Amazon voorziet Halo View-wearable van oledscherm

Amazon heeft het tweede apparaat binnen de Halo-lijn aan wearables aangekondigd. De Halo View is net als de eerste Halo een sporttracker, al heeft het View-model een oledscherm om onder meer activiteiten te kunnen volgen en notificaties van smartphones te kunnen zien.

De fabrikant geeft nog niet veel details over de wearable. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe groot het scherm is en welke resolutie het heeft. Wel zegt Amazon dat de Halo View met Bluetooth 5.0 werkt en een accuduur krijgt van maximaal zeven dagen krijgt. Volledig opladen duurt minder dan anderhalf uur. De wearable heeft onder meer een optische sensor om hartslag en de zuurstof in het bloed te kunnen meten, een huidtemperatuursensor en een versnellingsmeter.

Gebruikers kunnen op het scherm sportactiviteiten volgen, slaapscores en het bloedzuurstofgehalte meten, en tekstberichten en notificaties van een gekoppelde smartphone zien. Gebruikers kunnen met de Halo View zwemmen, zegt Amazon, maar de wearable heeft geen IP-rating. Het apparaat is te koop met een kleine en een grote band. De kleine band heeft een grootte van 130 tot 195mm; de grote band meet 160 tot 225mm.

Amazons Halo View-wearable kost omgerekend met btw 83 euro. Over beschikbaarheid in de Benelux wordt niet gesproken. Voor bepaalde functies zijn wel een Halo-abonnement nodig. Dit abonnement kost vier dollar per maand en wordt uitgebreid met meer fitness- en dieetfuncties.