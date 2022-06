Nederlandse politie gaat komende jaren tientallen nieuwe drones kopen

De Nederlandse politie wil in de komende jaren vaker drones inzetten. Ook wordt de inzet ervan belangrijker en professioneler voor de organisatie. De politie is enthousiast over het gebruik tot nu toe.

In de komende jaren wil de politie het aantal drones flink laten toenemen. Op dit moment heeft de politie zestig drones, maar dat moeten er in de komende jaren 'meer dan honderd' worden. De NOS heeft het zelfs over 130 drones. De politie zegt dat ze binnenkort een Europese aanbesteding doet om de drones aan te schaffen.

Volgens de politie worden drones steeds vaker ingezet bij het politiewerk. In heel 2019 gebeurde dat 556 keer; in de eerste negen maanden van dit jaar liep dat aantal al op tot 790. In de toekomst gebeurt dat alleen nog maar meer, denkt de organisatie.

De NOS schrijft dat de drones nu nog vooral worden ingezet bij verkeersongevallen en ordehandhaving. De politie wil ze later ook inzetten om bijvoorbeeld te zoeken naar drugspanden of explosievenopslag. Dat kan door bijvoorbeeld warmtecamera's op de drones te monteren. Momenteel worden de drones ook veel ingezet om demonstraties tijdens coronatijd in de gaten te houden.

Drones worden op dit moment ingezet bij specifieke afdelingen van de politie. Dat zijn er nu negen, maar volgend jaar komt daar de dienst Gebiedsgebonden Politiewerk of GGP bij. Die krijgt in de komende maanden twee teams die vliegoperaties kunnen uitvoeren.