Google-zusterbedrijf Wing mag in VS pakketjes bezorgen met drones

Wing, een bedrijf van Google-eigenaar Alphabet, heeft in de Verenigde Staten toestemming gekregen om pakketjes te bezorgen met autonome drones. Wing zegt binnen een paar maanden te beginnen met bezorgingen in afgelegen gebieden in de staat Virginia.

De Federal Aviation Administration heeft Wing de benodigde vergunning gegeven, meldt Bloomberg. Het bedrijf is nu aangemerkt als een vliegmaatschappij en dat geeft het de mogelijkheid om pakketjes te bezorgen met drones. Bestaande regels zoals een verbod om over menigten en stedelijke gebieden te vliegen met drones, blijven echter van kracht. Wing is daarom beperkt in waar het kan bezorgen. Het bedrijf zegt tegen Bloomberg dat het in de komende maanden begint met het bezorgen van kleine consumentengoederen in twee afgelegen gemeenschappen in Virginia.

Meer bedrijven willen in de VS pakketjes met drones bezorgen en verschillende partijen hebben van de FAA toestemming gekregen om demonstratievluchten uit te voeren. Wing is echter het eerste bedrijf dat daadwerkelijk is aangemerkt als vliegmaatschappij en daarmee de toestemming heeft gekregen om bezorgdiensten met drones in te zetten.

Wing kreeg eerder deze maand al in Australië toestemming om met drones pakketjes te bezorgen. Het bedrijf heeft in dat land duizenden testvluchten uitgevoerd. Die testvluchten zijn ook meegenomen door de beoordeling van de FAA.

Wing komt voor uit Google X, het onderdeel van Alphabet waarin gexperimenteerd wordt met allerlei projecten. In juli 2018 ontgroeide Wing het programma en werd het bedrijf ondergebracht in een zelfstandige onderneming.

Promotievideo van Wing