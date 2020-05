Luchtruim boven hoofdstad Letland is gesloten wegens zoekgeraakte drone

Het luchtruim boven de stad Riga en Riga International Airport is gesloten vanwege een zoekgeraakte drone die misschien nog rondvliegt. Het gaat om een 5,5 meter lange drone van UAVFactory, die tot negentig uur in de lucht kan blijven.

Bij een testvlucht zaterdagmiddag is het contact met het onbemande vliegtuig verloren, schrijft persbureau LETA. Het is niet duidelijk of de drone is neergestort of dat hij nog ongecontroleerd rondvliegt. De drone in kwestie is afkomstig van UAVFactory, is 5,5 meter lang en heeft een spanwijdte van 3,5 meter. Het 26 kilogram wegende gevaarte heeft een maximumsnelheid van 70km/u en kan tot negentig uur in de lucht blijven.

Als voorzorgsmaatregel is het luchtruim boven de hoofdstad van Letland gesloten. Daardoor is Riga International Airport niet bereikbaar. Een vlucht vanuit China is daarom uitgeweken naar het vliegveld van Tallinn. Inwoners uit de buurt zouden verschillende meldingen hebben gemaakt van een vliegend object, maar er is nog niet vastgesteld of het om de drone gaat en waar die zich momenteel bevindt.

Maandag is de zoektocht naar de vermiste drone opgeschaald. Er zijn vier vliegtuigen, waaronder een Antonov An-2 van de luchtmacht, en zes voertuigen ingezet. Zowel de vliegtuigen als de voertuigen die naar de drone zoeken, zijn voorzien van apparatuur waarmee de controle over het onbemande vliegtuig weer in handen te krijgen zou zijn.