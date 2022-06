'NSA misbruikte Deense samenwerking om onder andere Nederland te bespioneren'

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA zou onder andere Nederland jarenlang hebben bespioneerd door een afspraak met Denemarken te misbruiken. Het is niet bekend wat de NSA precies afluisterde.

De Deense publieke omroep DR schrijft dat de NSA jarenlang een samenwerkingsverband met het land misbruikte om meerdere Europese bondgenoten af te luisteren. Ook de Volkskrant schrijft over de kwestie. De NSA zou in 2008 een samenwerking hebben opgezet met de militaire inlichtingendienst van Denemarken, de Forsvarets Efterretningstjeneste of FE. Daarbij vroeg de FE technische en financiële hulp bij het aftappen van internetkabels in Denemarken. De NSA mocht daarvoor in ruil internetkabels aftappen die met name richting Oost-Europa liepen.

De NSA misbruikte die samenwerking volgens de omroep om niet alleen de Oost-Europese landen af te luisteren, maar ook bondgenoten zoals Denemarken zelf, en Duitsland en Nederland. De Deense omroep baseert zich op documenten van een klokkenluider. Het wordt uit de berichtgeving van de omroep niet duidelijk welke informatie de NSA uit Nederland verzamelde. Ook de Volkskrant, die goede contacten heeft bij de Nederlandse inlichtingendiensten, kon dat niet achterhalen. In Denemarken zou de NSA zich hebben gericht op onder andere ministeries en een grote defensieaannemer.

De Amerikaanse dienst gebruikte het controversiële programma Xkeyscore om informatie in te winnen. Dat is een zoekmachine voor metadata waarvan het bestaan door de Snowden-onthullingen aan het licht kwam. De Amerikanen zouden via Xkeyscore specifiek naar medewerkers van het defensiebedrijf Terma hebben gezocht, maar wat ze met die informatie wilden, is niet bekend.