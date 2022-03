Fins bedrijf wil onderzeese kabel via Noordpoolgebied tussen Japan en Europa

Het Finse staatsbedrijf Cinia wil via een onderzeese internetkabel over het Noordpoolgebied een nieuwe internetverbinding leggen tussen Japan, Noord-Amerika en Europa. Het moet een kabel worden van 14.000 kilometer die grotendeels door het Noordpoolgebied loopt.

Het Finse bedrijf Cinia kondigt de plannen voor de nieuwe kabel aan op zijn website. Volgend jaar wordt gestart met het onderzoek naar de beste route voor de kabel. Het is de bedoeling dat de kabel in 2025 in gebruik kan worden genomen.

De kabel zal vanuit Japan via de Noordwestelijke Doorvaart lopen en in Alaska en Canada aan land komen. In Europa komt er een verbinding met het land in Finland, Noorwegen en Ierland. De kabel moet er volgens Cinia voor zorgen dat er snellere verbindingen tussen Azië en Europa mogelijk zijn.

Cinia was eerder al verantwoordelijk voor de aanleg van 17.000 kilometer glasvezel in Europa. Ook heeft het Finse staatsbedrijf een C-Lion1-kabel van 1.200 kilometer aangelegd om een snelle verbinding tussen Duitsland en Finland mogelijk te maken.

Voor de aanleg van deze nieuwe kabel gaat Cinia samenwerken met het bedrijf Far North Digital. Volgens de bedrijven gaat het aanleggen van de kabel ongeveer 1 miljard euro kosten.