JD.com, een van China's grootste onlinewinkels, heeft plannen aangekondigd om drones te ontwikkelen die in staat zijn om goederen af te leveren met een gewicht van een ton of meer. Het is de bedoeling dat de drones gebruikt worden voor leveringen over lange afstanden.

Het bedrijf heeft gezegd dat de drones worden getest op een netwerk om bestellingen af te leveren in een noordelijke provincie van China, Shaanxi. Het is de bedoeling dat de drones consumentengoederen afleveren in afgelegen gebieden en op de terugweg boerderijproducten zullen meenemen naar verschillende steden. Nadere details over de drones heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.

De drones zullen deel uitmaken van een netwerk met een radius van zo'n 300 kilometer, dat honderden routes en landingsplaatsen bevat. Volgens JD.com zal de samenwerking met de provincie de economische ontwikkeling in dit gebied stimuleren, omdat er meer high-tech werkgelegenheid wordt gecreëerd door de komst van het bezorgnetwerk.

JD.com begon in 2016 al met het leveren van bestellingen via drones. Het ging daarbij om een twintigtal vaste routes, maar dat moeten er eind 2017 zo'n honderd worden, verspreid over het hele land. De dertig drones die hierbij worden ingezet vliegen van een distributiecentrum naar een landingsplatform, waar een medewerker het pakketje naar het adres van de besteller brengt. Het gaat vooral om leveringen aan afgelegen gebieden.

Dit model wijkt iets af van de plannen van Amazon. Dit bedrijf begon eind december in het Engelse Cambridge met het testen van drones die pakketjes bij klanten afleveren. De pakketjes werden direct bij de klanten afgeleverd, maar het gaat om goederen van een paar kilogram en de drones kunnen enkel vliegen bij goed weer.

JD.com is een grote concurrent van Alibaba en is bekend van onder andere Joybuy.com. Het bedrijf zegt in totaal 236 miljoen klanten te bedienen en heeft in totaal 65.000 werknemers.

Een bezorgdrone van JD.com