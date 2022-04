Amazon houdt volgende week evenement om hardware aan te kondigen

Techgigant Amazon houdt volgende week een evenement om nieuwe hardware aan te kondigen. Dat blijkt uit een uitnodiging van het bedrijf. Amazon heeft elk jaar een evenement waarbij de webwinkel vaak nieuwe Echo-, Kindle- en Fire TV-apparaten laat zien.

De livestream is niet publiekelijk toegankelijk, schrijft The Verge. In de stream kondigt Amazon nieuwigheden aan over zijn 'apparaten, functies en diensten', zegt het bedrijf. De stream vindt volgende week dinsdag plaats om zes uur 's avonds Nederlandse tijd.

Amazon houdt elk jaar een dergelijk evenement. Daarop kondigt het binnen korte tijd veel producten aan. Daarbij gaat het dan onder meer om slimme speakers in zijn Echo-lijn, tablets in zijn Kindle Fire-serie, Ring-camera's en Fire TV-apparaten. Het is onbekend wat er dit jaar in de pijplijn zit. Er lekt doorgaans voorafgaand aan het evenement niet veel uit. Het webwinkelbedrijf plant het evenement eind september om de producten op tijd in de schappen te hebben voor de feestdagen.