Amazon introduceert Halo-fitnessarmband met focus op gezondheidsmetingen

Amazon heeft zijn eerste fitnessarmband uitgebracht, onder de naam Halo Band. Het apparaatje wordt vergezeld van software om de gezondheid van de gebruiker te meten, waarbij onder andere stemanalyse en berekening van het vetpercentage mogelijk is.

De Halo Band heeft geen scherm aan boord, waardoor gezondheidsmetingen afgelezen moeten worden via een gekoppelde smartphone. Er is ondersteuning voor Android en iOS ingebouwd. Wel heeft Amazon het fitnessarmbandje voorzien van een accelerometer, een hartslagmeter, twee microfoons en een led. Ondanks dat er twee microfoons aanwezig zijn, heeft Amazon geen ondersteuning voor de Alexa-spraakdienst ingebouwd.

Het apparaatje doet op verschillende manieren metingen; de activiteiten van de gebruiker worden bijgehouden, de slaapkwaliteit kan worden gemeten en het is mogelijk om met behulp van de smartphonecamera het percentage lichaamsvet te meten. Daarvoor wordt een 3d-beeld van het lichaam gemaakt via een aantal foto's, waarna er berekeningen worden gedaan door de software van Amazon. Volgens de fabrikant is dit net zo nauwkeurig als een vetpercentagemeting bij de huisarts.

Daarnaast is het mogelijk om het stemgeluid te laten analyseren via de ingebouwde microfoons. De Halo-software kan bijvoorbeeld stress herkennen in het stemgeluid, en volgens Amazon moet de functie helpen om gebruikers beter te laten begrijpen hoe zij op andere mensen overkomen.

Er is ook ondersteuning ingebouwd voor Labs, een component waarbij derden hun eigen metingen, oefeningen of uitdagingen kunnen aanbieden via de armband. Zo zijn er allerlei oefeningen van gezondheidsorganisaties die aangezet kunnen worden.

Amazon brengt de Halo Band als eerste uit in de Verenigde Staten, waarbij deze voorlopig nog in een 'early access'-programma zit. De armband kost dan 65 dollar in plaats van de gebruikelijke 100 dollar, waarbij er zes maanden abonnement op de Halo-dienst zit inbegrepen. Daarna kost deze 4 dollar per maand. Zonder Halo-abonnement kunnen gebruikers alleen stappen tellen, slaappatronen analyseren en de hartslag meten. Het is nog niet bekend wanneer de Halo Band naar Europa komt.