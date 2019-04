Kabinet wil Postwet wijzigen om bezorgen met drones makkelijker te maken

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer wil het voor bedrijven makkelijker maken om te innoveren op de postmarkt. Daarvoor wil ze de Postwet wijzigen, om het versturen van bijvoorbeeld gescande post en bezorging per drone wettelijk gezien te vereenvoudigen.

De postmarkt ontwikkelt zich volgens de staatssecretaris naar een bredere markt voor logistieke dienstverlening. Daarmee bedoelt Keijzer dat fysieke post steeds vaker op andere manieren dan traditioneel wordt bezorgd. Ze noemt daarbij de voorbeelden van bezorgers van levensmiddelen die retourzendingen van kleding weer meenemen en bedrijven die fysieke post in opdracht van ontvangers scannen en digitaal versturen.

Hoewel zulk soort initiatieven bestaan, is volgens Keijzer duidelijk geworden dat de ruimte voor zulk soort concepten op dit moment in de wet te veel wordt ingeperkt door begrippen als 'bezorgen', 'bestellen' en 'afleveren'. Deze termen zouden te sterk gekoppeld zijn aan een fysieke handeling en een specifiek woonadres. Daarom wil ze met de wetswijziging de markt flexibeler maken.

Met begrippen als 'aanbieden' is er volgens de staatssecretaris meer ruimte voor digitale en fysieke concepten. Zo zijn er meer mogelijkheden voor het digitaal ontvangen van fysieke post, of kunnen poststukken worden afgeleverd 'in de kofferbak van een auto', benzinestation of via een mobiel afhaalpunt in de wijk. Keijzer benadrukt wel dat de verzender of ontvanger hiervoor expliciet toestemming moet hebben gegeven. Ook moet bij bijvoorbeeld ingescande brieven rekening worden gehouden met het briefgeheim en moeten deze versleuteld worden gestuurd.

Ook de omschrijving van post- en brievenbus wordt in de wetswijziging aangepast. Hierdoor kunnen landingsplaatsen voor drones en kluizen met unieke toegangscodes in bijvoorbeeld de trein of een mobiel afhaalpunt als post- en brievenbussen worden bestempeld.

Met deze wetswijziging wil Keijzer het goedkoper verlenen van diensten mogelijk maken. Het idee is dat het versturen van post op deze manier zo lang mogelijk betaalbaar gehouden kan worden. De wijziging gaat vooralsnog om een voorstel; Nederlanders kunnen tot medio mei reageren op de plannen. Een woordvoerder van Keijzer benadrukt tegen De Telegraaf dat experimenten als het versturen van digitale post alleen gebeuren bij mensen die dat zelf willen.

Op dit moment zijn meerdere techbedrijven bezig om pakketten met onbemande voertuigen te kunnen vervoeren. Zo werken Alphabet-dochteronderneming Wing en DHL aan drones om pakketten te kunnen bezorgen. Amazon presenteerde begin dit jaar een zelfrijdend voertuigje om pakketten rond te brengen in de Amerikaanse staat Washington.