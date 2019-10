Dochterbedrijf Alphabet begint met commerciële dronebezorging in VS

Alphabets dochterbedrijf Wing is in de Amerikaanse staat Virginia begonnen met commerciële levering via drones. Wings werkt samen met FedEx Express, Walgreens, en Sugar Magnolia bij het afleveren van pakketjes via luchtpost.

Vrijdag heeft Wing bij de pilot de eerste droneleveringen uitgevoerd in de stad Christiansburg in Virginia. Het ging onder andere om een verjaardagsadeau via FedEx Express en een pakket met tissues, water en hoestsnoepjes van drogisterijketen Walgreens, beschrijft Wing. Daarnaast gaan de Wing-drones pakketjes van de plaatselijke keten voor onder andere chocola Sugar Magnolia afleveren.

Wing maakt gebruik van drones met twaalf propellers, aangevuld met twee vleugels met elk een eigen propeller. De drones hebben een lengte van 1,3 meter en een spanwijdte van 1 meter. Ze kunnen pakketjes met een gewicht van maximaal 1,5 kilogram dragen en tot aan 20 kilometer afleggen. De maximale snelheid bedraagt 113km/u.

Bij een aflevering blijft de drone op een hoogte van zo'n 7 meter zweven om vanaf daar het pakketje naar de afleverplek te laten zakken. Gebruikers krijgen het advies op een afstand van minimaal twee meter te blijven. De drone bevat een camera als back-up voor gps, maar Wing benadrukt dat deze naar beneden is gericht en niet op objecten kan worden gericht.

Wing kreeg in april de vergunning van de Amerikaanse Federal Aviation Administration om als vliegmaatschappij drones in te zetten voor de bezorging.