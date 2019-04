Alphabet-bedrijf Wing mag met drones pakketjes bezorgen in Australië

Het bedrijf Wing mag in de Australische hoofdstad Canberra voortaan pakketjes bezorgen met drones. De Australische luchtvaartautoriteit Casa heeft hiervoor toestemming gegeven. Wing is een zelfstandige onderneming binnen Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Wing heeft zijn dronebezorgdienst in de voorbije achttien maanden uitgebreid getest. In die periode werden onder meer pakketjes met voedsel, drankjes, medicijnen en lokaal geproduceerde koffie en chocolade bezorgd. Dinsdag kreeg Wing van de Australische luchtvaartautoriteit Casa officieel groen licht voor de bezorgdienst met drones.

"Het verkeersmanagementsysteem, het onderhoud, de training van de piloten en de operationele plannen van Wing zijn grondig onderzocht", vertelt een woordvoerder van Casa aan de krant Guardian Australia. "Alle mogelijke veiligheidsrisico’s zijn geanalyseerd, met als conclusie dat er geen gevaar is voor mensen op de grond, gebouwen of vliegtuigen in het luchtruim."

Wel zijn er strikte regels opgesteld waaraan Wing zich moet houden. Zo mag er alleen overdag worden bezorgd, mogen de drones niet over belangrijke wegen vliegen en moeten ze een minimale afstand respecteren tot personen op de grond. Tijdens de testperiode waren er volgens Guardian Australia enkele klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De luchtvaartorganisatie heeft daar naar eigen zeggen rekening mee gehouden bij het goedkeuringsproces.

Naar verwachting leveren de drones van Wing binnen enkele weken al de eerste pakketjes af in het district Noord-Canberra. Eerst is een honderdtal woningen in de wijken Crace, Palmerston en Franklin aan de beurt, later volgen Harrison en Gungahlin. Wing verwacht dat de dronebezorgdienst, als die eenmaal op volle toeren draait, jaarlijks goed is voor een omzet van dertig tot veertig miljoen Australische dollar, omgerekend zo’n 19 tot 25 miljoen euro.

Het bedrijf Wing komt voort uit Google X, de proeftuin van Google-moederbedrijf Alphabet waar onderzocht wordt welke projecten tot zelfstandige ondernemingen kunnen leiden. Wing werd in juli 2018 ondergebracht in een zelfstandige onderneming die wel nog gewoon onder Alphabet blijft vallen.