'NSA luisterde Europese politici zoals Merkel af met hulp van Deense diensten'

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft tussen 2012 en 2014 verschillende Europese politici afgeluisterd met hulp van de Deense geheime dienst. Onder andere de telefoon van de Duitse bondskanselier Angela Merkel werd afgetapt via Deense internetkabels.

De Deense geheime dienst FE hielp de National Security Agency informatie te verzamelen van onder andere Duitse, Franse, Zweedse en Noorse politici en ambtenaren. Dat gebeurde tussen 2012 en 2014, blijkt uit documenten die de Deense publieke omroep samen met verschillende Europese media in handen heeft. De NSA kon sms-berichten en telefoongesprekken afluisteren door een Deense internetkabel af te tappen. Dat gebeurde via een samenwerking die de twee instituten hadden waarbij de NSA technische en financiële hulp kreeg om een internetkabel richting Oost-Europa te tappen. Die samenwerking werd vorig jaar al bekend; ook Nederland zou zijn afgetapt. Dat daarbij echter ook politici zijn afgeluisterd was nog niet bekend.

Bij het aftappen werd naast Merkel ook de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier afgeluisterd, en de oppositieleider Peer Steinbrück. Wie de politici in de andere landen zijn die werden afgeluisterd is niet bekend.

Het nieuws is de belangrijkste conclusie uit een intern onderzoek dat de geheime dienst in mei 2015 afrondde. Dat rapport, met de naam Operatie Dunhammer, werd vorig jaar aan de top van de dienst en het Deense ministerie van Defensie overhandigd.

Het is niet voor het eerst dat dergelijke bevindingen naar buiten komen. In 2013 onthulde NSA-klokkenluider Edward Snowden al dat de inlichtingendienst politici in bevriende landen had afgeluisterd, al ontkende de VS dat altijd. Het huidige onderzoek staat los van die documenten. Verschillende politici in de Scandinavische landen eisen opheldering van Amerika.