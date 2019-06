Amazon toont volgende versie bezorgdrone

Amazon heeft de volgende versie getoond van zijn bezorgdrone. De drone kan ongeveer 24 kilometer vliegen en een pakket van minder dan een paar kilo bij een klant brengen. Daarbij checkt het via twee camera's of er bij de klant een goede plek is om te landen.

Er zit een rand om de hele drone heen, waardoor de propellers minder snel zaken kunnen raken, meldt Amazon. Het vliegende object checkt met twee camera's bij het landen of er mensen of dieren in de buurt zijn. De interpretatie van het beeld gebeurt met behulp van beeldherkenning om levende wezens van boven te kunnen signaleren.

Veel details geeft Amazon niet. Zo zegt het bedrijf dat de drone 24 kilometer kan vliegen en pakketjes van maximaal 2,2 kilogram kan dragen die het binnen een half uur bezorgt, maar details over bijvoorbeeld accu, vliegtijd en snelheid ontbreken.

Amazon ontwikkelt zijn bezorgdrone verder, maar het is nog onbekend of het zijn vliegende bezorgers ooit kan inzetten, onder meer omdat geluiden van drones klanten kunnen irriteren en weersomstandigheden voor problemen kunnen zorgen.