groot meer.
michielRB @PageFault17 februari 2025 18:31
Een van de argumenten die voor mij heel zwaar mee hebben gewogen toen ik een e-reader kocht.
Het is uiteindelijk een pocketbook inkoad 3 pro geworden. Zonder accounts bij welke store dan ook.
(2e belangrijke argument is een 8 inch display)
PageFault @michielRB17 februari 2025 20:34
Ik heb ook een (oude) pocketbook, die het nog steeds doet. Als ik die ooit moet vervangen, wordt het inderdaad geen Kindle of iets die mij verplicht tot een store.
panterarosso @PageFault18 februari 2025 12:42
kindle is nederland toch ook een klein merk, het heeft volgens mij best lang geduurd tot .nl versie voor je officieel kon kopen. het aanbod is ook niet echt op nederland gericht, als je amerikaans/engelse boeken wil lezen is het verreweg de beste optie natuurlijk
downtime @rob1242417 februari 2025 15:41
Wetenschappelijke papers op je Kindle lezen zal geen punt zijn. Boeken (die je bij Amazon hebt gekocht) DRM-vrij maken zodat je die op een andere reader kunt lezen zal wel een probleem worden.
Tintel @rob1242417 februari 2025 16:01
DRM + copyright gedoe wint het echt wel....

En Amazon wil natuurlijk wel de relatie met uitgevers in stand houden (moet ze ook wel). Dus het moeilijker maken van 'alternatieve routes' is prima te verdedigen helaas.

Ook al zijn ze geen politie agent - ze beheren wel de slagboom.... :/
Bux666 @rob1242417 februari 2025 16:03
Ik lees veel wetenschappelijk papers op mijn Kindle. Als dat niet meer werkt heb ik echt een probleem.
Dat klinkt nogal dramatisch. Het 'probleem' is eigenlijk al dat je een Amazon product hebt, en daarmee een grote planeetsloper hebt gesponsord. Er zijn genoeg andere e-readers waarop je ook de wetenschappelijk papers kan lezen. Die zullen vast in PDF dan wel LaTeX formaat zijn.
Llopigat @Clueless17 februari 2025 15:52
Klopt, het downloaden van boeken via deze optie bood de mogelijkheid om de DRM te verwijderen. Vooral als je nog een ouder type Kindle hebt, dan krijg je de boeken download met verouderde DRM.

Ik heb een paar weken geleden toevallig al mijn boeken gedownload en 'bevrijd'. Ik ga nu ook geen boeken meer 'kopen' op Amazon. Want je koopt eigenlijk helemaal niks als het niet je eigendom wordt.

Boeken die je elders hebt gedownload zonder DRM (of bevrijd) kan je nog wel gewoon naar je kindle uploaden via USB. Trouwens ook via het Kindle email adres. Wat er verdwijnt is de download optie van Amazon's site zelf.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 februari 2025 15:54]

pmeter @Llopigat17 februari 2025 16:02
Ik heb geen Kindle, maar een Kobo Elipsa 2E ereader. Jammer dat ik geen boeken bij Amazon kan kopen.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 17 februari 2025 16:07]

Llopigat @pmeter17 februari 2025 16:14
Maar met een Kobo kan je boeken kopen bij bol.com. Ook geen slechte optie (alleen helaas ook DRM).

Je kan trouwens wel boeken kopen en ze dan in de Android app of in de web of PC readers lezen. De PC reader werd ook gebruikt door mensen om de DRM te verwijderen, maar ik heb begrepen dat de versie met de kwetsbaarheid niet meer werkt voor boeken die sinds 2023 gepubliceerd zijn.
Wailing_Banshee @Llopigat18 februari 2025 07:02
Ik zal dus ook na 26 februari geen kindle boeken meer kopen, want dan kan ik ze niet meer lezen (heb zelf geen Kindle apparaat).
Llopigat @Wailing_Banshee18 februari 2025 09:24
Ah maar dan kan je die optie sowieso niet gebruiken. Hij werkte alleen voor specifieke kindle modellen. Dus als je er geen geregistreerd had, was de download optie er sowieso niet. Alleen de PC of Web reader.
Wailing_Banshee @Llopigat18 februari 2025 10:58
Hey, IK heb geen kindle apparaat, maar ik heb nooit gezegd dat wij geen kindle apparaat hebben :D Mijn partner heeft wel een kindle (heeft er zelfs al meerdere gehad), en die staan allemaal nog wel geregistreerd op mijn account.
KorteGebruiker @Wailing_Banshee18 februari 2025 23:52
Je hoeft niet per se een kindle te hebben, je kan je kindle boeken lezen via de kindle app op je telefoon of tablet. Leest misschien wat minder prettig maar dan ben je ze niet kwijt
Wailing_Banshee @KorteGebruiker19 februari 2025 07:09
Ik ga niet lezen van een apparaat waarop ik niet comfortabel kan lezen. Dan koop ik nog liever een papieren boek (wat ik ook al heel oncomfortabel vind lezen...) Ik heb al mijn boeken die ik bij Amazon gekocht heb gewoon omgezet in epub (dankzij Calibre en wat plugins) en lees ze heel comfortabel op m'n Pocketbook. Als ik dat niet meer kan doen na de 26e, ga ik geen boeken meer kopen bij Amazon.
Haribo112 @Clueless17 februari 2025 15:25
En nu de Download functie weg is kunnen ze volgende iteraties van het product uitbrengen zonder USB-transfer mogelijkheid. Dan kan je dus helemaal geen gedownloadde boeken meer op je apparaat zetten.
William_H @gut200017 februari 2025 15:19
Er staat van de Amazon website naar de Kindle. Ik neem hier even aan, dat het dus om boeken gekocht bij Amazon gaat.
TD-er @William_H17 februari 2025 15:29
Nou heel strikt genomen staat er niet dat het beperkt is tot overzetten vanaf de Amazon website.
Dus in theorie zou het mogelijk kunnen zijn dat Amazon een update de deur uit stuurt naar alle Kindle's om USB transfer uit te schakelen.

Persoonlijk zou ik de komende tijd dus de Kindle maar even niet via WiFi verbinden tot er zekerheid over is.
dixet @TD-er17 februari 2025 15:34
Dat staat wel in het bronartikel.
Once this feature goes away, you’ll still be able to manually copy ebook files and other documents to Kindles over USB using Amazon’s apps or third-party solutions like Calibre. You just won’t be able to download copies of your purchased books to a computer.
Je kan nog gewoon via USB boeken op je Kindle zetten. De optie die verwijderd wordt is de optie om boeken vanaf de Amazon site te downloaden op een PC.
TD-er @dixet17 februari 2025 15:37
Ah OK, dat had ik even gemist.
Edgenumber @TD-er17 februari 2025 16:33
Om die reden heb ik nog nooit mijn kindle van vliegtuigmodus afgegaald. Ik heb geen zin om op een ochtend wakker te worden met een functie die verwijderd is via een ota update.

Ik doe gewoon alles via calibre en usb.
jeanj @gut200017 februari 2025 15:20
Ik denk dat het via Calibre dan nog wel kan, maar ik heb geen kindle, dus weet het niet zeker. Volgens mij gaat het alleen om aangeschafte/verkregen boeken via Amazon

[Reactie gewijzigd door jeanj op 17 februari 2025 15:21]

gut2000 @jeanj17 februari 2025 15:23
Calibre werkt via de usb poort van de kindle. Met calibre kan je ook andere formaten omzetten naar het bruikbare formaat op de kindle. Mijn vrouw gebruikt deze nogal veel dus ik ben niet 100% zeker of het dan via wifi gaat of niet.
rob12424 @gut200017 februari 2025 15:36
Je kan ook niet gekochte boeken mailen naar je Kindle. Via het mailadres van je ereader. Het is alleen een draak en omslachtig. Via usb was veel handiger.

Weet iemand de reden dat het verwijderd wordt?
edebont @rob1242417 februari 2025 16:02
Ben je hier al bekend mee ? https://www.amazon.com/sendtokindle
Kroesss @gut200017 februari 2025 15:44
Ik gebruik Calibre ook zonder de usb-kabel. Je kunt in Calibre gewoon send-to-kindle instellen (de mail-optie). Dat werkt perfect.
Rob Voets 17 februari 2025 17:01
In de Nederlandse store staat het ook. Wat me ook opvalt is dat er niet staat gekocht op... maar verworven op... Geen idee of dat er eerder al stond.
koelpasta @Rob Voets17 februari 2025 17:04
Je hebt niks gekocht, je hebt een licentie verworven.
Rob Voets @koelpasta17 februari 2025 17:10
Dat weet ik, maar dit is me niet eerder opgevallen. Op de productpagina van een eerder verworven/gekocht boek staat wel: Je hebt deze editie gekocht op 31 juli 2017. In de lijst om te downloaden staat verworven.
koelpasta @Rob Voets17 februari 2025 17:14
Mischien dat er nieuwe wetgeving is die ze dwingt duidelijker te zijn over het feit dat je niks koopt..?
Rob Voets @koelpasta17 februari 2025 17:26
Wellicht. Overigens is dat met papieren boeken ook zo. Je koopt het object (de bladzijden en de kaft), maar de inhoud blijft van de schrijver. Maar met het object heb je wel direct een kopie voor jezelf.
vDorst 17 februari 2025 15:24
Mogelijk naar aanleiding van HN: All Kindles can now be jailbroken?
lasharor @vDorst17 februari 2025 15:34
Dit was al mogelijk bij een groot deel van de Kindle's. Dus, alhoewel een nieuwe jailbreak intressant is zal dit denk ik niet de reden zijn dat Amazon dit nu doet.

Het gaat trouwens ook alleen maar om boeken die je via Amazon koopt. Alle andere USB functionaliteit blijft eigenlijk gewoon behouden.

Het is een beetje onduidelijk beschreven. Men heeft het dus specifiek over die functie op de website.

[Reactie gewijzigd door lasharor op 17 februari 2025 15:35]

MoominPapa 17 februari 2025 18:48
Confused. Enkele reacties hier zeggen dat het gaat over het blokkeren van overzetten van je boeken van je Amazon account naar je PC. Maar de USB optie is toch eigenlijk voor een kopie naar je Kindle?

Hoe zit het met de Kindle App in Windows? Zal je nog je boeken daarin kunnen downloaden en lezen op PC?
shady61 @MoominPapa17 februari 2025 20:14
Ja dat kan nog, je kan alleen niet meer het boek zelf downloaden van de site om handmatig via usb over te zetten en dus niet via de app.

Precies omdat ik Amazon niet vertrouwde, heb ik een tijd geleden al kopieën gemaakt van mijn boeken. Ik koop er ook geen boeken meer.
MoominPapa @shady6118 februari 2025 14:46
Thx! Dan heeft het allemaal waarschijnlijk niets met De-DRM te maken, aangezien je boeken nog steeds op je PC staan en via Calibre kunnen bevrijd worden.
shady61 @MoominPapa18 februari 2025 19:19
Ik kan me vergissen maar voor zover ik weet heb je geen toegang tot de boeken als los bestand via de app en kan je ze ook niet importeren in Calibre. Via de site kreeg je namelijk wel de losse .azw/.mobi bestanden.
MoominPapa @shady6118 februari 2025 19:56
Ik update mijn boeken via de app, je stelt daar in in welke folder je boeken staan. Die folder kopieer ik naar een Calibre import folder. De boeken zijn een collectie van losse bestanden en Calibre/DeDrm weten er weg mee.
shady61 @MoominPapa19 februari 2025 19:31
Ah oké, ik heb de app al heel lang niet gebruikt dus dit is goed om te weten.
Commendatore 17 februari 2025 21:29
Voor degenen die meer vrijheid met hun ebooks willen en graag kleinere boekhandels ondersteunen: bij Libris hebben Nederlandstalige ebooks meestal alleen een watermerk en geen verdere DRM, bij Engelstalige boeken is het meestal Adobe DRM. Ze gebruiken het Tolino-platform, wat ook door de meeste Duitse boekhandels gebruikt wordt. (Die kun je trouwens ook toevoegen als je graag Duitstalige ebooks koopt met watermerk, want dat is daar min of meer de standaard.)

Er zijn dus alternatieven.

[Reactie gewijzigd door Commendatore op 17 februari 2025 21:51]

MadJo80 @Commendatore17 februari 2025 22:25
Wow, libris kende ik nog niet. Bedankt voor de tip!
Wailing_Banshee @Commendatore18 februari 2025 11:02
Helaas lees ik zelden Nederlandstalige boeken, en ik heb altijd problemen gehad met Adobe DRM (elke keer als ik een boek probeerde te downloaden was hij m'n account weer kwijt en kon ik weer een nieuw account maken...)

(maar alsnog bedankt voor de tip van Libris, want ik zie dat een paar Nederlandse boeken eindelijk beschikbaar zijn als ebook, die ik al jaren wil hebben! Moet ik toch m'n adobe drm maar weer eens aan de praat zien te krijgen...)

[Reactie gewijzigd door Wailing_Banshee op 18 februari 2025 11:08]

MadJo80 17 februari 2025 15:43
Dit is om te voorkomen dat je je boeken de-DRM't en naar andere formaten converteert middels Calibre.
Randomcybrarian 17 februari 2025 15:58
Het is ook van toepassing voor Nederland/bij Amazon.nl gekochte Kindle boeken. Ik zie bij de optie om de titel via USB te downloaden dezelfde tekst (in het Nederlands):
Vanaf 26 februari 2025 is de optie ‘Downloaden en overzetten via USB‘ niet langer beschikbaar. Je kunt Kindle-boeken nog steeds naar je apparaten met wifi sturen door de optie 'Bezorgen of verwijderen van apparaat' te selecteren.
Amazon zal het enerzijds echt wel doen om het DRM-vrij maken van titels via deze route te ontmoedigen maar het zal anderzijds ook iets te maken hebben met het willen uitbannen van oudere bestandsformaten MOBI en AZW3. Titels van na 2020 (dacht ik, kan 2022 zijn) zijn bijna allemaal in het KFX formaat met meer mogelijkheden voor opmaak. De download optie in je mediabibliotheek om ze via USB op een Kindle te zetten geeft je echter een versie in 1 van de oudere formaten. Wat vast niet in hun visie past schat ik zo in.

Hoe dan ook, de route om eenvoudig je gekochte boeken te backuppen en eventueel te converteren om ze op een andere ereader te kunnen lezen wordt nu dus dichtgezet. Het betekent ook dat ik mijn toekomstige aankopen bij Amazon beperk tot die titels die (helaas) exclusief zijn voor Amazon.
GoTman 17 februari 2025 16:23
Zo te zien geldt dit ook voor de Nederlandse Amazon:

https://1drv.ms/i/c/7a7c8...ttphZZrEROpnRwuA?e=J5Mq1L
Gunneh 17 februari 2025 16:53
Meer enshitifaction om nog meer business binnen te brengen onder het mom van 'handig' en 'veilig'.

Maar dat buiten kijf gesteld, voor zover ik weet kon je toch gewoon jailbreaken en/of 3rd party software gebruiken? Wordt dat ookafgeschaft? Of, zoals ik het iig lees, enkel aankopen van Amazon?

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