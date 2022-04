Google en Facebook schrappen onderzeese internetkabel met Hongkong

Google en Facebook hebben een voorstel om een onderzeese internetkabel aan te leggen met een verbinding in Hongkong, voorlopig in de ijskast gezet. In plaats daarvan zijn er plannen om een kabel aan te leggen met verbinding naar Taiwan en de Filipijnen.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van documentatie die bij de Amerikaanse telecomwaakhond FCC is ingediend. Google en Facebook zouden de plannen voor de internetkabel, die onder andere de Verenigde Staten met Hongkong moest verbinden, hebben geschrapt door de oplopende spanningen met China. De Amerikaanse overheid vreest dat China de verbindingen kan afluisteren, en wilde daarom het project blokkeren.

In plaats daarvan hebben de beide bedrijven een nieuw voorstel ingediend, met de bedoeling om de onderzeese internetkabel aan te leggen tussen de Verenigde Staten, Taiwan en de Filipijnen. Er is nog geen goedkeuring gegeven, maar aangezien het voorstel is aangepast op basis van eisen van de Amerikaanse overheid, lijkt het aannemelijk dat die er gaat komen.

Het gaat om de Pacific Light Cable Network, waarvoor Facebook en Google al in 2017 een voorstel hebben ingediend. Onduidelijk is nog wanneer zal worden begonnen met de aanleg ervan.