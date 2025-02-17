Amazon verwijdert op 26 februari USB-transfermodus van Kindle-website

Amazon maakt het vanaf 26 februari onmogelijk om aangekochte e-boeken via een USB-modus vanaf de Amazon-website naar Kindle-apparaten over te zetten. Engelstalige gebruikers kunnen dat vanaf die datum enkel nog via wifi.

Amazon heeft de wijziging volgens The Verge gecommuniceerd via een melding op de Engelstalige website. Daarin staat te lezen dat de Download & Transfer via USB-optie niet meer beschikbaar zal zijn. Gebruikers die hun elektronische boeken willen overzetten naar hun Kindle-apparaten kunnen dat doen via de Deliver or Remove from Device-optie. In het Nederlands heet deze optie 'Leveren of van apparaat verwijderen'. Het is niet duidelijk of de wijziging ook van toepassing zal zijn in België en Nederland.